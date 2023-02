Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – Ser grande

“Quer ser grande? Aprenda a servir.” (Ricardo Alfredo)

O PISO DO MAGISTÉRIO E SEUS INIMIGOS, POLÍTICOS.

Sempre a mesma história, quando se trata do piso salarial dos professores, ou seja, o aumento salarial através do piso legal. É exatamente neste momento, começo de ano, que surgem os doutrinadores e pesquisadores de botequim, afirmando que o piso é inconstitucional, é ilegal. Esses, em conjunto com os políticos profissionais, gostam de falar do que nem ao menos busca conhecer, e, nem saber como é o piso da escola. Apenas estão prontos, em ordem, como uma metralhadora enlouquecia a disparar as inverdades e os fakes por todos os lugares acusado os professores de mercenários e cruéis. Logico que vão agir assim, dependem do poder público para sobreviver, então precisam urgente criar narrativas e mentiras sobre a classe dos fiéis construtores da nação, que são os professores.

Quanto a legalidade do piso salarial, basta fazer uma leitura, mesmo rápida, para verificar que a lei do plano nacional da educação 13.005/2014, ou mesmo a própria lei de do piso 11.738/2008, determinação a correção sempre no início de janeiro. Sendo proporcionalmente ao reajuste custo aluno/ ano do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), que tem como referência os anos finais do ensino fundamental. Outro fator importante, é que, o piso da educação básica foi homologado pela portaria de 17/2003, que foi publicada no diário oficial da união no dia 17 de janeiro de 2003.seguido os paramentos legais e constitucionais.

De forma equivocada a CNM – Confederação Nacional de Municípios, ,na tentativa de criar uma narrativa, lançou uma nova argumentação, que se fundamenta em dois aspectos, que são: o piso está fora do contexto social e o outro é que já perdeu sua legalidade, visto que o Fundeb foi encerrado em dezembro de 2020, o que não verdade, e não nem um sentido, até porque, a Emenda Constitucional 108, que é o Fundeb permanente, que traz consigo a manutenção dos critérios que definem o custo aluno/ano para o financiamento da educação.

Qualquer leigo, ao ler o direito brasileiro, percebe na leitura do artigo 108, que faz a previsão da existência de um piso nacional do Magistério público da educação básica. Portanto, se há essa previsão legal, as regas devem serem mantidas e aplicadas.

Do ponto de vista legal, o piso é constitucional e quanto o impacto nos cofres dos municípios e estados, o é pura falácia demagoga de políticos que faze na política uma profissão.

Portanto, os nossos heróis, os professores, estão a cada dia enfrentado todo tipo de dificuldade. Desde os problemas em sala de aula com manutenção, falta de material de apoio, salas de aula insalubres, fiação velha, falta de ventiladores, carteiras caindo aos pedaços, falta de segurança, livros velhos, gestões sem eleição (cargo comissionado) e quase sempre, os tais, nunca estiveram em sala de aula e nem conhece a realidade da educação, pois caíram de paraquedas na educação, e logo são nomeados diretores, pela política do autoritarismo. E agora temos, que enfrentar, os bajuladores de ocasião falando do que não sabem, e nem conhecem, apenas para agradar uma parcela política e fica de bem com os tais. Se esquecer que o piso é constitucional e pago pelo Fundeb. E quando um dos entres apresenta dificuldade de pagar é só apresentar suas contas a união, o que os nossos gestores que não querem fazer pois logo seria descoberta as tramoias e os conchavos que destrói o nosso povo. Levando-os ao fanatismo e a crueldade do não saber.

ACJUS EM PROJETOS

O grupo de acadêmicos da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais (ACJUS) realizou reunião no Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros, sede da ACJUS, localizada na rua Cleodom Almeida, 100, Abolição II.

Segundo informações repassadas pelo presidente da ACJUS, Wellington Barreto, “A pauta inicial foi a reforma estatutária. Depois tivemos pauta livre. Momentos espontâneos e memoráveis. O nosso sodalício prestou significativa homenagem ao confrade Josafá Inácio da Costa, em vista ao seu aniversário acontecido no dia 04.02.23″.

Participaram da reunião, além de Wellington Barreto, os acadêmicos Antônio Clóvis Vieira, Josafá Inácio da Costa, Everkley Magno Freire Tavares, Francisco Canindé Maia, Ricardo Alfredo de Souza, Francisco Péricles de Amorim, Antônio Marcos de Oliveira, Taniama Vieira da Silva Barreto, Vanda Maria Jacinto, Raimundo Antônio de Souza Lopes e Elder Heronildes da Silva.

Colaboraram com o encontro: José Jacinto, Josivaldo Pereira da Silva, Cecília Anália Pereira Barreto, Roberto Carlos Pereira Barreto, Fernando Geraldo de Souza e Francinete Fernandes de Souza.

“Deliberamos e aprovamos duas iniciativas que qualificarão o debate sobre a nossa cidade. Em breve a diretoria da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, convidará a imprensa ao Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros, sede administrativa, e informará aos meios de comunicação e coletividades social quais serão essas duas grandes iniciativas institucionais que irão colocar Mossoró em um patamar mais condizente com a nossa realidade social e cultural”, finalizou Wellington.

HOMENAGEM

Em reunião/rodada de conversa livre, momentos espontâneos e memoráveis. O nosso sodalício prestou significativa homenagem ao confrade Josafá Inácio da Costa, em vista ao seu aniversário acontecido no dia 04.02.23.

FATO HISTÓRICO – Conquista do voto feminino.

POSSE NA ABROL – Academia Brasileira Rotariana de Letras.

Tomaram posse os seguintes imortais:

Antônio Clóvis

Filemon Pimenta

Ricardo Alfredo

A posse é neste mês de fevereiro, e será de forma remonta, com participações nacionais e internacionais.

PENSAMENTO – Compreensão

“Mesmo que você não entenda os espinhos, eles fazem parte da cruz de Cristo. E Ele, o Rei, foi ferido, imagine nós seus servos.” (Teólogo Ricardo Alfredo)

ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró

A ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, vem trabalhando intensamente na construção do auditório Helder Heronildes da Silva. Uma bela homenagem ao presidente de honra. Parabéns a equipe ao presidente Dr. José Welington Barreto.

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias.

Apresentador Ricardo Alfredo.

Escritora Francy Dantas

Apresentador Ricardo Alfredo e a escritora Francy Dantas.

A nossa entrevista foi a escritora Francy Dantas, que faz parte do corpo de imortais da ACJUS e da AMARP e nos deu a honra de participar do programa Memória Acadêmica Trajetórias. E sem sombra de dúvidas foi uma excelente entrevista, visto que, ela, relatou sua história de vida e como se tornou escritora. Por outro lado, ela retratou sua infância, sua vida em Mossoró, e principalmente sua chegada ao mundo acadêmico. É só assistir e se emocionar. Sábado as 19h na grade da TCM.

SER GRATO A DEUS

Ser grato a Deus, é perceber que a vida é um dom divino, e deve ser vivida em sua plenitude. Visto que, Deus tem cuidado e dado uma família, saúde, abrigo, alimento, por amor a Cristo.

Sem deixa de lembrar que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. E no seu tempo, Ele retirar todos os obstáculos lhe mostrar sua glória. Portanto, seja grato a Deus.

1- Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o Seu santo nome. (Salmos 103:1)

2- Darei graças ao Senhor por sua justiça; ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. (Salmos 7:17)

3- Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo o sempre. Amém. (1 Timóteo 1:17)

4- Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. (Salmos 136:1)

5- Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no; contém todos os seus atos maravilhosos. Gloriem-se no seu santo nome; alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. (1 Crônicas 16:8-10)

6- Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo daí graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. (1 Tessalonicenses 5:16-18)

7- Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa; tu lhes dás de beber do teu rio de delícias. Pois em ti está a fonte da vida; graças à tua luz, vemos a luz. (Salmos 36:7-9)

Portanto, em todo tempo seja grato a Deus.

Pesquisador e Escritor: Ricardo Alfredo