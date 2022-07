Reflexões Teológicas: Ricardo Alfredo

A FÉ

Teologicamente podemos até conceituar a Fé, e a ela, dar um significado. Para tanto, podemos dizer que a fé traz como significado maior a confiança, o acreditar, a certeza que vai acontecer. Já no mundo científico, para a fé, não há explicação, não há modelo, não há razão experimental, porque que a fé é um sentimento tão profundo e pessoal que não há como materializar em explicação científica, apenas sentir.

O doutor em direito mosaico, ou como sempre quis ser chamado, apóstolo Paulo, em sua carta, no livro de hebreus doutrinou: “a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vêem” (Hebreus 11:1). O Apóstolo Paulo, em sua experiência espiritual descobriu que contra as astutas ciladas da vida e do inimigo dela, só poderiam serem vencidas pela fé. E desta forma a manifestação da fé vem através da ação do acreditar e do poder do esperar.

Na caminhada da vida, em quase todo o percurso, as tempestades surgem e as forças se vão, a esperança e a fé, nestes momentos parecem longe. A coragem de lutar parece ter partido. A visão se encurva e os olhos rasos de lágrimas teima em dizer que tudo está no fim. Os amigos sumiram, a mão estendida não existe mais, e o coração aflito chora em silêncio. É exatamente neste momento em que tudo parece perdido que chegar o poder da fé.

os sentimentos como; a agonia, o desespero, a solidão, e a dor na alma parece infindável. A dúvida permeia o coração, olhos cansados de tanto chorar, a amargura e a violência do ataque parecem não ter um fim, e a frente uma montanha alta demais para ser transpassada. Não há saída, não há para onde ir ou a quem chamar, e até parece que o céu se fechou com portas de bronze.

O céu está coberto de escuridão. O vento sopra, não com acalento, mais com violência. O desejo do coração, é voar junto com as aves para bem longe. Só há tristeza neste mundo de lamentações.

E quando, a esperança e as forças foram embora, encontramos, de forma surpreendente o amigo mais chegado que um irmão. Quando todos partiram e sozinho e sem rumo, este amigo que surgiu, lhe acolhe. Este amigo cheio de compaixão e misericórdia, toma em suas mãos o seu azeite e limpa as feridas, curando-as. Este amigo, arranca as algemas e senta ao seu lado e escuta os seus dilemas.

O seu passado, para este amigo nada significa, pois com Ele está o perdão, alcançado pelo alto preço que ele pagou. Suas mãos e seus pés cravados pelas feridas, é a aprova do seu amor. E muitas vidas foram perdoas pela sua dor.

E ao ouvir sua suave voz falando-me do seu sacrifício, o coração se encheu de novo de esperança. E o espírito, soa baixinho, ao falar, quem poderia ter tão grande amor, de entregar sua própria vida por quem nem conhece.

Portanto, não podemos esquecer, quando a noite for mais escura, significa que vai amanhecer… espere em Cristo Jesus.