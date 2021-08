Reflexões teológicas – Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – serenidade.

“Mesmo diante das calamidades, mantenha um coração simples e capaz de aprender.” (Escritor Ricardo Alfredo).

O EGOÍSMO E A BÍBLIA

No mundo atual, onde predomina o egoísmo. Que é uma obra da carne. Para as sagradas letras, uma grande parte do mundo aderiu ao individualismo e a total ausência de compaixão humana com princípio de vida vitoriosa conscientemente. E é desta forma, vida vitoriosa de qualquer jeito, que o espirito do egoísmo, tem escravizado, mentes e corações, conduzindo a humanidade a passo de ganso a sua destruição. Por outro lado, o sentimento egoísta só é capaz de ver a si mesmo, e as suas necessidades. Pois ele é dominado pelo seu ‘eu’, e sempre se coloca acima de tudo e de todos, como se o mundo girasse em torno dele.

Na clássica passagem bíblica do livro de Gálatas 5:20, que faz referência as obras da carne, encontramos uma citação ao egoísmo. E está citação demonstra que a base da destruição pessoal e coletiva está num espírito egoísta e separado de Deus. Quanto a título de clareamento conceitual, encontramos a palavra egoísmo na linguagem grega que significa eritheia (ἐριθεία), que pode ser traduzida por ambição, egoísmo e rivalidade. E no próprio texto, dando um sentido de busca pelos próprios interesses, sem importa-se com quem seja prejudicado. E este ato, sempre provoca conflito entre pessoas, gerando consequências graves de relacionamento.

Por outro lado, o capitalismo selvagem e sem pudor, torna as pessoas cada vez mais egoístas e utilitaristas. Criando a ideia de que as pessoas são descartáveis em qualquer tempo e espaço da vida. Esta coisificação do ser humano, conjunta a desvalorização humana como se fosse uma mercadoria, suscitou no coração do apóstolo Paulo escrever a Timóteo (II Timóteo 3.2) e assim como a Judas sobre o comportamento egoísta das pessoas nos últimos tempos (Judas 1.16).

O texto do apóstolo Paulo aos Filipenses 2.1-11, retrata, todos os pontos de uma vida saudável diante de Deus e dos homens. Assim como, nos leva a refletir com um coração cheio de humildade, da nossa passagem rápida pelo espaço terra. Vejamos:

a) Sentimentos positivos: v.1 “Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias”. Uma pessoa humilde sente coisas boas e espera sempre o melhor. b) Pensamentos bons: v.2 “completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento”. Uma pessoa humilde sempre pensa coisas boas e nunca espera o mal. c) Modéstia: v.3 “Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo”. A pessoa não egoísta é modesta, já o egoísta quer sempre aparecer e passar na frente dos outros. d) Altruísmo: v.4 “Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros”. A pessoa não egoísta quer o melhor para os outros. Altruísmo (outro + ismo) é o contrário do egoísmo (eu + ismo). O altruísta se preocupa com o próximo. e) Seguir o exemplo de Jesus: v.5, 6 “Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus”. Jesus é o maior exemplo de humildade, pois amou aos pecadores. f) Esvaziar-se: v.7 “antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens; e, reconhecido em figura humana”. Mesmo sendo o TUDO, Jesus se fez o ‘nada’ por nós, tornando-se humano e pequenino. g) Humilhar-se: v.8 “a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz”. A humildade é capacidade de suportar a humilhação e esperar que Deus nos exalte (Mateus 23.12). h) Esperar a recompensa de Deus: 9-11 “Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai”. Somente Deus pode honrar quem sofreu humilhação, então devemos esperar somente no Senhor e não no homem (Salmo 108.12).

O texto deixa claro o sentimento do apóstolo em sua carta aos Filipenses. Visto que, ele lamenta a falta de pessoas com este tipo de sentimento e recomenda Timóteo dizendo que “a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses” (Filipenses 2.20), mas que Timóteo cuidaria dos interesses da igreja e dos irmãos. Verdade evidente que naquele tempo, pessoas assim eram raras, muito mais nos dias atuais.

Estes três remédios são indicados pela Palavra de Deus para curar o egoísmo: seguir o exemplo de Cristo que não procurou seus interesses, buscar a sabedoria de Deus que nos ensina a ser pessoas melhores e conhecer o amor de Deus, que é o melhor remédio contra o egoísmo.

“Podemos acreditar que tudo que a vida nos oferecerá no futuro é repetir o que fizemos ontem e hoje. Mas, se prestarmos atenção, vamos nos dar conta de que nenhum dia é igual a outro. Cada manhã traz uma bênção escondida; uma bênção que só serve para esse dia e que não se pode guardar nem desaproveitar. Se não usamos este milagre hoje, ele vai se perder. Este milagre está nos detalhes do cotidiano; é preciso viver cada minuto porque ali encontramos a saída de nossas confusões, a alegria de nossos bons momentos, a pista correta para a decisão que tomaremos. Nunca podemos deixar que cada dia pareça igual ao anterior porque todos os dias são diferentes, porque estamos em constante processo de mudança”. (Paulo Coelho)

Parabéns pelos 10 anos de Ordenação do nosso irmão e confrade Pe. Charles Lamartine.

Todos os domingos no portal do RN, temos um pouco sobre como o direito atua no nosso dia a dia. https://portaldorn.com/jamais-esquecer/

O Colégio Sagrado Coração de Maria completou 109 anos. Fundado em 02/08/1912 – todos os imortais da ACJUS parabenizam essa instituição pela maravilhosa e centenária história na pessoa da Irmã Zelândia, pessoa muito querida em nossa sociedade pela trajetória de vida e pela condução do Colégio.

A Academia Mossoró de Letras (AMOL), sobre a presidente do imortal dr. Helder Heonildes, vem se articulando para voltar o programa Academia em foco. Grande iniciativa cultural, parabéns.

ACJUS – Logo cedo recebeu uma belíssima uma obra de arte das mãos do confrade Carlos Alberto Filgueira. Um quadro de um dos netos de Marieta Lima. Obra histórica de mais de 30 anos, que fará parte do acervo do Palácio Cultural Acadêmico MILTON MARQUES DE MEDEIROS.

De 10h15 estivemos no programa Cultural e Cidadania em Debate, espaço de divulgação das informações culturais e Cidadania de responsabilidade da ACJUS, cuja produção e apresentação dos confrades Edilson Junior e Ricardo Alfredo. Participação mais que especial, do nosso presidente Welington Barreto, do acadêmico Carlos Alberto Lima Filgueira, que pertinentemente fez uma análise da conjuntura nacional, local e mundial, principalmente nos aspectos políticos, culturais e Sociais. Ainda registramos a presença de Cecília Barreto e Pastor Roberto. O programa cada vez melhor.

Logo após o término do programa Cultura e Cidadania em debate, na FM 105, estivemos no memorial Pe. Sátiro Cavalcanti Dantas. Marcaram presença: Dr. Wellington Barreto, prof. Carlinhos Filgueira, Ricardo Alfredo e Edilson Gonzaga.

