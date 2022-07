Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

AS GERAÇÕES SEM RUMO E OS MARCOS DA FÉ.

No mundo atual, as gerações, pouco a pouco, foram perdendo suas referências de vidas. E por este motivo, todos os marcos foram movidos, e os conselhos que davam a vida plena, foram ignorados. Aconselha o sábio Salomão: “Não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. (Provérbios 22:28).

Com a retida dos marcos, as gerações ficaram sem referencial de vida e passaram há não saberem o que querem da sua existência. Tornando-se uma geração sem rumo e desprovida de limites. E pela ausência de limites e respeito criou a nova ideia de um viver dissoluto e sem fé em nada. No entanto, de acordo com o apóstolo Paulo, a fé traz um equilíbrio de vida: “Ora a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem”. (Hb 11.1)

A ausência da fé, tem levando as gerações a uma confusão mental de tal modo, que os consultórios estão lotados. A confusão é tanta, que essa geração busca o improvável, viver sem fé. Todavia, o Cristo, cheio de amor e misericórdia nos alerta sobre os enganos da vida, a dizer: “Cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão usando o meu nome e dizendo: ‘Eu sou o Cristo!’, e enganarão muita gente. (Mateus 24,4-5)

Outro fator destrutivo da vida é o medo. este sempre cria um meio de nos enganar, gerando uma angústia e uma dor na alma. Sentimento este que pode ser aniquilado pela fé.

As sagradas letras, a Bíblia, ensina como devemos reabastecer a lâmpada da nossa fé, visto que os dias são trevas e mal. No entanto, quando sua lâmpada está acesa os dias de trevas serão claros como o dia. E você pode iluminar a todos que estão em sua volta.

Todos os dias, os que vivem da fé, são atacados de forma desproporcional pelas hostes do inimigo de Deus. Contudo, a permanência na fé, no acreditar, gera no mundo espiritual a vitória, e os dardos do inimigo, que são lançados ao meio dia, serão destruídos pelo escudo da fé. Por isso, o SENHOR Deus diz: “Estou colocando em Sião uma pedra, uma pedra preciosa que eu escolhi, para ser a pedra principal do alicerce. Nela está escrito isto: ‘Quem tem fé não tem medo.’ (Isaías 28:16)

A fé vem pelo ouvir as palavras de soam das Sagradas Letras. Outro meio que a fé utiliza e a oração. É através dela que Deus envia uma resposta de fé, livrando o seu servo das tormentas da vida e das setas do inimigo.

Neste momento, o conselho mais viável é, não tenho em si mesmo um só cuidado com as coisas desta vida. Trabalhe, lute, e tenha fé, pois logo a resposta vem ao justo. Mesmo que pessoas sejam usadas para lhe afrontar e tentar destruí sua vida, confie em Deus e as tempestades logo serão dissipadas. Jamais devemos esquecer que as lutas desta vida têm diversas maneiras de se manifesta por meio humanos, todavia as suas raízes são espirituais. E é neste campo onde as grandes batalhas são travadas.

E quando as lutas vêm perturbar a paz, não devemos esquecer o conselho do apóstolo Paulo: “Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos; pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao evangelho. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e, por meio do evangelho, revelou a vida que dura para sempre”. (2Timóteo 1:7-10)

Portanto, todos devemos no empenhamos a novamente ensinar a esta geração os marcos que foram removidos; limites, respeito e a fé.