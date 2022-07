Reflexões Teológicas: Ricardo Alfredo

A ORIENTAÇÃO CORRETA – A fé

A fé, como princípio.

“Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vêem.

Porque por ela os antigos alcançaram testemunho.

Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados; de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente.

Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala.

Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara; visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus.

Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam”. (Hebreus 11:1-6)

A fé, como espera da nova pátria.

“Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas; mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra.

Porque, os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria.

E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar.

Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade”. (Hebreus 11: 13-16)

A fé, como sacrifício da razão.

Pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: “Por meio de Isaque a sua descendência será considerada”.

Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos.

Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles.

Pela fé Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão.

Pela fé José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos.

Pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei.

Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo.

Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa.

Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível.

Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas.

Pela fé o povo atravessou o mar Vermelho como em terra seca; mas, quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados.

Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante sete dias.

Pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. (Hebreus 11: 17-31)

A fé, como vitória sobre o mundo.

E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas,

Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões,

Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos.

As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos; uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição;

E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões.

Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada; andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados (Dos quais o mundo não era digno), errantes pelos desertos, e montes, e pelas covas e cavernas da terra.

E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. (hebreus 11:32 – 40)

Todos esses homens e mulheres foram rejeitados, humilhados, mortos, apedrejados, transpassados por flechas e lanças, tiraram forças das fraquezas e guardaram a fé. Mesmo que o mundo lhe der as costas, lhe rejeite, lhe despreze e não lhe compreenda, nunca DESISTA, siga sempre em frente pela fé em Cristo Jesus.

DEMOCRACIA.

A partir do momento em que o homem se fixou na terra, abandonando a vida nômade, surgiu o fenômeno da organização da vida coletiva pela necessidade de sobrevivência. E esta organização, teve como ponto de partida os pequenos grupos que passaram a arar a terra e nela aplicar pequenas técnicas de manuseio. Em contra partida, as tribos buscam abandona a vida nômade se fixando próximo aos rios e córregos. E desta convivência social, foram criados leis e costumes com o objetivo de gerar harmonia no grupo.

Como o passar das gerações, ocorreu o crescimento das populações. E por força maior de convivência, foram surgindo diversos regimes, entre eles, surgiu a democracia que é um sistema que expressa as garantias e os direitos, assim como as condições para a representatividade da liderança popular, o que chamamos de política. E a partir deste ponto, como entendimento normativo e conceitual, a política é o modelo determinado pela ciência moral (convivência harmoniosa) normativa (Leis sociais) do governo da sociedade civil, onde qualquer cidadão pode se propor a representar seu grupo, sendo escolhido pelo sufrágio universal. Por outro lado, podemos compreender que a democracia é o viés principal da política, e a bússola que tem o poder de minimizar os distantes interesses, crenças e posições, garantindo um mínimo de consenso para a administração da vida coletiva ou da vida em sociedade.

Do ponto vista histórico, a democracia é uma ideia grega que se espalhou pelo mundo e que chegou aos nossos dias com grande intensidade. E é através dela, Democracia, que todos podem e devem, discutir, escolher, votar e ser votado como representante de uma ideia ou de uma tese de mudança.

Quando analisamos a palavra democracia, encontramos o real sentido da sua aplicação, e a lógica que esconde por trás desta palavra. Desta forma, o termo democracia é dividido em duas partes, “Demo” que retrata o povo e “Kracia” que é autoridade ou governo, ou seja, na junção das duas palavras termos democracia que significa poder do povo.

A ideia predominante da democracia, poder do povo, está em criar um clima de participação popular na administração pública e nos rumos de uma cidade, estado ou país. Assim como, em sociedades mais complexas, onde há grandes diferença social, a democracia vem trazer soluções pacíficas de convivência e harmonia nas relações. Uma outra característica da democracia, e a sua oposição aos regimes autoritários, opressores e ditadores.

Do ponto de vista teórico e prático, é fácil compreender que a democracia, por encontrar-se em processo de evolução e desenvolvimento, e que ainda tem muitos problemas a serem enfrentados. Entretanto, ainda é o regime mais eficiente e respeitado, visto que, na sua ausência encontramos: fome, direitos humanos esfacelados, censura ao livre pensamento, censura a livre impressa, ausência da liberdade religiosa, condições de vida precária, aplicação da lei e da ordem de forma desumana e sem o devido processo legal. E a ausência da democracia tem dado exemplos perversos a humanidade, motivado pelo fato de se criar grupos sociais, que se beneficiam e dominam o poder através das limitações de oportunidades social, econômica e cultural para grande população.

A democracia tem no seu tripé a separação dos três poderes, como caminho correto do processo evolutivo democrático. Quando um dos poderes, se comporta de forma contrária a este princípio, ou cria barreiras para a tua dos outros poderes, termos a descaracterização do verdadeiro processo democrático.

A história é uma previsão para o futuro. E essa guerra entre os poderes constituídos, assim como a escalada de um poder sobre o outro, no passado já nos deu uma lição dura de ditadura. Lição de choro, dor e angústia. As quais jamais podemos esquecer que sempre são regimes de exceção, que tem como objetivo o controle total. Por outro lado, na democracia atual, há uma perversa inversão de valores, onde as autoridades exercem a função com autoritarismo e com total ausência de discernimento, criando na população a sensação de abandono e incapacidade funcional dos que ocupam funções estratégicas.

Para que democracia possa sobrevivência, só há uma saída, o sufrágio universal consciente. Onde o cidadão busca o melhor para o povo, e não para seu próprio deleite. E desta forma, podemos compreende que O Estado Democrático de Direito tem os seus fundamentos e sua legitimidade na fé pública do Poder Estatal, o qual provém do povo. E no seu arcabouço de princípios está a democracia pluralista, onde a participação social dos diversos representantes da sociedade civil é a base de uma sociedade equilibrada que garante o respeito aos direitos das minorias e dos pobres.

PENSAMENTO – A impaciência

“A minha impaciência, não muda os planos de Deus”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

CONVITE AMOL – (Academia Mossoroense de Letras)

XVIII JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO

Com a coordenação do professor doutor Benedito, ocorrerá a XVIII jornada cultural do museu do sertão ocorrerá no 27 de agosto de 2022, que é um sábado, de 8h às 15 horas. O evento ocorrerá no Salão de Eventos do Museu do Sertão, ou seja, na Fazenda Rancho Verde, que fica na Estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró. Vamos prestigiar a festa.

PENSAMENTO – A honestidade

“Se o desonesto soubesse a vantagem de ser honesto, ele seria honesto ao menos por desonestidade.” (Sócrates)

MEMÓRIA ACADÊMICA DA ACJUS

Todos os acadêmicos tem profundo reconhecimento e gratidão ao Presidente da ACJUS José Wellington, pela organização do evento In Memóriam do Acadêmico Milton Marques. Parabéns presidente.

POEMA – Carlos Drummond de Andrade – O amor antigo

O amor antigo vive de si mesmo,

não de cultivo alheio ou de presença.

Nada exige nem pede. Nada espera,

mas do destino vão nega a sentença.

O amor antigo tem raízes fundas,

feitas de sofrimento e de beleza.

Por aquelas mergulha no infinito,

e por estas suplanta a natureza.

Se em toda parte o tempo desmorona

aquilo que foi grande e deslumbrante,

o antigo amor, porém, nunca fenece

e a cada dia surge mais amante.

Mais ardente, mas pobre de esperança.

Mais triste? Não. Ele venceu a dor,

e resplandece no seu canto obscuro,

tanto mais velho quanto mais amor.

DATAS IMPORTANTE DE JULHO DE 2022

15 – Dia do Homem. …

17 – Dia do Protetor de Florestas. …

19 – Dia Nacional do Futebol. …

20 – Chegada do Homem à Lua. …

25 – Dia Nacional do Escritor.

DAS MAIS BELAS CANÇÕES DA MPB – A Distância Roberto Carlos

Nunca mais você ouviu falar de mim

Mas eu continuei a ter você

Em toda esta saudade que ficou…

Tanto tempo já passou e eu não te esqueci.

Refrão:

Quantas vezes eu pensei voltar

E dizer que o meu amor nada mudou

Mas o meu silêncio foi maior

E na distância morro

Todo dia sem você saber.

O que restou do nosso amor ficou

No tempo, esquecido por você…

Vivendo do que fomos ainda estou

Tanta coisa já mudou, só eu não te esqueci.

Refrão

Eu só queria lhe dizer que eu

Tentei deixar de amar, não consegui

Se alguma vez você pensar em mim

Não se esqueça de lembrar,

Que eu nunca te esqueci.

ACJUS NA FM 105 – SANTA CLARA

Todos os sábados a partir das 10h 15min, o programa cultura cidadania em debate da ACJUS, vem ao ar para trazer a boa música, o bom debate, e diversos informes sobre livros, academias de letras, com as vozes marcantes de Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. E agora também no YouTube ao vivo.

EVENTOS DE 2022 – AMOL (Academia Mossoroense de Letras)

1- Agosto10 -19h – POSSE de Misherlany Gouthier, como 2º ocupante da cadeira 16, que tem como Patrono Cosme Corsino Lemos e 1º ocupante, Paulo de Medeiros Gastão. O Empossando será apresentada por Paulo Eduardo Fernandes de Negreiros;

2- setembro 14 -15h – Grupo de Trabalho sobre os 34 anos da AMOL e a Revista AMOL EM FOCO No 04;

3- setembro 25 – 19h – Solenidade Comemorativa AOS 34 ANOS da AMOL, com Lançamento da Revista AMOL EM FOCO No 04 e premiação do 4º Concurso João Batista Cascudo Rodrigues;

4- outubro 05 – 15h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos;

5- novembro 09 – 15h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos;

6- dezembro 07 – 15h – EVENTO / REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ACADÊMICO

CONVITE – Academia de Letras e Artes Mossoroense

ANIVERSARIANTE DA ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAS DE MOSSORÓ (ACJUS)

Hoje é o dia do natalício do nosso querido professor Paulo Lopo, um dos maiores constitucionalista deste país. Tive a honra de ser seu aluno. Parabéns mestre.

ACJUS EM VISITA AO ABRIGO AMANTINO CÂMARA

ACJUS – agora saindo do Abrigo Amantino Câmara quando entregamos produtos de limpeza e higiene pessoal que foram doados no sábado passado quando do nosso evento. O Amantino Câmara é uma instituição social que atende a cerca de 70 idosos de Mossoró é Região. Não tem fins lucrativos é mantido pela Diocese de Mossoró e recebe doações de benfeitores. O AAC tem mais de 80 anos de fundação e em vida várias benfeitoras ficaram a frente como a senhora Maria Boa, Edy Moura e atualmente a jovem Enia. Ano passado a ACJUS, por ocasião da nossa Sessão de aniversário, indicou o AAC para receber uma comenda da Câmara Municipal de Mossoró pelos relevantes serviços prestados. Então essa nossa campanha é uma sequência de outras que virão em breve. Agradecemos aos doadores e ao confrade Antônio Marcos de Oliveira pelo comparecimento hoje no momento da entrega. ACJUS praticando a fraternidade na sua forma mais pura.

DESEMBARGADORES CORNÉLIO ALVES E EXPEDITO FERREIRA SÃO ELEITOS PRESIDENTE E VICE DO TRE-RN

A academia de ciências jurídicas e socias de Mossoró (ACJUS), parabeniza os dois confrades da nossa instituição que irão presidir o Tribunal Regional Eleitoral do RN no biênio 2022 a 2024.

Parabéns a ambos em nome do nosso corpo acadêmico.

MEMORIAL AO PROFESSOR VINGT-UN ROSADO

O Memorial em homenagem ao professor Vingt-un Rosado começa a tomar forma. A equipe liderada por Eriberto Martins, estar trabalhando com muita dedicação para fazer o melhor possível. Parabéns.

O IRMÃO E AMIGO

Hoje acordei lembrando do irmão e amigo, que sempre com palavras generosas e com muito equilíbrio, nos mostra o caminho. O caminho do servo de Cristo. Obrigado.