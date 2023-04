Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

A RESISTÊNCIA DOS BRAVOS EDUCADORES.

Não foi possível ficar calado frente aos ataques bizarros, em enlouquecidos e desproporcionais, que a classe dos professores vem enfrentado, por uma mídia, doente e faminta de verbas públicas. É até vergonhoso falar, comentar ou acreditar que ainda exista gente com tão alto grau de desconhecimento sobre a educação. E a pior parte é que estes, ingratos, ex-alunos da escola pública, usam as mídias para difamar os legítimos sustentadores da nação, que são os educadores.

Quando estou lendo alguns, dito senhores das verdades absolutas, que nunca foram parte da educação, e nem conhecem o piso da escola, fazerem comentários absurdos e descolados da realidade, a única reação é acredita que eles não sobreviveriam um só minuto sem a aplicação das verbas públicas em seus meios de comunicação. Por isso, correm sem pensar, ou mesmo sem analisar, em defesa de uma administração que não pensa na educação e nem nos alunos. Pelo contrário, vivem apenas de mídias e narrativas, que não se sustentam por um só minuto.

A grande verdade é que temos pouco ou quase nada, o que comemorar no âmbito das políticas públicas de nação, de estado e de munícipio. As quais e não deveria ser de governos passageiros, que como a fumaça desaparecem. No entanto, deveríamos ter políticas públicas firmes e coerentes para formação e reconhecimento dos professores. Por outro lado, o grande destaque é a resistência valorosa dos profissionais da educação. Pois todos os dias enfrentam, sem ajuda, todos os tipos de desafios, da falta de estrutura, a falta de material, a violência que rodea as instituições escolares, o não reconhecimento e pior o abandono da educação com o uso de maquiagem.

Sempre foi o dia certo para escolhemos de que lado da história estaremos. E como os registros falaram sobre aqueles que abraçaram a causa da educação pública de qualidade, inclusiva e socialmente evolutiva. Sem exceções, todos somos responsáveis na construção do futuro das novas gerações, de pessoas realizadas e profissionais em alto grau de conhecimento cientifico. No entanto, alguns ainda teimam em ficarem do lado errado e contra a educação, pois ficar contra os professores é colidir com o desejo de um futuro melhor para os mais carentes dos povos que estão nas escolas públicas.

A defesa da educação pública, que sempre foi centrada na educação laica, até porque a nossa base constitucional é laica, tem por obrigação a transformação e movimentos dos saberes que são atributos valiosos para a formação de uma sociedade justa e igualitária. Porém, a cada dia fica mais notório, que o domínio da demagogia política, é apenas usar o discurso maquiado, e burlar o conhecimento da realidade em que se encontram as escolas e a educação.

Defender o professor, é defender as profissões. Pois ela, educação, que vem através dos nossos professores, é quem orienta as outras profissões. Só existem médicos, engenheiros, advogados, cientistas, economistas, sociólogos, jornalistas, biólogos e todas as outras profissões, porque existe o professor, que mesmo rejeitado, deixado a margem da sociedade, desqualificados pelos políticos de carteirinha, com salários péssimo, ainda acredita no seu povo e no país e segue lutando contra a obscuridade do saber. Mesmo coberto pela vergonha, e a decepção de um país, de um estado e de uma cidade, mal administrada por políticos mal-intencionados, ainda acredita na mudança. Estes sim, os professores, são os bravos heróis da resistência contra a ignorância e o desamando das políticas públicas.

A voz rouca das ruas, ecoa dizendo: “A educação é relevante, os educadores são essenciais num estado democrático de direito, por isso merecem respeito. E mais que isso, são merecedores que sejam atendidas suas reivindicações, que sejam negociadas, pensadas, ditas e reditas a todos o quanto é importante a educação e os professores.

Portanto, é notório que os educadores, professores, batalham cotidiana e incansavelmente pela educação pública, nossa homenagem e reconhecimento no processo de resistência e luta.

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo