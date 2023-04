Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

A GUERRA INVISÍVEL DO PODER POLÍTICO

O Estado Nação, na visão da maioria do povo, é pervertido politicamente e desorientado. Justamente, por ser governado sempre por malandros políticos, tapeadores, injustos, e infelizmente, por quadrilhas articuladas por empresários e políticos. É quase raro, encontramos políticos honesto que pense no povo e busque o bem-comum. e desta forma a nação vem sangrando e gemendo durante décadas.

Eles (os políticos) pode declararem uma fé, porém quando se assenta na cadeira do poder, se esquecem de tudo que falou e prometeu ao povo. E pior, esquecem do seu próprio caráter, e logo, se vendem pelas trintas moedas que os acenam.

Talvez por cansaço, raiva ou mesmo desgosto, a sociedade civil deu início a uma desinfestação da República, destruído os vários vícios e as depravações que sempre ocorreram no campo político. Entretanto, o sistema deu uma resposta rápida e clara, ao manter os processos de vários corruptos engavetados ou cancelados por motivos meramente formais.

As eleições é a maior prova, que deve existir a separação entre os poderes, como forma de evitar o autoritarismo que nos rodea de muito perto. Assim como, através dela, as eleições, devemos observar e escolher candidatos que respeitem e lutem pelos direitos individuais, pelas minorias e pelos direitos humano. Os quais que devem serem preservados a todo custo.

Numa República séria, o senado, e a base de segurança de uma nação. Até porque, ele, o senado, criar leis que regem um povo. Já no campo ético, quando analisamos a palavra senado, descobrimos que ela deriva do latim sanatus, que significa “conselho dos idosos”. Porém, nós, o povo, temos a teimosia de enviar para lá, despreparados, mentirosos, corruptos e egoístas. Um verdadeiro modelo de uma sociedade que não evolui.

O senado é a casa que debate e cria as Leis, é composto de 81 senadores, sendo: três para cada um dos 26 estados e para o Distrito Federal. Dentro de uma divisão igualitária. O mandato dos senadores é de oito anos. É por isso que devemos ter o máximo de cuidado a quem elegermos.

Não é à toa que o Brasil não passa de uma promessa. Por anos e mais anos, e nada de bom acontece para o sofrido povo brasileiro. Então, entra e sai governos e o povo é tido apenas como um detalhe. E quem faz e debate leis ficam sempre de costas para a tão sofrida nação, utilizado os impostos em benefício próprio e dos seus.

O mais estranho é que mudam a lei a bel-prazer, ou por motivo de momento. Um desse exemplos é a lei que ampara os próprios senadores, em relação a opiniões, palavras e votos, os tornando invioláveis, civil e penalmente como doutrina a Constituição Federal ao afirmar o artigo 53 e seus incisos. Entretanto, vivemos momentos tão estranhos, que nem isso é mais respeitado.

O despreparo é tão grande que eles nem ao menos buscam conhecer os direitos relativos a sua função de senador. Vejamos o que diz a doutrina do art. 53 e seus incisos.

Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.

1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

2º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.

3º Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação.

4º O pedido de sustação será apreciado pela Casa respectiva no prazo improrrogável de quarenta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa Diretora.

5º A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato.

6º Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações.

7º A incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva.

8º As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida. (* Nova redação dada pelo artigo 1º da Emenda Constitucional nº 35 de 20 de dezembro de 2001).

Nos últimos dias, nada disso que está exposto na parte superior tem validade, a Constituição Federal é constante afrontada por quem entende que é maior que ela. A guerra entre os poderes, que antes era silenciosa agora é barulhenta e com demonstração de poder a qualquer custo. Nada importa, somente se manter no poder. Mesmo que o custo seja a miséria, o abandono, a fome, as doenças, as crises humanitárias. Nada disso tem valor, do que se manter no poder.

Vivenciamos um momento de instabilidade tão profundo que não há uma saída justa e honesta. E a parte pior, é que essa instabilidade está se espalhando em todos os rumos da nação, nos diversos segmentos do governo, como: nas questões econômicas, na política, na segurança, na infraestrutura e na educação.

O embate partidário, patrocinado por alguns, ficou semelhante a guerra das frações pelo poder. O que vem dia a dia degenerando a política em sua essência. E o risco nação, a bel-prazer de poucos, é que tem gerado um clima de incerteza e fuga do capital, tão necessário ao desenvolvimento da social, do nosso sofrido povo.

Vergonhosamente, o que temos de fato é a existência de uma tolerância passiva, aos corruptos e aos corruptores. E é tão verdade essa tolerância, que ainda continuamos a eleger e reeleger os malandros de carteirinha. É uma espécie de compromisso do sistema com a corrupção e com alguns do povo cumprindo suas obrigações de manter tudo dentro do toma lá dá cá.

Portanto, nesses dias irracionais, de guerrinhas partidárias pelo poder, precisamos aplicar em nossas vidas a razão, o equilíbrio emocional, o discernimento e cultivamos uma cultura de paz.

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo