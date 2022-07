Reflexões Teológicas: Ricardo Alfredo

A ORIENTAÇÃO CORRETA – A voz do Senhor.

“O que anda em justiça, e o que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, e que sacode das suas mãos todo suborno, que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os olhos para não ver o mal; este habitará nas alturas, e as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas”. (Isaías 33:15-16)

ACONTECEU ….

A Academia de Ciências Jurídicas e Sociais (ACJUS), no dia 09 de julho, sábado, deu início a sessão do Projeto Memória Acadêmica, Trajetórias, Diálogos Acadêmicos sobre o imortal Milton Marques de Medeiros, em comemoração ao aniversário de seu nascimento.

Neste evento, que ocorreu das 9h às 11h, também foi inaugurada a placa com os nomes dos acadêmicos. E alguns debates e testemunhos sobre o imortal Milton Marquês. Entre os debatedores estavam os seguintes acadêmicos: Josafá Inácio da Costa, Raimundo Antônio de Sousa Lopes, Francisco Carlos Carvalho de Melo, Jerônimo Dix-Sept Rosado Maia Sobrinho, Francisco Péricles, Sátiro Cavalcante Dantas e Zilene Medeiros.

A POLÍTICA, OS POLÍTICOS E A JUSTIÇA

A política e seus políticos, vem pouco a pouco, minando paciência do povo. A maior prova deste fato, é que estamos votando em pessoas sem a menor condição de representar o povo, tudo em forma de protesto. Certo ou errado, neste momento manifestar juízo de valor seria irônico se não fosse trágico. Pois o caminho que temos tomando para mostrar nossa indignação a esses pseudos líderes políticos, e suas atitudes egocêntrica, tem nos conduzindo um abismo profundo e sem saída.

O povo, a décadas tem uma visão distorcida da verdadeira razão da política. Tudo motivado, pelas escolhas erradas e por caminhos desumanos que a política e seus pseudos líderes políticos vem tomando. Por outro lado, temos a classe política que não foi capaz de reduzir o abismo entre as reais necessidades do povo e as decisões políticas de interesses individuais. O que facilitou o surgimento de uma ditadura individualizada (monocrática), através de processos e intimidações dos cidadãos que protestam contra a intervenção de um poder no outro. E é através deste caminho, que notadamente percebemos a degradação institucional por meio do enfraquecimento do sufrágio universal. E assim, o povo, em suas escolhas passou a ser apenas uma mera formalidade.

Alguns assentados em cadeiras do poder, perceberam o vácuo institucional e passaram a investir no preenchimento do mesmo sem que tivesse tido a escolha popular (sufrágio universal). E desta forma, lentamente, foram criando apetite através do senso de oportunidade, o que levou de forma inadequada, assumirem indireta o destino da nação, mesmo que seja, antijurídico, sem formalidade na lei. E da ausência do congresso, surgiu o discurso de proteção a democracia, visto que, encontraram as casas (câmera dos deputados e câmeras do senado), representantes do povo, divididas e sem rumo, o que levou a capturarem o poder sem nenhum protesto.

É lamentável que a nossa admiração por políticos, cortes de justiças, ministros de estados e secretários, foi pouco a pouco, sendo diluída num mar de lama. E dessa decepção ficou cada dia mais evidente a inversão de valores. Tudo está invertido, quem deveria protegem os mais carentes do povo, tomam decisões que apenas se auto beneficia ou aos seus. Os deveriam projetem as regras jurídicas, estão mais preocupados em defender os amigos, de qualquer forma. Os que deveriam legislar em favor dos que sofrem, buscam apenas preencher o seu próprio ego de poder. E desta forma os direitos humanos são tolhidos e a constituição ignorada. E os pilares da lei e da ordem foram abalados pela ausência de uma liderança firme e democrata.

As casas legislativas, que tem nas suas prerrogativas defender o desejo do povo, estão mergulhadas em negociatas escandalosas, corrupção descabida, e com medo de agir legitimaste por medo de represaria de outro poder.

Os escândalos envolvendo políticos e autoridades são tantos que não dar tempo escolher um só. E por esse motivo, surgem as crises institucionais sem precedente. As quais são motivadas pelas escolhas erradas que fazemos nas urnas, com nosso sagrado voto.

Os mesmos que lotam as igrejas, as orações, as preces, as missas, estão trabalhando diuturnamente contra os mais necessitados do povo. Arrancando-lhes a última gota de esperança como se arranca um raiz e lança foram. Todavia, o Senhor que não dormita, está atentado e sempre alertado os mesmos para não serem pegos no grande dia da surpresa. Por outro lado, a maior lição de honestidade e integridade vem do doutor Paulo, ou simplesmente como ele queria ser conhecido, apóstolo Paulo, que Afirmou: “Ainda que eu fale a língua dos intelectuais ou do cidadão inculto, se eu não tiver integridade, serei como o metal que soa ou como o sino que tine.

Ainda que tenha o dom da política, e conheça toda essa ciência, e ainda que tenha fé na mudança, de maneira tal que transporte montanhas, sem integridade eu nada sou”.

Portanto, nos resta trabalhar, vigiar e orar por essa nação, para que a mão do altíssimo Rei, Cristo Jesus, venha com seu espírito de bondade, nos ensinar como desinfetar e expulsar este espírito de corrupção que tanto destrói a nação.

PENSAMENTO – O coração

“Podemos até sufocar a voz do coração, mais ele continua falando baixinho em amor”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

XVIII JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO

XVIII jornada cultural do museu do sertão ocorrerá no 27 de agosto de 2022, que é um sábado, de 8h às 15 horas. O evento ocorrerá no Salão de Eventos do Museu do Sertão, ou seja, na Fazenda Rancho Verde, que fica na Estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró. Vamos prestigiar a festa.

PENSAMENTO



“Quando eu for embora, espero que cante a canção, que cantarei em minha nova jornada”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

PENSAMENTO – Libertação

“Só a educação liberta” (Pensador: Epíteto)

POEMA – Prece de Fernando Pessoa

SENHOR, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte! O sol és tu e a lua és tu e o vento és tu. Tu és os nossos corpos e as nossas almas e o nosso amor és tu também. Onde nada está tu habitas e onde tudo está – (o teu templo) – eis o teu corpo.

Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra, ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome.

Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e servir-te como a um pai. […]

Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar.

Torna-me grande como o Sol, para que eu te possa adorar em mim; e torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim; e torna-me claro como o dia para que eu te possa ver sempre em mim e rezar-te e adorar-te.

Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim.

DATAS IMPORTANTE DE JULHO DE 2022

15 – Dia do Homem. …

17 – Dia do Protetor de Florestas. …

19 – Dia Nacional do Futebol. …

20 – Chegada do Homem à Lua. …

25 – Dia Nacional do Escritor.

DAS MAIS BELAS CANÇÕES DA MPB – Travessia – Milton Nascimento

Uma das mais lindas canções da MPB que tem como Intérprete Milton Nascimento acompanhado pelo compositor Fernando Brant no ano de 1967. O álbum Travessia foi um grande sucesso nacional, assim como internacional. Quanto a composição, ela fala de vários sentimentos que permeia as relações, entre eles podemos citar: o amor, o sofrimento, a morte, a vida, a angústia, o sonho e a tentativa de superação. A música mostra o sofrimento de um homem por um amor que partiu sem explicação. Gerando um fruto de separação e a angustia que o leva a pensar na morte. Ouçamos uma das mais belas canções MPB, na doce voz de Milton Nascimento. https://www.youtube.com/watch?v=F3D-Beo_V44

Quando você foi embora / Fez-se noite em meu viver / Forte eu sou mas não tem jeito, / Hoje eu tenho que chorar / Minha casa não é minha, / E nem é meu este lugar / Estou só e não resisto, / Muito tenho prá falar

Solto a voz nas estradas, / Já não quero parar / Meu caminho é de pedra, / Como posso sonhar / Sonho feito de brisa, / Vento vem terminar / Vou fechar o meu pranto, / Vou querer me matar

Vou seguindo pela vida / Me esquecendo de você / Eu não quero mais a morte, / Tenho muito que viver / Vou querer amar de novo / E se não der não vou sofrer / Já não sonho, hoje faço / Com meu braço o meu viver

Solto a voz nas estradas, / Já não quero parar / Meu caminho é de pedra, / Como posso sonhar / Sonho feito de brisa, / Vento vem terminar / Vou fechar o meu pranto, / Vou querer me matar

Vou seguindo pela vida / Me esquecendo de você / Eu não quero mais a morte, / Tenho muito que viver / Vou querer amar de novo / E se não der não vou sofrer / Já não sonho, hoje faço / Com meu braço o meu viver

ACJUS NA FM 105 – SANTA CLARA

Todos os sábados a partir das 10h 15min, o programa cultura cidadania em debate da ACJUS, vem ao ar para trazer a boa música, o bom debate, e diversos informes sobre livros, academias de letras, com as vozes marcantes de Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. E agora também no YouTube ao vivo.

EVENTOS DE 2022 – AMOL (Academia Mossoroense de Letras)

1- Agosto10 -19h – POSSE de Misherlany Gouthier, como 2º ocupante da cadeira 16, que tem como Patrono Cosme Corsino Lemos e 1º ocupante, Paulo de Medeiros Gastão. O Empossando será apresentada por Paulo Eduardo Fernandes de Negreiros;

2- setembro 14 -15h – Grupo de Trabalho sobre os 34 anos da AMOL e a Revista AMOL EM FOCO No 04;

3- setembro 25 – 19h – Solenidade Comemorativa AOS 34 ANOS da AMOL, com Lançamento da Revista AMOL EM FOCO No 04 e premiação do 4º Concurso João Batista Cascudo Rodrigues;

4- outubro05 – 15h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos;

5- novembro 09 – 15h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos;

6- dezembro 07 – 15h – EVENTO / REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ACADÊMICO

LEMBREMO-NOS DOS QUE PASSAM NECESSIDADES

As Sagradas Letras, a Bíblia, relata que sempre haverá pobres na face da terra. (Deut. 15:11), também nos mostra que estes serão sempre lembrados por Deus (Salmos 9:17-18).

E em sua eterna sabedoria, Deus, determinou Leis exclusivas para o cuidado das pessoas nessa condição (Levítico 19:9-10; 25:35-38). As Sagradas Letras ensinam que nossos irmãos, apesar de não possuírem recursos materiais, é digno e dotado de dignidade, pois nele está o sopro do espírito de Deus, visto que todos foram feitos à Sua imagem e carecemos do Seu amor. Vejamos o que nos doutrina as Sagradas Letras: 1 – Jesus trouxe Boas Novas de salvação aos pobres (Isaías 61:1-3; Mateus 11:4-5); 2 – são bem-aventurados (Lucas 6:20-21); 3 – Deus tem misericórdia e concede graça aos pobres (1 Samuel 2:8); 4 – tira-os da miséria (Salmos 107:41); 5 – ouve quando estes clamam por socorro, crendo Nele de coração (Salmos 34:6); 6 – Cristo se fez pobre por amor a nós (2 Coríntios 8:9); 7 – os pobres não devem ser discriminados (Tiago 2:1-4).

ACONTECEU… POSSE NA AMOL – Academia Mossoroense de Letras

Em noite especial tomou posse como imortal a escritora Vanda Maria Jacinto, que foi apresenta pela doutora Taniama e em seguida pelo professor doutor Ricardo Alfredo. Parabéns.

TRABALHANDO POR MOSSORÓ E REGIÃO

Nosso irmão in memoriam Milton recebendo o Governador Lavoisier Maia. Pauta Mossoró é Região.

ACJUS PROMOVE CICLO DE PALESTRAS

Na Academia de Ciências Jurídicas e Social – ACJUS, com o seu Presidente, o Intelectual Dr. Wellington Barreto, nosso confrade da Academia Patuense de Literatura e Artes – APLA. A ACJUS, vem promovendo ciclo de palestra no campo das Ciências Jurídicas, com orientações jurídicos e outros serviços voltados às comunidades carentes dessa assistência. Hoje a palestra ficou por conta do Dr. Clóvis Vieira, nosso confrade da ALIC, do ICOP, e de outras entidades. Parabéns a ACJUS, pelos relevantes serviços.

A ACADEMIA FEMININA DE LETRAS E ARTES DE MOSSORÓ – AFLAM

É uma ideia extraordinária que leva as informações por este meio das redes sociais. Parabéns a equipe. https://www.instagram.com/p/CfY9Fk2Lek5/?utm_source=ig_web_copy_link

RELEMBRANDO HOMENAGEM EM NATAL

Em grande dia festivo estive na capital do RN, para receber das mãos da amiga Larissa Rosado a bela homenagem de reconhecimento. Boas lembranças.