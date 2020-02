Reflexões Teológicas – Ricardo Alfredo

REFLETIDO A VIDA

“Não há nada a ser lamentado, nem o bem que me fizeram, nem o mal, pois para me, isto é indiferente. O coração pensativo, refletindo, diz: está tudo pago, varrido e esquecido”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

CONSELHO BÍBLICO

“O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos”. (Provérbios 12:15)

A ORIGEM E AS CONSEQUÊNCIAS DO CARNAVAL

Como base histórica, o primeiro baile de carnaval que foi feito no Brasil Aconteceu em 22 de janeiro de 1841, na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, no Hotel Itália, localizado no antigo Largo do Rócio, hoje Praça Tiradentes, por empreendimento de seus donos, italianos empolgados com o sucesso dos grandes bailes mascarados da Europa. Essa iniciativa agradou tanto que muitos bailes o seguiram. Entretanto, em 1834, o gosto pelas máscaras já era acentuado no país por causa da influência francesa.

Ao contrário do que se imagina, a origem do carnaval brasileiro é totalmente europeia, sendo uma herança do entrudo português e das mascaradas italianas. Somente muitos anos depois, no início do século XX, foram acrescentados os elementos africanos, que contribuíram de forma definitiva para o seu desenvolvimento e originalidade.

Nessa época, o carnaval era muito diferente do que temos hoje. Era conhecido como entrudo, festa violenta, na qual as pessoas guerreavam nas ruas, atirando água umas nas outras, através de bisnagas, farinha, pós de todos os tipos, cal, limões, laranjas podres e até mesmo urina. Quando toda esta selvageria se tornou mais social, começou então a se usar água perfumada, vinagre, vinho ou groselha; mas sempre com a intenção de molhar ou sujar os adversários, ou qualquer passante desavisado. Esta brincadeira perdurou por longos anos, apesar de todos os protestos. Chegou até mesmo a alcançar o período da República. Sua morte definitiva só foi decretada com o surgimento de formas menos hostis e mais civilizadas de brincar, tais como o confete, a serpentina e o lança-perfume. Foi então que o povo trocou as ruas pelos bailes.

Todos os que acompanham nossa página no jornal, assim como em outros meios de comunicação, sabem que sou moderado, e que minha visão não é apenas teológica ou jurídica, mais minha visão se fundamenta no social, visto que ele (o social) é o bem comum.

Reconheço que, quase sempre o carnaval traz dividendos aos municípios e aos estados, e que essa receita é bem-vinda aos cofres públicos. Todavia tenho algumas ressalvas sobre a festa do carnaval e dentro delas, algumas discordâncias.

Do ponto de vista social e cultural, o carnaval tem suas utilidades, quando é aplicado a cultural local, que é patrimônio brasileiro e mundial, e quando ela traz em si, o uso e costume, dentro do padrão da família e da sociedade.

Entretanto, na conjuntura atual, o carnaval se tornou esquisito, imoral, sem cultura e pior ciando um mundo irreal para os jovens. Mundo este, mergulhado nas drogas, bebedeiras, sexos sem compromisso, nas músicas que apenas exalta a sexualidade, a criminalidade e o descaso com a família e com o próximo.

E mediante estes atos, que são desprovidos de sabedoria e visão de futuro, é que devemos implantar os conceitos (históricos e cristãos) mais aceitos, sobre o

carnaval, que é: “uma festa pagã de origem grega e teria como sua principal finalidade os cultos aos deuses da fertilidade. Na Idade Média o período do Carnaval passou a ser marcado pelo “adeus a carne” que marcaria o período da Quaresma”.

Como já foi supracitado, o carnaval, tem potencial para ser uma grande festa popular, que ocasiona maior circulação de dinheiro e turismo, e que promova a cultural de forma correta e aceitável. Porém o que temos visto é que o país mergulha num desespero e desrespeito, assim como na nuvem de tormenta das famílias, causada pela apologia a todo o tipo de luxúria.

Diante deste quadro, as consequências do carnaval são observadas por diversas ações que de forma direta e indireta interfere na vida das pessoas, assim como no seu futuro.

Vejamos as diversas consequências que o carnaval deixa na vida das pessoas e das famílias.

No setor da produtividade, o carnaval faz o país ficar quatro dias sem movimentação expressiva no comércio e nas indústrias. E de modo significativo ocorre o comprometimento de todos os serviços. Não é à toa que a fase popular é: “O brasil só funciona depois do carnaval”.

Em relação a movimentação dentro do país, as estradas neste período têm um aumento de graves acidentes, ocasionado pela impudência e pelo aumento do tráfego de foliões e de suas famílias.

Outro fator destrutivo dentro do carnaval é a falta de sabedoria e senso. É justamente neste período que ocorre a maior libertinagem, visto que grande parte das atitudes que são tomadas durante o carnaval, no cotidiano a pessoa não agiria da mesma forma.

A festa carnavalesca que deveria ser cultual, em muitos casos, tornou-se a festa do turismo sexual. Criando uma imagem internacional de que o Brasil é um país livre para tudo, o que não é verdade.

E dentro da área dos bons costumes sociais, é perceptível que há uma confusão de direitos e liberdades, pois ocorre, quase sempre diversos tipos de atentado violento ao pudor.

Infelizmente é comum no carnaval: Desrespeito a figura da mulher, Adultério e separação, Corrupção da ética, Brigas, Proliferação das doenças venéreas, Injustiça, – Gravidez indesejada, aborto, estupro, depredação das ruas, Consumo de drogas, Ópio do povo, Desigualdade social, difamação do Brasil do exterior e Corrupção.

Com a alegação de que o país é laico, e que sendo o estado laico, tudo é possível e tudo é normal na democracia. E que foi implantada a ideia do carnaval liberal que apenas destrói a verdadeira cultural do carnaval, onde tínhamos as marchinhas, que todos cantarolavam durante o ano todo. Hoje temos músicas, sem sabermos o seu sentido, quais nem como músicas poderiam ser classificadas, pelo péssimo gosto e por letras que apenas incentiva a sexualidade, as drogas e libertinagem. Já as melodias destas músicas são como um sino como o mesmo toque. E o conjunto letra e melodia, cria um clima de apologia ao mal e as ações de maldade. E assim nossas crianças aprendem a serem ruim, rebeldes, desumanos e por aí vai. Quanto ao estado ser laico e tudo é possível fazer, ocorre um mero engano, apesar da laicidade do estado ele não é desprovido de religião, ética e moral social.

Portanto, o carnaval que tinha suas bases formadoras em marchinhas e bom gosto musical, em nossos dias, se tornou uma festa que predomina a

sexualidade, o uso de drogas, o que apenas trazem dores famílias presentes e futuras. E como reflexão é importante saber que independentemente do local onde possamos passar o Carnaval, o maior segredo é não perder o senso de responsabilidade, tantos os cristãs coo os que não são. Pois no final o que todos desejamos é encontrar um caminho de paz.

CONSELHO BÍBLICO

“Apegue-se à instrução, não a abandone; guarde-a bem, pois dela depende a sua vida”. (Provérbios 4:13)

PENSAMENTO

“Mas se alguém como você encontrar alguém como eu, então, de repente, nada mais será o mesmo! ” (Escritor: Ricardo Alfredo)

PENSAMENTO I

“Passado o carnaval todos colocam as máscaras… “ (Aline França)

“Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina; a compreender as palavras que dão entendimento; a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto”; (Provérbios 1:1-3)

LIÇÃO DA VIDA

“Mas, examinai todas as evidências, retende o que é bom. Afastai-vos de toda a forma de mal. (1 Tessalonicenses 5:21 e 22)

ORIENTAÇÕES AOS ELEITORES PARA 2020

Prazo para eleitor regularizar título termina em maio.

Todos que tiveram o seu título de eleitor no formato de cancelamento, têm até o dia 6 de maio para ajustar sua situação diante do TSE. Depois do prazo legal, aqueles que não regularizar sua situação eleitoral, não poderá votar nas eleições municipais deste ano. É bom lembrar que essa eleição está relacionada aos prefeitos e, vice-prefeitos e vereadores, de todos os 5.568 municípios do país.

No ano passado, 2,4 milhões de títulos foram cancelados porque os eleitores deixaram de votar e justificar ausência por três eleições seguidas. Para a Justiça Eleitoral, cada turno equivale a uma eleição.

A orientação para regularizar o título é:

1- Cidadão deve comparecer ao cartório eleitoral próximo a sua residência, preencher o Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE) e apresentar um documento oficial com foto.

2- Além disso, será cobrada uma multa de R$ 3,51 por turno que o eleitor deixou de comparecer.

3- O prazo para fazer a solicitação termina no dia 6 de maio, último dia para emissão do título e alteração de domicílio eleitoral antes das eleições.

As consequências para quem não regularizar é:

1- Além de ficar impedido de votar,

2- O cidadão que teve o título cancelado fica impedido de tirar passaporte,

3- Tomar posse em cargos públicos,

4- Fazer matrícula em universidades públicas, entre outras restrições.

A situação de cada eleitor pode ser verificada no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro. Se necessário, o segundo turno será no dia 25 do mesmo mês. Cerca de 146 milhões de eleitores estarão aptos a votar.

É sempre uma preocupação para todos, o período de eleição, ocorrido pela falta de respeito, tolerância e humanidade, pois alguns de forma irresponsável ao invés de apresentar propostas passam apenas a atacar com calúnias e difamação seus oponentes criando um estado de confusão na população. Mesmo assim, é visivelmente que o nosso povo vem pouco a pouco sabendo escolher de forma consciente o seu representante.

“Observar o Carnaval de modo tranquilo e equilibrado, é uma forma racional que exige convicção e fé, assim como muita maturidade humana”. (Teólogo e escritor Ricardo Alfredo)

A Bíblia diz: “Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna” (Gálatas 6:8).

PENSAMENTO II

À DESCOBERTA DO AMOR Ensaia um sorriso e oferece-o a quem não teve nenhum. Agarra um raio de sol e desprende-o onde houver noite. Descobre uma nascente e nela limpa quem vive na lama. Toma uma lágrima e pousa-a em quem nunca chorou. Ganha coragem e dá-a a quem não sabe lutar. Inventa a vida e conta-a a quem nada compreende. Enche-te de esperança e vive á sua luz. Enriquece-te de bondade e oferece-a a quem não sabe dar. Vive com amor e fá-lo conhecer ao Mundo. (Mahatma Gandhi)

DAS MAIS LINDAS CANÇÕES POPULARES

Contradições (Roberto Carlos)

Você quer brincar de amor

Eu quero só te amar

Você quis por um momento

E eu sempre quis ficar

Mas em nossas diferenças

Nada é mais igual

Do que nós dois

Da certeza desse amor

Eu nunca duvidei

Porque tudo era bonito

Eu eu me acostumei

Às palavras de amor que eu nunca

Acreditei mas aceitei

Ah! Você tem coisas tão difíceis de entender

Um jeito ausente tão presente no olhar

Como quem ama e sente medo de gostar

Ah! Eu não entendo esta paixão

Que eu vivo com você

Que esquece o tempo e deixa a cama por fazer

E esse ciúme que eu não queria ter

Ah! Você tem coisas tão

LIÇÕES DA VIDA I

Reflexões práticas para vida.

1- Os Planos de Deus são Maiores e Melhores que os nossos!

2- Todos somos feitos do mesmo barro, mas não do mesmo molde.

3- Porque se vocês derem, receberão! Suas dádivas voltarão a vocês em medida cheia, e transbordante, apertada, sacudida para dar lugar a mais um pouco, até derramar. A medida que vocês usarem para dar – grande ou pequena – será usada para medir o que lhes derem de volta”.(Lucas 6:38)

4- Não fiquem lembrando o que aconteceu no passado – isso não é nada comparado ao que Eu estou para fazer, uma coisa completamente nova! Algo que já comecei a realizar. Será que vocês ainda não perceberam? (Isaías 46: 18).

5- Quem sabe no fundo de teu coração você tem uma carência que não sabe descrever; um vazio que não consegue preencher.

6- Sabe por quê? Porque, amigo, o homem sem Deus, vive insatisfeito. O coração humano só encontra paz, quando encontra Deus.

7- Agostinho, certa vez, chegou a dizer: “Tu nos fizeste para Ti Senhor, e inquieto anda o nosso coração, enquanto não Te encontrar”.

8- Entender o amor de Deus é tudo que precisamos para obter o sucesso que almejamos.

9- O desenvolvimento do fruto do Espírito no coração é o produto de um relacionamento íntimo e perfeito com Deus.

10- Deus formou o belo para que estivesse constantemente ligado a nós.

11- “Apenas aquele que perdoa é capaz de compreender completamente o sacrifício que Jesus fez na cruz!

12- A esposa deseja ser amada pelo esposo como alguém muito especial. Ela espera ser vista como uma princesa aos seus olhos, e não reverenciada como uma rainha.

13- Quando a linha de comunicação está em perfeitas condições de funcionamento, Deus tem maiores condições de cumprir Seu propósito para o marido e a mulher!

14- Cristianismo sem amor é apenas uma outra forma de culto. Sem amor não é possível conhecer a felicidade.

15- O desenvolvimento do fruto do Espírito no coração é o produto de um relacionamento íntimo e perfeito com Deus

16- Muitas vezes, teremos que nos prostrar e chorar aos pés de Jesus por causa de nossas faltas e erros, mas não devemos desanimar. Mesmo se formos vencidos pelo inimigo, não seremos rejeitados nem abandonados por Deus.

17- Nada neste mundo pode separar você do Criador. Não permita que um pensamento por mais simples que seja o prive de receber as bênçãos de Deus. 18- Deus está disponível para você a qualquer hora e em qualquer lugar, para te dar conforto, consolo, paz, segurança e o melhor de tudo: te dar vida, vida em abundância. ”

PENSAMENTO III

“Seu rosto, me traz lembras, não sei de onde! Seus olhos me falam de coisas que conheço de um tempo muito distante”. (Escritor e Teólogo: Ricardo Alfredo)

DAS MAIS LINDAS CANÇÕES CRISTÃS

Toda a minha infância, juventude e agora como homem formado, venho ouvindo as belas canções que são interpretadas pelo saudoso Feliciano Amaral. Recomendo a quem gosta da boa música, escute e medite na letra.

O Grande Amor de Deus (Feliciano Amaral)

O grande amor de Deus, este tão grande amor É bem maior do que alguém possa imaginar Excede a tudo o que se possa conhecer É insondável, inigualável o amor de Deus

Vejo o amor de Deus No amanhecer de um novo dia No ar puro que eu respiro Ou na voz com

Sinto o amor de Deus Em tudo o que se movimenta No sorriso da criança, na alegria ou no pranto

Em qualquer ocasião, Posso sentir esse grande amor A cada passo que eu der Mesmo quando o fim vier E a jornada chegue ao fim

Pois eu sei que esse grande amor Refletido em toda a criação Me concede a alegria de sentir que a cada dia Esse amor cuida de mim

“E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como servir por meio dos dons”. (Romanos 12:2)

REFLEXÃO – Uma Análise da Boa Semente

Ao escrever este salmo, de louvor, pensamentos e lamentações, o salmista compreender que é apenas um pecador em busca da justiça de Deus e que seu maior desejo era fazer a vontade do Senhor. Porém, ele demonstra suas frustrações diante de tantas angustias causadas pelas perseguições o que levou a prece; afirmação de integridade; votos de louvor; prece de discriminação.

Mesmo diante de tantas dores, o salmista anuncia que nunca desiste de adorar ao rei universal, Deus, até mesmo nas dificuldades ele continuou na esperança de ser ouvido o seu clamor. O pedido mais constante em oração, era pela misericórdia do Senhor, e que Ele enxergue sempre quem são seus filhos de coração, através da fé e da devoção.

SALMO 26

1- Julga-me, SENHOR, pois tenho andado em minha sinceridade; tenho confiado também no SENHOR; não vacilarei.

2- Examina-me, Senhor e prova-me; esquadrinha os meus rins e o meu coração.

3- Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos; e tenho andado na tua verdade.

4- Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados.

5- Tenho odiado a congregação de malfeitores; nem me ajunto com os ímpios.

6- Lavo as minhas mãos na inocência; e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar.

7- Para publicar com voz de louvor, e contar todas as tuas maravilhas.

8- Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória.

9- Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos,

10- Em cujas mãos há malefício, e cuja mão direita está cheia de subornos.

11- Mas eu ando na minha sinceridade; livra-me e tem piedade de mim.

12- O meu pé está posto em caminho plano; nas congregações louvarei ao Senhor.

Esboço de Salmos 26

a) 26.1 – 3: Pedido de justiça ao Senhor;

b) 26.4 – 8: A santa habitação de Deus;

c) 26.9 – 12: O destino dos praticam o mal.

Interpretação do Salmo 26

Salmos 26.1 – 3: Pedido de justiça ao Senhor

1- Faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor, sem vacilar.

2- Sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente;

3- Pois o teu amor está sempre diante de mim, e continuamente sigo a tua verdade.

O salmista começa como um pedido a Deus, “julga-me”. Pedido esse acreditando no perdão e na misericórdia de Deus. E assim ele, crer de coração na sua inocência pela graça.

Já no versículo 2, o salmista pede a Deus examine seu coração, pois ele se sente flagelado pelos males que tina cometido em sua juventude e de forma intima ele pede que deus sonde seus rins e o seu coração para ver se há algo que possa mudar em sua vida.

Já no versículo 3, ele declara que está diante do amor de Deus todos os dias de sua vida e que a deus tem dedicado o seu viver.

Salmos 26.4 – 8: A santa habitação de Deus

4- Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas;

5- Detesto o ajuntamento dos malfeitores, e não me assento com os ímpios.

6- Lavo as mãos na inocência, e do teu altar, Senhor, me aproximo

7- Cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas.

8- Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita.

Nos versículos 4 a 6 – O salmista inicia com uma introspecção ao expor que não faz parte nem tem associação com os perversos. Assim como a firma que deseja está longe deles, para lavar suas mãos na inocência.

Nos versículos 7 a 8 – O salmista declara o seu amor pelo Senhor dos exércitos, e sua adoração constante. No final do versículo 8, ele reconhece a habitação e a glória de Deus.

Salmos 26.9 – 12: O destino dos que praticam o mal.

9- Não me dês o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos;

10- Suas mãos executam planos perversos, praticam suborno abertamente.

11- Mas eu vivo com integridade; livra-me e tem misericórdia de mim.

12- Os meus pés estão firmes na retidão; na grande assembleia bendirei o Senhor.

Nos versículos de 9 a 11 é fácil nota que o salmista apresenta suas argumentações, e nelas suas orações, cheias de fé e devoção. Sua causa está ligada em querer viver uma vida plena na presença de Deus. No final do versículo 11, o salmista reafirma que vive em integridade e pede a misericórdia de Deus em sua vida.

O versículo 12, o salmista apresenta sua vida a Deus, e humildemente, reafirma que busca viver em retidão diante do povo e de Deus. E louva a Deus pela sua misericórdia.