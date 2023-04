Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

O DIA DO JORNALISTA

Fonte: Foto Google.

As funções do jornalista são diversas no mundo da comunicação. E dentro desta diversidade de comunicação, o jornalista é responsável pela apuração de fatos, investigação de acontecimentos, apresentação de notícias. Assim como, por reportagens, divulgar a verdade; trazendo a coletividade os fatos verdadeiros sem tomar posição ou fazer juiz de valor.

Como a profissão importante para o desenvolvimento da sociedade, as autoridades lançaram um dia especial para o jornalista, que é no dia 07 de abril. Que de acordo com a história, foi neste, dia 07 de abril de 1830, que João Batista Líbero Badaró, médico e jornalista, brasileiro de origem italiana, morreu assassinado por inimigos políticos, em São Paulo.

Como fator histórico, o jornalismo foi fundado na China, que eram jornais escritos a mão e que surgiram no século VIII. A partir da invenção de Johannes Gutenberg, em 1447, surgiram os jornais modernos, que tiveram grande circulação entre comerciantes, para a divulgação de notícias mercantis.

Com a chegada do príncipe-regente Dom João no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 13 de maio de 1808, foi decreto a criação da Impressão Régia, hoje Imprensa Nacional.

Quanto a comemoração do dia do jornalista, está foi instituída em 1931, pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI), em honra à memória do médico e jornalista Giovanni Battista Líbero Badaró, importante personalidade na luta pelo fim da monarquia portuguesa e Independência do Brasil.

Por outro lado, essa data tem a função de conscientizar e mostrar os milhares de jornalistas que foram: censurados, violentados, abusados e mortos durante o exercício de sua profissão.

Mesmo no dia que se comemora o dia do jornalista, todos permaneceram apurando, investigado, informando e divulgando fatos e atos que fizeram a noticia de sua cidade, do seu estado e do país.

Apesar dos meios de comunicação terem evoluído através da net, a função do jornalista ainda é primordial a Democracia e a defesa dos direitos humanos.

Portanto, defender o jornalismo e o jornalista, é defender a livre expressão, o livre pensar, a condição de criticar, analisar, ponderar, duvidar e acima de tudo humanizar de forma democrática a nação. Parabéns, a todos os jornalistas.

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo