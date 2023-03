Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

MOSSORÓ, CIDADE DOS VALENTES.

Depois de muitas idas e vindas, o distrito de Mossoró foi criado no dia 27 de outubro de 1842, como afirma o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da resolução provincial de número 87. Já em março de 1852, dez anos depois, o distrito foi transformado em vila, nova classificação de categoria. E somente no dia 09 de novembro de 1870, através de lei provincial foi elevada categoria de cidade. Porém, há uma diversidade de controvérsia em relação a essa data. Visto que, os historiadores utilização a data de 15 de março de 1852, quando o pequeno povoado foi elevado à categoria de vila.

Dentre diversas curiosidades, o próprio nome Mossoró, no idioma tupi-guarani, tem os seguintes significados: ¨rasgão; ruptura ¨ ou ¨variedade de chá¨.

A localização da cidade de Mossoró e privilegiada, pois está no interior do Rio Grande do Norte, no Nordeste do Brasil, e fica entre duas grandes capitais, Natal (RN) e Fortaleza (CE), distante 278 e 245 km, respectivamente.

Como é uma cidade coberta de pioneirismo, Mossoró, tem marcas na história do próprio país, dentre elas, podemos citar: a abolição da escravidão (1883), cinco anos antes da Lei Áurea; a resistência histórica ao bando de Lampião (1927); a libertação dos escravos antes da Lei áurea, em 30 de setembro de 1883, com a instalação na câmara municipal, onde foi erguido a sociedade libertadora mossoroense, uma justa homenagem prestada pela Maçonaria.

Já na agricultura Mossoró é uma forte produtora de: mamão, manga, caju, feijão (em grão), milho (em grão), mandioca, banana (cacho), coco-da-baía. Além da indústria da fruticultura irrigada, ainda é dona da maior produção salineira e extrativa. Sendo o maior produtor de sal do país.

Quando o assunto é artes e cultura, Mossoró é pioneira, e sempre parte a frente do seu tempo. O maior exemplo é a criação da Lei de Incentivo à Cultura Vingt-Un Rosado. Ainda podemos citar: Prêmio Fomento, Acontece, Escola de Artes, Mossoró Cidade Junina, Festa do oratório Santa Luzia.

No período de são João, mês de junho, Mossoró se transforma em festividades que vai do famoso Pingo da Mei Dia, as grandes festas na estação das artes.

O pioneirismo de Mossoró é extenso, vai do motim das mulheres no dia 04 de setembro de 1875 (século XIX), que foi marcado pela luta de um grupo de mulheres que resolveram quebrar todos os paradigmas de uma época dominada pelo patriarcalismo. Ao primeiro voto feminino que competiu à professora natalense Celina Guimarães Viana o feito de ser a primeira mulher a votar em todo o Brasil.

Portanto, neste dia 15 de março, quando Mossoró completou 171, devemos nos orgulhar dos grandes homens e das grandes mulheres que construíram a história da cidade com: trabalho, fé, lágrima, suor e sangue. Parabéns, Mossoró.

Viva Mossoró.

Pesquisador e Escritor: Ricardo Alfredo