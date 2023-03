Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

A VISÃO DO APÓSTOLO PAULO DOS ÚLTIMOS DIAS

A Segunda Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, possivelmente foi escrita em entre os anos 64 e 65 d.C. Paulo escreveu essa carta na segunda vez em que esteve preso, pouco antes de seu martírio.

Na carta escrita pelo apóstolo Paulo ao seu companheiro de evangelização, Timóteo, ele apresenta uma revelação profética para os últimos dias da humanidade, o seu comportamento e uma relação minuciosa da maldade que habitará no coração humano, fruto do desvio dos planos de Deus.

E desta forma, os homens perderam o controle dado do por Deus sobre todas as coisas, e passaram serem controlados pala natureza (vícios), pelo sistema mundano e pela teoria da falsa liberdade.

A visão

“Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas, e levam cativas mulheres néscias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências; Que aprendem sempre, e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante; porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, e em Listra; quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou; E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados”. (2 Timóteo 3:1-13)

O conselho

Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, (2 Timóteo 3:14)

O fundamento do conselho

Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça; Para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda a boa obra. (2 Timóteo 3:14)

Portanto, em nossos dias, o maior desafio é conservar-se na fé verdadeira do Cristo. Mesmo diante de dias tenebrosos e com influências mundanas para a prática de delitos contra Deus. Por outro lado, o apóstolo aponta que devemos permanecer leal aos ensinos bíblicos, mesmo diante do sofrimento e em face da oposição de uma sociedade corrupta e sem Deus.

Pesquisador e Escritor: Ricardo Alfredo