Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – à grandeza.

“à grandeza, está em ter um coração humilde e bom”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

LIÇÕES DA VIDA – “o grande homem”

Mantém o seu modo de pensar independentemente da opinião pública.

É tranquilo, calmo, paciente, não grita e nem se desespera.

Pensa com clareza, fala com inteligência, vive com simplicidade.

Não é do passado e nem do futuro, mas vive o presente.

Sempre tem tempo.

Não despreza nenhum ser humano.

Causa a impressão dos vastos silêncios da natureza: o CÉU.

Não é vaidoso.

Como não anda à cata de aplausos, jamais se ofende.

Possui sempre mais do que julga merecer.

Está sempre disposto a aprender, mesmo das crianças.

Vive dentro do seu próprio isolamento espiritual, aonde não chega nem o louvor nem a censura.

Não obstante, seu isolamento não é frio: Ama – Sofre – Pensa – Compreende.

O que você possui, dinheiro, posição social, nada significam para ele.

Só lhe importa o que você é.

Despreza a opinião própria tão depressa verifica o seu erro.

Não respeita usos estabelecidos e venerados por espíritos tacanhos.

Respeita somente a Verdade.

Tem a mente de homem e coração de menino.

Conhece-se a si mesmo, tal qual é, e conhece a Deus.” (fonte: foto – Google).

REUNIÃO ACJUS – DIRETORIA.

Na porta Canindé Maia, da esquerda para direita temos, os mestres: Elder Heronildes e Wilson Bezerra e eu, Ricardo Alfredo.

Os três grandes mestres da vida Wilson Bezerra e Elder Heronildes e o presidente da ACJUS Wellington Barreto.

Como sempre tem acontecido, a ACJUS vem promovendo diversos encontros com a sociedade para discutir os problemas locais, estaduais e nacionais. O que vem dando uma enorme repercussão em todos os meios, visto que, são as principais autoridades, tanto da areada da educação, política e jurídica. Parabéns.

05 ÉTICAS DA VIDA.

1- Escute, antes de falar;

2- Ganhe, antes de gastar;

3- Pense, antes de escrever;

4- Tente, antes de desistir;

5- Viva, antes de morrer.

CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DR. HELDER HERONILDES – ACJUS

Chegada do material para cobertura do camarinho do auditório acadêmico Elder Heronildes da Silva. A obra está de vento em popa e logo teremos um belo auditório servido a Mossoró. Parabéns a ACJUS e ao incansável presidente Wellington Barreto.

ANIVERSÁRIO ACJUS

Parabéns ao confrade Everkley. Desejamos Paz e prosperidade.

MPB – Sonho Impossível

Uma das faixas do disco Chico e Bethânia ao Vivo (1975), a música Um Sonho Impossível é uma versão de Chico Buarque de Holanda e Ruy Guerra da canção The Impossible Dream, de Joe Darion e Mitch Leigh. A canção foi composta, especialmente, para o musical “O homem de La Mancha” escrito por Dale Wasserman e que estreou na Broadway em Nova York em 1965. No Brasil, o musical estreou em 1972, mas a música foi consagrada pela voz inconfundível de Maria Bethânia. Um verdadeiro hino que imortaliza a utopia, a luta por um ideal, a fidelidade aos próprios sonhos de liberdade e justiça.

Baseado em Dom Quixote de La Mancha, clássico do espanhol Miguel de Cervantes, o musical conta a história da figura peculiar de Dom Quixote, o cavaleiro anacrônico e magérrimo, que percorre as planícies de La Mancha a cavalo, junto com seu fiel escudeiro Sancho Pança – um camponês baixo e gordo – a socorrer os fracos, desfazer injustiças e lutar contra moinhos de vento. Por isso, o adjetivo quixotesco é definido como ingênuo, sonhador, utópico, meio atrapalhado e desligado da realidade. Vivam as iniciativas quixotescas de todos os tempos. Um viva a todos os Quixotes que lutam por um mundo melhor, apesar de…

Após a letra em português e inglês, seguem três interpretações antológicas: com Maria Bethânia, com Elvis Presley e a última com Frank Sinatra. Cante junto, chore e sonhe também.

UM SONHO IMPOSSÍVEL

Chico Buarque & Ruy Guerra

Sonhar mais um sonho impossível…

Lutar quando é fácil ceder…

Vencer o inimigo invencível…

Negar, quando a regra é vender.

Sofrer a tortura implacável,

Romper a incabível prisão,

Voar no limite improvável,

Tocar o inacessível chão.

É minha lei, é minha questão

Virar esse mundo, cravar esse chão,

Não me importa saber, se é terrível demais

Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz.

E amanhã, se esse chão que eu beijei

for meu leito e perdão.

Vou saber que valeu delirar

e morrer de paixão

E assim, seja lá como for,

Vai ter fim, a infinita aflição

E o mundo vai ver uma flor…

Brotar do impossível chão.”

AN IMPOSSIBLE DREAM

Joe Darion & Mitch Leigh

To dream the impossible dream,

to fight the unbeatable foe,

to bear with unbearable sorrow,

to run where the brave dare not go.

To right the unrightable wrong,

to love pure and chaste from afar,

to try when your arms are too weary,

to reach the unreachable star.

This is my quest, to follow that star

no matter how hopeless, no matter how far.

To fight for the right without question or pause,

to be willing to march into hell for a heavenly cause.

And I know if I’ll only be true to this

glorious quest

that my heart will be peaceful and calm

when I’m laid to my rest.

And the world will be better for this,

that one man scorned and covered with scars

still strove with his last ounce of courage

to reach the unreachable stars.

ROTARY MOSSORÓ.

O Ratary Club Mossoró tem feito grande reuniões e agindo de forma inteligente no meio social trazendo diversas prestações de serviço as comunidades. Parabéns aos companheiros.

POSSE NA ABROL – Academia Brasileira Rotária de Letras

Uma noite que entrou para história das academias, foi a posse dos ilustres escritores: Antônio Clóvis, Antônio Filemon Pimenta e Ricardo Alfredo. Parabéns.

PROJETO DO ROTARY CLUB MOSSORÓ

Essas são as máquinas para o mini ateliê de costura do ALBEM já foram adquiridas. Em breve serão entregues ao Albem. Parabéns ao Rotary e ao Albem.

ACERVO DO MUSEU DO SERTÃO – PRENSAS.

PILÕES. Uma das peças que existia em praticamente todas as residências nordestinas, tanto na zona rural como na urbana, era o pilão de Pilar milho, arroz, café e carne seca torrada para fazer a tradicional paçoca sertaneja. Há dois modelos básicos de pilão: pilão deitado de uma, duas ou três bocas e o pilão em pé, também chamado de pilão vertical. O pilão vertical já era conhecido dos africanos e europeus e o pilão deitado pelos tapuias nordestinos. Na Fazenda Aracati, de meu avô paterno, existia um grande pilão deitado de três bocas em que uma das bocas era usada para Pilar milho, a do meio para pilar café e a da outra ponta para fazer paçoca de carne seca torrada com farinha de mandioca. A madeira usada para confeccionar pilão era o miolo de aroeira e as bocas eram feitas devagar e com muita arte, pois esta madeira, por ser muito dura, exigia que a cavidade fosse feita vagarosamente com auxílio do fogo. Colocava-se brasas (carvão ardente sem chama) feitas com grandes pedaços de carvão, também produzidos de miolo de aroeira. Na primeira metade do Século XX, era comum a feitura de pilão de pedra (granito), feito por habilidosos artesãos, que trabalhavam com granito.

CÂMARA DEBATEU O SANTUÁRIO DE SANTA LUZIA NA SEXTA-FEIRA

Audiência pública, às 9h, no plenário, reunirá diversos segmentos

Autoridades políticas e religiosas, entidades do turismo e de classes confirmaram presença na audiência pública, nesta sexta-feira (14), às 9h, na Câmara Municipal de Mossoró, sobre a construção de santuário de Santa Luzia no município.

Proposta pelo presidente da Casa, Lawrence Amorim (Solidariedade), a reunião discutirá a viabilidade da ideia com diversos setores da sociedade. A intenção é promover debate amplo sobre a vocação de Mossoró para o turismo religioso.

“Resgatamos esse debate por acharmos importante e diante do prejuízo que consideramos haver por Mossoró não investir no turismo religioso, por meio de memorial ou santuário da padroeira Santa Luzia”, disse Lawrence, em entrevista à Rádio Difusora de Mossoró, na manhã de hoje (13).

Apartidário

Esse projeto, segundo ele, não tem bandeira partidária e requer a união de todos para concretização. “Daí a necessidade da discussão na Câmara para, a partir disso, evoluir para a parte mais prática, como projeto, local e financiamento”, frisou.

A audiência pública reunirá representantes da Diocese de Mossoró, Câmara Municipal, Prefeitura, Governo do Estado, bancada estadual, bancada federal, comércio, universidades, trade turístico, entidades sociais, entre outros.

Como todas as audiências públicas, será aberta ao público e transmitida ao vivo pela TV Câmara Mossoró (TCM/canal 23.2, Telecab/canal 2 e YouTube/ canal TV Câmara Mossoró).

“Mossoró precisa diversificar sua economia e o turismo religioso, a partir da fé à Santa Luzia, é uma alternativa viável”, defende Lawrence, para quem o monumento à padroeira beneficiará diversos segmentos do município.

CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

Palácio Rodolfo Fernandes

Diretoria de Comunicação

FATOS DA HISTÓRIA MOSSOROENSE

Joaquim Felício de Moura, João Batista Cascudo Rodrigues, Antônio Rodrigues de Carvalho, NI e NI – 1959

Reconhecidos – Rosalba Ciarlini, Wellington Barreto, Maria Lúcia e Luís Pinto

PENSAMENTO – a cumplicidade

“Um povo que elege corruptos, impostores, ladrões e traidores, não é vítima, é cúmplice! George Orwell”.

TOMARAM POSSE NA ABROL – Academia Brasileira Rotária de Letras

Foram empossados os escritores: Antônio Clóvis, Antônio Filemon Pimenta e Ricardo Alfredo, neste mês de abril no dia 14.04.2023.

Antônio Clóvis

Antônio Filemon Pimenta

Ricardo Alfredo

FESTA DA LIBERDADE 33

No dia 20 de abril a grande festa da maçonaria no Requinte Buffet, venha participar com sua família.

PROGRAMA NA FM 105 – Um show de Rádio.

O venerável e um grupo de membro da loja liberdade 33, conosco na FM 105, foi um show de informações com grandes irmãos. Dentre as diversas informações, o venerável nos levo u o convite para a grande festa promovida pela liberdade 33 no requinte Buffet no dia 20 de abril com grande bandas e cantores da terra. Parabéns, a loja e aos seu venerável.

TV CÂMERA – MEMÓRIA ACADÊMICA – TRAJETÓRIAS.

Apresentador Ricardo Alfredo

Ricardo Alfredo e o Escritor Geraldo Maia

Nosso entrevistado o Escritor e presidente da ABROL Geraldo Maia

Foi uma bela entrevista, dada ao programa Memória Acadêmica Trajetórias. O escritor e Geraldo Maia, presidente da ABROL- Academia Brasileira Rotária de Letras, nos falou dos seus livros laçados, sobre sua trajetória como funcionário público. Comentou sobre a nova academia e sobre a posse dos novos imortais, Antônio Clóvis, Antônio Filemon Pimenta e Ricardo Alfredo. Em seguida deu uma aula conhecimento sobre Mossoró, o Estado do RN. Foi um show de sabedoria e humanismo. Nos fez refletir em diversas áreas da vida. Foi show de conhecimento e de histórias emocionantes. Em seguida fez o convite para a posse dos citados imortais. É só assistir e se emocionar. Sábado as 19h na grade da TCM.

Pesquisador e Escritor: Ricardo Alfredo