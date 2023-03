Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

O dia 8 de março, é um dia especial para refletimos, comemoramos e percebemos o quanto é vital para o crescimento da sociedade, a celebração do Dia Internacional da Mulher. Este dia é especial para celebramos as diversas conquistas femininas, e continuar a lutar contra os graves problemas que ainda tentam sobreviver em todo o mundo.

Neste contexto, as Sagradas Letras, afirma que as fundações de uma casa fortalecida é uma mulher sábia. Vejamos: A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. (Provérbios 14:1)

A origem desta data está situada em 1910, quando a socialista alemã Clara Zetkin, percebeu as dificuldades enfrentadas pela operarias, e logo viu surgir perseguições que levou a protestos, por melhores condições de vida e fim da Guerra Mundial. Porém, a data, foi determinada em 8 de março de 1917, quando passou a estourar diversos protestos em Petrogrado, que hoje é São Petersburgo, na Rússia.

Mesmo sendo popular nos países comunistas, o Dia Internacional da Mulher só foi difundo no Ocidente em 1975, quando a ONU – Organização das Nações Unidas – adotou a data, mundialmente, como dia de comemoração do dia internacional da mulher.

Vejamos a linha do tempo da História do Dia Internacional da Mulher

Final do século XIX – Foi a partir do final do século XIX, que as mulheres começaram a batalha por trabalhos dignos, melhores condições de vida, tanto na Europa como nos Estados Unidos.

A pauta dos manifestos femininos, mundiais, eram: redução da jornada de trabalho de 15h, os baixos salários e a descriminação femininas no trabalho.

Maio de 1908 – Aproximadamente 1.500 mulheres fizeram uma reunião para reivindicar a igualdade política e econômica no país. Que gerou a primeira data de comemoração que foi em maio de 1908.

Agosto de 1910 – Foi neste ano, no mês de agosto, que a jornalista e feminista clara Zetkin, lançou a ideia da realização de uma jornada pela igualdade de direitos das mulheres.

25 de março de 1911 – Já neste período, ocorreu diversos fatos como: o incêndio numa fábrica de camisas em Nova York, que ocorreu em 25 de março de 1911. Lamentavelmente faleceu 146 pessoas, sendo 129 mulheres. Neste período tinha uma grande loucura de se manter a porta fechada para não acontecer fugas, o que ocasionou as mortes.

8 de março de 1917 – O marco histórico desta data, 08 de março, está na manifestação das mulheres Russas por melhores condições de vida e de trabalho. A manifestação que ocorreu em 08 de março de 1917, com 90 mil mulheres russas no período da primeira guerra mundial.

No ano de 1975 – Com o surgimento da revolução industrial e a necessidade de contratação de mulheres, por ser mão de obra barata, surgiam os protestos por melhores condições, contra a insalubridade, salários baixos, então, os protestos forma iminentes. Mais tarde, a luta foi pelo direito de votar e participar da política.

Hoje em dia, a comemoração do Dia Internacional da Mulher, é a lembrança da luta por igualdade de gêneros, de condições de trabalho, liberdade, e conscientização da sociedade.

Portanto, são características das mulheres, elas que são extraordinárias, como: trabalhadoras, investidoras, produtivas, cientistas, professoras, mães, generosas, sábia e temente a Deus. É jamais esqueçamos, foi através de uma mulher que a salvação veio ao mundo. Parabéns as todas a mulheres.

Pesquisador e Escritor: Ricardo Alfredo