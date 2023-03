Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – O caminho.

“O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra”. (Provérbios 15:33)

LIÇÕES DO APÓSTOLO PAULO

Saulo de Tarso era membro e estudante do grupo religioso ortodoxo dos fariseus, assim como foi seu pai. E durante cinco anos, foi educado como aluno de Gamaliel, que era um rabino atuante e doutor nas leis mosaicas. O mestre Gamaliel, era um homem de renome acadêmico e reconhecido pela sua sabedoria e prudência.

Logo, o aluno Saulo de Tarso, destacou-se como um futuro brilhante aprendiz, e futuro advogado da Lei Mosaica. Não demorou muito para se tornar professor de direito mosaico. Saulo estudou profundamente as Leis e suas aplicações, principalmente no modelo da Lei Oral, que é um conjunto de tradições que regulava todas as atividades da vida cotidiana. Mas tarde, Saulo se torna um grande advogado e doutor na sua área, porém, esqueceu que o conhecimento em si só, apenas conduz ao vazio existencial.

Como a soberba do conhecimento subiu a seu coração, Saulo numa empreitada, a qual chamou de lutar pelas tradições da fé, recebeu carta como representante dos magistrados, e passou a ser conhecido como um dos perseguidores dos cristãos, o mais cruel de seu tempo. Mas, tudo muda quando ele tem um encontro com o próprio Cristo Jesus, no caminho de Damasco, e, a partir desse momento, o jovem se torna um dos apóstolos mais influentes do cristianismo.

Mais tarde, o que antes era o perseguidor, passou a ser o perseguido, e teve que aprender a duras penas, o verdadeiro caminho da eternidade. Vejamos algumas lições que o apóstolo, diante de muito sofrimento e perseguição, nos doutrinou.

Nas dificuldades: Tudo posso naquele que me fortalece. (Filipenses 4:13)

Nas escolhas: Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. (1 Coríntios 10:23)

Suportar a visão distorcida da vida dos outros: Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Suportar, não meramente tolerar ou “aguentar”, mas sustentar com amor. (Romanos 15:1)

Sobre o verdadeiro amor: o amor é paciente é bondoso o amor não arde em ciúmes o amor tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta o amor nunca acaba. (Coríntios, 13)

Sobre a visão de si mesmo: Porque quando estou fraco então sou forte. (2 Coríntios 12:10)

Um conselho: Que o amor não seja fingido. Que seja sincero. E aborreça o mal. (Romanos 12:9)

Uma razão: Eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até àquele dia. (II Timóteo 1:12)

Um entendimento: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias; e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. (1 Coríntios 1:27)

A certeza plena: Se Deus é por nós, quem será contra nós? (Romanos 8:31)

A vitória: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. (2 Timóteo 4:7-8)

Portanto, antes conhecido por Saulo de Tarso, passou a se chamar de Paulo de Tarso. Aquele que antes era o mais severo perseguidor dos servos de Cristo, passou a ser o mais brilhante doutrinador da fé do salvador Cristo Jesus. Então, devemos nós, discípulos do Grande Arquiteto do Universo, observar e seguir os conselhos deste grande servo de Deus.

AFLAM – ACADEMIA FEMININA DE LETRAS E ARTES MOSSOROENSE

No mês de março a AFLAM, está em plena comemoração, visto que é o mês internacional da Mulher. Parabéns a todos as mulheres, parabéns a AFLAM.

PENSAMENTO – A recompensa

“A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida”.

(Provérbios 22:4)

CONVITE ESPECIAL

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Minhas irmãs: da esquerda para direita, temos; Sandra, Sheila, Kariana e Katia. Mães, esposas, e mulheres trabalhadoras.

Mariah minha filha de número 02

Da direita para esquerda, temos: Mariah e Isabelly, minhas filhas.

Minha mãe Antônia Maria

Neste dia especial, 08 de março, quero homenagear essas mulheres, que são: minhas irmãs, minhas filhas e minha mãe, são inteligentes, fortes, capazes, doces, inspiradoras, que fizeram de sua beleza uma poesia; de suas lutas um caminho de vitória; de sua garra uma lição para todos; e de sua esperança e fé um sonho. Parabéns.

Histórico:

O Dia Internacional da Mulher é celebrado mundialmente no dia 8 de março, bem como, foi em 8 de março de 1917 milhares de mulheres se reuniram no protesto na Rússia que ficou conhecido como “Pão e Paz”.

Nesse protesto, as mulheres reivindicaram melhores condições de trabalho e de vida, lutaram contra a fome e a Primeira Guerra Mundial (1914-1918).

A comemoração do Dia Internacional da Mulher, frisa a importância da mulher na sociedade e a história da luta pelos seus direitos.

E neste dia especial, dia internacional da mulher, quero homenagear também a Gigliany Paiva, vencedora. Diante de um mundo ainda machista, ela conseguiu por esforço próprio e por esperança e fé, vencer.

ROTARY CLUB MOSSORÓ

A senhora Nice, esposa do nosso irmão Geraldo Maia, foi a sorteada com uma belíssima Joia do Rotary Club de Mossoró. Parabéns.

Reunião de toda equipe do Rotary Mossoró.

O presidente do Rotary, Geraldo Maia e o nosso convidado palestrante Wilson Bezerra de Moura.

Toda equipe Rotary em total atenção ao palestrante irmão Wilson Bezerra de Moura.

O palestrante e ex-presidente do Rotary Club de Mossoró e o nosso tesoureiro Rodrigues.

Revista Rotary

Numa bela noite festiva, o Rotary Club de Mossoró, recebeu o nosso ilustre irmão, professor Wilson Bezerra de Moura, com uma bela e fundamentada palestra. Nosso irmão Wilson é um exemplo de vida. Um grande vencedor em todas as áreas. Nós rotarianos, lhe agrademos pela visita e pela palestra. Obrigado mestre Wilson Bezerra de Moura

PROJETO DO ROTARY CLUB MOSSORÓ

O Rotary vem trabalho na instalação do Ambiente do ateliê no Albem. Parabéns ao Albem e ao Rotary Club de Mossoró.

PRÓXIMO PARTICIPANTE DO PROGRAMA NA TV

Nosso querido mestre e amigo, Wilson Bezerra de Moura, nos dará a honra de ser o nosso próximo entrevistado na TV CÂMERA no programa MEMÓRIA ACADÊMICA – TRAJETÓRIAS. Com certeza será uma das mais bonitas entrevistas, visto que mestre Wilson é a história viva do nosso povo.

ANIVERSARIANTE MAIS QUE ESPECIAL

Todos os vivas e parabéns, a minha mãe Antônia Maria que no dia 09 de março apaga mais uma velinha. Pelo que tenho visto e ouvido, será uma grande festa, grandiosa mesmo, junto com seu esposo Mario Luiz, seus filhos e filhas, netos e bisneto.

AGRADECIMENTO

Agradecer sempre é bom, e vários amigos e amigas, não apenas ouvintes da FM 105, mais amigos e amigas, que com muito carinho tem ligado e mandado Email. Muito obrigado.

TV CÂMERA – MEMÓRIA ACADÊMICA – TRAJETÓRIAS.

Primeira entrevista com Dr. Péricles.

Apresentador Ricardo Alfredo

Ricardo Alfredo e Francisco Péricles.

Nosso entrevistado o professor Francisco Péricles.

Segunda entrevista com a professora Martha.

Ricardo Alfredo e Martha da Aflam.

Entrevista Martha da Aflam.

Ricardo Alfredo ao lado das obras da escritora Martha da aflam.

foram duas belas entrevistas dadas ao programa Memória acadêmica Trajetórias. A primeira com o professor Francisco Péricles, que nos deu uma aula de conhecimento e humanidade e capacidade de gestão. E a segunda com a escritora e professora Martha, que nos fez refletir em diversas áreas da vida. Foi show de conhecimento e de histórias emocionantes. É só assistir e se emocionar. Sábado as 19h na grade da TCM.

Pesquisador e Escritor: Ricardo Alfredo