Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – Um alerta

“Quando os nazistas levaram os comunistas, eu calei-me, porque, afinal, eu não era comunista. Quando eles prenderam os sociais-democratas, eu calei-me, porque, afinal, eu não era social-democrata. Quando eles levaram os sindicalistas, eu não protestei, porque, afinal, eu não era sindicalista. Quando levaram os judeus, eu não protestei, porque, afinal, eu não era judeu. Quando eles me levaram, não havia mais quem protestasse”. (Martin Niemöller)

O DEUS DO LIVRE-ARBÍTRIO

A vida é um segredo, praticamente impenetrável. Aos poucos as ciências vem descobrindo como a vida funciona, e como foi gerada. Mas, é tão pouco o que sabemos, que nem chegarmos a arranhar a superfície do saber científico. Sem dúvida, entre os céus e a terra, há um grande mistério.

A vida e a ciência nos trazem fatos, problemas desconhecidos, questões insolúveis, que nem ao menos sabemos como resolver, no mundo físico. E a nossa ciência, diante de tantas perguntas, cambaleia como um bêbado na estrada do conhecimento.

Quando abrolham os desastres, as calamidades e as pestes, as nossas mentes, cheias tristezas e dores, entram num processo de devaneios, seguidos por interrogações. E assim, eclode as mais diversas teorias, lançadas pelos apressados, os imediatistas, os sem fé, e aqueles que buscam apenas um momento de glória, um segundo de fama, ao abrirem a boca e dispararem: Onde está Deus? quando milhões morreram no holocausto. Onde está Deus? Quando as fortes chuvas destroem casas e tiram vidas. Onde está Deus? Quando as lagrimas correm causas pela fome. Onde está Deus? Quando a desgraças nos atinge. Onde está Deus? Quando a injusta guerra matar inocentes. Onde está Deus? quando somos sufocados pela desesperança perante as nossas incapacidades para coexistirmos em paz, harmonia e equilíbrio social. Deus está sempre onde esteve, sentado no seu trono de glória, observado o bem e o mal, pois deu aos homens o livre-arbítrio. E listando o procedimento de cada, um para lhe dar segundo as suas obras.

Deus está onde sempre esteve. Quando o mundo passou a aprovar o aborto, quando legalizamos a drogas, quando a indústria de entretenimento então disse: Vamos fazer shows de TV e filmes que promovam profanação, violência e sexo ilícito. Vamos gravar música que estimule o estupro, drogas, assassínio, suicídio e temas satânicos.” E nós dissemos: “Isto é apenas diversão, e não produz qualquer efeito prejudicial. Ninguém leva isso a sério mesmo, então que façam isso!

E Diante das teorias nascidas da convulsão humana, e na negativa da existência de Deus, o apóstolo Paulo faz um diagnóstico do futuro ao afirmar: Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada; são reprovados na fé. Não irão longe, porém; como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. (2 Tm 3:1-9)

O próprio Cristo foi vítima da zombaria por aqueles que não acreditavam em seu chamado e seu sacrifico vicário, quando lhe perguntaram: “Onde está teu Deus?”. A sua resposta foi: Ele está no vosso meio. Ele os está buscando. Ele está a caminho da cruz para possibilitar que seus inimigos sejam salvos da sua vingança. Ele está diante deles: “Antes que Abraão existisse, EU SOU” (João 8:58).

E depois de vários séculos, ainda persiste o modelo dos céticos, que buscam ridicularizar os sofridos discípulos de Cristo Jesus, e dizem “Onde está o seu Deus, supostamente amoroso?” a resposta é esta: Ele está bem diante deles. O seu povo é sua testemunha para o mundo. E o que nós dizemos é: O Senhor reina. E se você crer em seu Filho, ele tornará todas as suas perdas (assim como as nossas) em ganhos eternos. É por este motivo que nos “gloriamos nas tribulações” (Romanos 5:3).

Portanto, nestes dias difíceis, os homens buscam culpar ou negar a existência de um criador, apenas para satisfazer o seu bel prazer, sem nenhuma culpa. E quanto aos que servem ao Rei eterno, não podemos desanimar diante à face de circunstâncias dolorosas porque vivemos pela fé, e em cada palavra que decorre da boca de Deus, não colocando apenas a nossa esperança, no que é visto ou percebido, mais pela fé, vendo o futuro eterno. Por outro lado, quando assemelhar-se a ausência de forças próprias para lutar e vencer, então é chegado o momento em que precisamos descansar na plenitude da presença de Deus. Sem jamais esquecer que o Seu poder se aperfeiçoa na fraqueza (2 Coríntios 12:9-10).

CANÇÕES DA MPB – Sou eu

Lhe convido a ouvir e cantar comigo, uma das mais lindas canções da MPB, Sou eu, na voz de Eduardo Dusek. (https://www.youtube.com/watch?v=9hqcCQopPCE&t=18s)

Pedi por Sol me responder o que é o amor

Ele me falou é um grande fogo

Procurei nos búzios e tornei a perguntar

Eles me disseram o amor é um jogo

Lembrei que a lua tinha muito pra contar

Ela se abriu pra mim

Disse que o amor usa tantas fases

É uma luz que não tem fim

Pedi por vento que soprasse o que é o amor

Ele garantiu, é tempestade

Bandos de estrelas me contaram sem piscar

O amor é pura eternidade

Sem saber direito perguntei por coração

Que sem medo respondeu

O amor é fogo, água, céu e terra

Sente, o amor sou eu

Sou eu quem salvo seu caminho da ilusão

Eu que te consagro repetiu meu coração

O amor é fogo, água, céu e terra

Sente, o amor sou eu

Sou eu quem une essa esfera que conduz

Seu coração a essa estrada, essa luz

O amor é fogo, água, céu e terra

Sente, o amor sou eu

O amor é fogo, água, céu e terra

Sente, o amor sou eu

PENSAMENTO – A confiança

“Quando as tempestades são intensas, o mar é bravio, e a noite foi tomada pela escuridão. Então, é chegado o momento de apenas navegar pela fé”. (Teólogo Ricardo Alfredo)

CONVITE ESPECIAL

ACERVO DO MUSEU DO SERTÃO

As Esculturas de madeira e os quadros entalhados existentes no acervo do Museu do Sertão, que foram confeccionados pelo entalhador e escultor Douglas, natural do Estado do Pará, casado com uma Mossoroense e que morou certa época em Mossoró.

O museu do sertão é o mais completo museu da nossa região. Ele conta a saga do nordeste e dos nordestinos, tanto no semiárido com em todos o país. Todos nós devemos muito a esse grande visionário, prof. Benedito Vasconcelos Mendes, que dia a dia vem deixando um legado para nosso povo. Parabéns, professor.

CONFIANÇA

“Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera”. (Isaías 64:4)

ROTARY CLUB MOSSORÓ

Numa bela noite tranquila, o Rotary Club de Mossoró, atualizou os projetos e apresentou as mudanças do Estatuto social.

ESTRADA DE FERRO

Ao ver essa foto da estrada de ferro, vem ao meu coração a lembrança do meu avô Alfredo Gabriel de Souza, funcionário da rede Ferroviária Federal.

Essa é a histórica ponte férrea de Mossoró. Não sei a quem pertence esse patrimônio material e histórico. Talvez ao governo do RN. Esse seria, para Mossoró um belo ponto de turismo. E se possível, deveria ser incorporado ao patrimônio da cidade e recuperado, assim como preservado, para visitação pública como incremento do turismo mossoroense. Está lá, é só abrir os olhos e vê a riqueza turística para a cidade de Mossoró.

PROJETO DO ROTARY CLUB MOSSORÓ

Essas são as máquinas para o mini ateliê de costura do ALBEM já foram adquiridas. Em breve serão entregues ao Albem. Parabéns ao Rotary e ao Albem.

ILUSTRE CIDADÃO

Este é o escritor Josafá Inácio da Costa, o nosso querido professor e mestre da vida. Essa foto antiga, com certeza, o fará lembrar de grandes dias de lutas e de vitórias. Parabéns.

CONVITE ESPECIAL DA ABROL – Academia Brasileira Rotária de Letras

POSSE NA ABROL – Academia Brasileira Rotária de Letras

Serão empossados os escritores: Antônio Clovis, Antônio Filemon Pimentos e Ricardo Alfredo neste mês de março.

ANIVERSARIANTE DA ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e Sócias de Mossoró.

Todos os vivas vão para o nosso irmão e amigo, professor Dr. Paulo de Medeiros Fernandes, que apagou mais uma velinha no dia 10 de março. Parabéns.

VISITAÇÃO A ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e Sócias de Mossoró.

No primeiro expediente, do dia 09.03.23, no Palácio Cultural Acadêmico Milton Medeiros (PCAMMM) – esteve em visita nosso confrade Francisco Carlos Carvalho de Melo, acadêmico titular da cadeira 46, quando na oportunidade dialogamos sobre diversos assuntos, principalmente no tocante ao seu novo livro, trabalho literário que em breve estaremos promovendo o lançamento.

O nobre confrade, Francisco Carlos, que é professor e também vereador, acompanhou in loco o andamento das obras do auditório acadêmico Elder Heronildes da Silva, e nessa ocasião deu total apoio a iniciativa institucional.

Líderes Sociais interagindo conosco

Também estiveram no PCAMMM, os líderes sociais, José Maria do Vale, presidente da Frente Integrada das Associações Comunitárias do Município de Mossoró (FIACMM) e a secretaria Maria Edilúcia da Silva. Todos sempre na companhia do nosso presidente Dr. José Wellington Barreto

POSSE NA AFLAM – ACADEMIA FEMININA DE LETRAS E ARTES MOSSOROENSE

As novas imortais da Aflam.

Escritora Fátima Feitosa

Escritora Grinauria Porto

Escritora Gigliany Paiva

A CONFIANÇA EM DEUS NA ADVERSIDADE

Ele dá força ao cansado, e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. (Isaías 40:29)

A minha alma se consome de tristeza; fortalece-me segundo a tua palavra. (Salmos 119:28)

Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças; subirão com asas como águias; correrão, e não se cansarão; andarão, e não se fatigarão. (Isaías 40:31)

O Senhor é a minha força e o meu escudo; nele confiou o meu coração, e fui socorrido; pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo; ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido. (Salmos 28:7-8)

A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. (Salmos 34:16-17)

Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações; mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. (João 16:33)

Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; eu não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. (João 14:27)

Ele me respondeu, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. (Zacarias 4:6)

Sede fortes e corajosos; não temais, nem vos atemorizeis diante deles; porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. (Deuteronômio 31:6)

O Senhor é também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiam os que conhecem o teu nome; porque tu, Senhor, não abandonas aqueles que te buscam. (Salmos 9:9-10)

Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos; unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. (Salmos 23:4-5)

AGRADECIMENTO

Agradecer sempre é bom, e vários amigos e amigas, não apenas ouvintes da FM 105, mais amigos e amigas que com muito carinho. tem ligado e mandado email. Muito obrigado.

TV CÂMERA – MEMÓRIA ACADÊMICA – TRAJETÓRIAS.

Apresentador Ricardo Alfredo

Na sequência da esquerda para direita, temos: Ricardo Alfredo e a sanfoneira Roberta Lúcida e Gorette Alves .

Nossa entrevistada Gorette Alves e a sanfoneira Roberta Lúcida.

Ricardo Alfredo e a eleita na Aflam Gigliany Paiva.

Nossa segunda entrevista Gigliany Paiva

Ricardo Alfredo e a sanfoneira Roberta Lúcida

Ricardo Alfredo a sanfoneira Roberta Lúcida e a escritora Gorette Alves.

Foram duas belas entrevistas, dadas ao programa Memória Acadêmica Trajetórias. A primeira com a escritora Gorette Alves e a sanfoneira Roberta Lucida, que nos deu uma aula de conhecimento das lindas canções. E a segunda com a escritora e gestora Gigliany Paiva, que nos fez refletir em diversas áreas da vida. Foi show de conhecimento e de histórias emocionantes. É só assistir e se emocionar. Sábado as 19h na grade da TCM.

Pesquisador e Escritor: Ricardo Alfredo