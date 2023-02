Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

POR QUE O JUSTO SOFRE?

É uma pergunta universal, de fundamentos filosóficos e religioso, que leva os pensadores a refletir com maior profundidade a interjeição; Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, justas? E quem poderia nos dar um norte, uma resposta, a essas indagações, seriam as religiões! que quase sempre estão preocupadas apenas em obter membros e crescer financeiramente. Deixando de lado, a verdadeira missão, que é servir e consolar nos dias difíceis.

Então, para temos uma resposta certa, que mostre a nossa vulnerabilidade diante da eternidade e dos planos de Deus, precisaríamos conhecer a mente de Deus, o que impossível. E descobrimos o desconhecido, que são os planos espirituais da eternidade. E assim, como somos finito, e com pouca sabedoria, ficamos perdidos em pensamentos, tentando entender, diante das tragédias e dos fatos do dia a dia, com a pergunta, por quê? E esse porque, é exatamente a nossa ausência de compreensão dos fatos que regem a guerra invisível e espiritual, que ocorre no futuro da eternidade.

E é nesse ponto que entra a fé, que ver o invisível, onde ninguém mais ver. Porquanto, é através dela que compreendemos, que tudo tem um significado, um propósito, uma razão de ser e de ocorrer. E deste pensamento, chegamos num ponto de bifurcação, que borbulha os neurônios em perguntas, tais como: porque um Deus amoroso, permite que essas tragédias e esses fatos tristes, aconteçam?

Quando todas essas perguntas, são lançadas aos ventos em forma de oração, de lá, onde habita o Juiz dos mundos e Senhor de tudo, Deus, vem as respostas. Nem sempre é a resposta que queremos, ou da forma que imaginamos. Pois Deus tem seus métodos. Eis algumas revelações dadas aos homens: Quando pedimos a Deus força, Deus nos dar dificuldades para nos tornar fortes. Quando pedimos a Deus sabedoria, Deus nos dar problemas para resolver. Quando pedimos a Deus coragem, Deus nos dar perigos para aprendemos a superá-los. Quando pedimos amor, Deus nos dar pessoas com diversos problemas para ajudarmos.

Então, meus amigos e amigas, leitores, a oração foi atendida. E o que há de vir, virá. O que tiver que ser, será. O que Deus tem para a gente, nos alcançará, e nada, e nem ninguém, impedirá. Então, viva fortalecido pela fé, pois Deus cuida de você.

pesquisador e escritor: Ricardo Alfredo