Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

A EDUCAÇÃO É A LIBERTADORA DE UM POVO

Sem sombra de dúvidas, a educação é fator essencial para que um povo tenha condição fundamental em seu desenvolvimento, e crescimento como nação, assim com pessoa humana.

De modo geral, a educação é a mola mestre que impulsiona os conhecimentos, as habilidades, e as motivações no campo da investigação cientifica do mundo, no reconhecimento e diagnósticos de diferentes perceptivas da vida, da natureza e do universo. Assim como potencializadora das ideias que são agentes das mudanças sociais.

Dentro da visão macro, a educação tem sua importância ilimitada, de tal forma, que ultrapassa os limites dos conhecimentos teóricos das disciplinas curriculares. Visto que, ela contribui de forma decisiva na formação cidadã, onde promove a transformação da sociedade, e cria a ideia do bem comum.

Por outro lado, sempre é bom relembrar que a educação tem três fundamentos, que são anunciados em forma de lei. São eles: O ensino será ministrado nos seguintes princípios: I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.

A partir desses princípios supracitados, nas entrelinhas, é possível perceber os benefícios adquiridos através da educação que são: desenvolvimento de habilidades, capacidade de análise e crítica construtiva, aprimoramento pessoal e coletivo, consciência da interação com a natureza, potencialização da capacidade intelectual, condição de melhor relacionamento no ambiente escolar, familiar e social.

No ano de 2017, a Universidade de York, em estudo divulgado sobre a educação declarou: “Os altos níveis de educação estão associados a uma saúde mental melhor. O motivo é que as pessoas que têm acesso à educação podem fazer mais escolhas. Logo, elas têm mais controle sobre suas vidas além de sentirem maior segurança”.

Há duas coisas importantes que vem através da educação. Uma é influenciar o desenvolvimento social, pois quanto maior o nível educacional, logo se é sabedor dos seus direitos e deveres, além de ter a capacidade de pensar de forma crítica, e conhecer as formas de reivindicar as melhorias sociais. E assim, passa a ter condição de transformar a sua própria realidade, assim como da comunidade que está inserido. Já a outra, é a transformação social, promovida pela educação que leva a formação do cidadão, e por consequência a transformação social na busca da melhor qualidade de vida, tanto no individual como no coletivo.

De modo geral, há alguns valores essenciais no processo educativos, que são: A empatia – ao nos colocarmos no lugar das outras pessoas em termos cognitivos e emocionais; melhoramos a capacidade para resolver conflitos e entender as opiniões dos demais; A igualdade de oportunidades; O respeito pelo meio ambiente; O cuidado da saúde; O pensamento crítico.

Portanto, dentro do processo democrático, o que é necessário é o respeitando ao educando como sujeito da história, e ao educador como guia de um caminho de autoconhecimento. E desta forma, a educação encontrará o verdadeiro caminho evolutivo educacional que é a resolução dos problemas da comunidade em que tanto professores como alunos vivem. E assim, o crescimento educacional formará tanto no aluno como no professor uma consciência crítica que leve a transformação social.

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo