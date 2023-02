Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

SER UM SER HUMANO MELHOR

Viver numa sociedade significa que somos todos sócios, e tendo participação na vida das outras pessoas. Ser uma pessoa boa é um sinal de inteligência, pois a bondade circula e contagia a todos, beneficiando o convívio geral. Portanto, ser bom, é ser inteligente. Seja bom com os outros.

ORIENTAÇÕES PARA OS QUE GOSTAM DE CARNAVAL

É formidável saber ficar bem neste carnaval, por isso, quem adora o carnaval não deve abandonar os cuidados básicos com a saúde. Conserve nestes dias uma alimentação leve, use roupas de fácil ventilação, protetor solar, beba água frequente e vá a um posto de saúde atualizar a carteira de vacinação. Caso vá viajar para alguma área de risco, é muito importante conferir se está com a vacinação em dia, e quais são importantes para a região.

Existem cinco (05) coisas para não fazer no Carnaval!

1 – Não Cometa Assédio;

2 – Não Arrume Briga, brinque em paz;

3 – Não jogue lixo em vias públicas e nem utilize como banheiro;

4 – Não seja desrespeito com os outros;

5 – Não Faça aquilo, que não quiser que façam com você.

Neste carnaval, Brinque, festeje, dance, seja feliz, mais com todo cuidado e toda responsabilidade, pois a vida é um dom de Deus e deve ser cumprida modernamente. Bom carnaval.

POSSE NA ABROL – Academia Brasileira Rotariana de Letras.

Tomaram posse os seguintes imortais:

Antônio Clóvis

Filemon Pimenta

Ricardo Alfredo

A posse é neste mês de fevereiro, e será de forma remonta, com participações nacionais e internacionais.

CONSELHOS BÍBLICOS SOBRE CARNAVAL

O termo “Carnaval” nasceu no idioma latina e constitui literalmente “adeus à carne”. As Sagradas Letras, tem uma visão personalíssima sobre ações que podem destruí o dom da vida. Então, estão relacionados uma pequena diversidade de versículos que pontam para a vida. Leia com calma, reflita e guarde no seu coração.

1- Aconselha o Evangelho de Mateus

a) vigiem e orem.

“Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca”. (Mateus 26:41);

b) O seu coração está longe de mim

“Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram; seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens” (Mateus 15:8-9).

2- Aconselha o apóstolo Paulo,

a) Vivam pelo Espírito

“Por isso digo: Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne”. (Gálatas 5:16);

b) Pois quando éramos controlados pela carne

“Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela Lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte”. (Romanos 7:5);

c) Prisioneiro da lei do pecado

“Assim, encontro esta lei que atua em mim: Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na Lei de Deus; mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros”. (Romanos 7:21-23);

d) Quem está em Cristo, não há condenação

“Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque, aquilo que a Lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da Lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito”. (Romanos 8:1-4);

e) O despojar do corpo da carne.

“Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne”. (Colossenses 2:11);

f) A mentalidade da carne é inimiga de Deus

“Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja; mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz; a mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à Lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus”. (Romanos 8:5-8);

g) Vocês estão sob o domínio do Espírito

“Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo”. (Romanos 8:9);

h) Quem vive segundo a carne, morrerá

“Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão; mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus”. (Romanos 8:13-14);

i) Carne e sangue não herdam o céu

“Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o Reino de Deus nem o que é perecível pode herdar o imperecível”. (1 Coríntios 15:50);

j) Quem semeia para a carne, colherá destruição

“Quem semeia para a sua carne da carne colherá destruição; mas quem semeia para o Espírito do Espírito colherá a vida eterna”. (Gálatas 6:8);

l) A carne deseja o que é contrário

“Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito; o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam”. (Gálatas 5:17);

m) Vivam pelo Espírito

n) Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne

“Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne; ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor”. (Gálatas 5:13);

o) Aquele que é de Jesus, crucifica a carne

“Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos”. (Gálatas 5:24);

p) As obras da carne

“Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem; idolatria e feitiçaria; ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja; embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o Reino de Deus”. (Gálatas 5:19-21);

q) Cuide-se para que não caia

“Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia! Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel; ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape, para que o possam suportar”. (1 Coríntios 10:12-13)

3- Explica o apóstolo João,

a) O que nasce da carne é carne.

“O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é espírito”. (João 3:6);

b) A carne não produz nada

“O Espírito dá vida; a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida”. (João 6:63).

4- Epístola da João fala na guerra interna

a) O que há no mundo, a cobiça da carne

“Pois tudo o que há no mundo – a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens – não provém do Pai, mas do mundo”. (1 João 2:16).

Portanto, na visão bíblica, tudo aquilo que pode destruir o corpo, templo do Espírito Santo, deve ser rejeitado e somente o que faz bem deve ser aceito. E assim deve ser o caminhar de quem busca encontrar ter uma vida plena e repleta de dias.

LANÇAMENTO

ELDER HERONILDES – Um mossoroense de projeção internacional aplaudido na Califórnia. É uma justa homenagem a quem sempre trabalhou em busca do bem comum social. Parabéns meu irmão.

NOTÍCIAS DA ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró

A ACJUS recebeu a visita das diretorias do Clube de Mães Rita Basílio – instituição social de mulheres que estão há mais de 20 anos desenvolvendo o Projeto Mulheres de Ouro. Foi um contato importante porque o Clube pretende realizar os projetos com a apoio da ACJUS.

MUSEU DO SERTÃO – OBRAS DE ARTE DO MUSEU DO SERTÃO

O museu do sertão tem todos os tipos de artes, cultural e principalmente a presença do professor Benedito como guia do museu.

Peças em cedro maciço, em tamanho natural das principais personalidades sertanejas (Zumbi dos Palmares, Vaqueiro catingueiro, Beato Zé Lourenço, Frei Damião, Padre Cícero, Beata Maria de Araújo, Padre Ibiapina, Lampião, Maria Bonita, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Patativa do Assaré e Beato Antônio Conselheiro), feitas pelos geniais escultores de madeira Wildhy Pereira e Frank Castro, ambos cearenses de Ubajara.

VISITAS DO PRESIDENTE E DA ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró

No domingo, 12.2.23 – a visita foi confrade Petronilo Hemeterio Filho, que se encontra em Mossoró submetendo – se a exames médicos

O presidente em visita ao confrade Francisco Péricles de Amorim. Processo de recuperação da saúde e pronto para retornar as atividades acadêmicas. Saúde confrade.

PROGRAMA NA FM 105

O programa da ACJUS na FM 105 é apresentado por Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. Tem sido um show de participação dos bairros, das comunidades e dos imortais de todas as academias. É todos os sábados das 10h às 11h, esperamos a sua participação.

O AMOR NA VISÃO DO APÓSTOLO PAULO

1 Coríntios 13

“Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine.

E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria.

E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria.

O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece.

Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal;

Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade;

Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.

O amor nunca falha; mas havendo profecias, serão aniquiladas; havendo línguas, cessarão; havendo ciência, desaparecerá;

Porque, em parte, conhecemos, e em parte profetizamos;

Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado.

Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino.

Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face; agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido.

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor.”

Comentário sobre a Carta de Paulo.

Ao escrever aos coríntios o apóstolo Paulo, anuncia o maior de todos os dons, o amor. E neste texto todo escrito em grego nos convida a viver neste amor em toda a sua plenitude.

Os cristãos em coríntios, passavam momento difíceis, que era a dúvida da fé, e por isso começaram a retornar as práticas pagãs, da região portuária helênicas.

E o apóstolo, ao ouvir sobre a situação, escreveu uma carta aos principais líderes, doutrinado sobre o Espírito de Deus e o amor em Cristo.

A licenciosidade era uma prática comum na região de coríntios. Como cidade portuária, havia uma diversidade de pessoas de todas as regiões da terra passando pelo portuário, e desta forma, havia um encontro de diversas culturas e costumes, que passaram a influenciar aos moradores locais. O que levou aos cristãos, em sua grande parte, a abandonarem o espírito de solidariedade, o amor ao próximo, e passaram a imitarem tendo uma vida descomprometida com as regras da fé.

Antes de adentra no capítulo 13, o apóstolo Paulo, prepara seus leitores para entenderem o maior dom de Deus, o amor, quando ele afirmou: “Procurem com zelo os dons maiores. Eu vou mostrar-lhes um caminho sobremodo excelente”. (1 Cor 12:31).

No início do capítulo 13, ele introduz o conceito de amor na visão de Deus para humanidade. E começa a construir literariamente a soma de todos os dons em um único, o amor.

Com essa mensagem escatológica, o apóstolo Paulo, apresenta, numa idade promiscua, o verdadeiro amor, o amor-ágape, que a tudo suporta e a tudo espera, sem buscar o seu próprio interesse.

E assim, o apóstolo, termina seu texto escatológico mostrado que dos três principais dons, o único que permanece é o amor.

PENSAMENTO – A casa da eterna

“Quando chegamos a plenitude da sabedoria, descobrimos que a vida não é a nossa casa, é apenas o banco, que nos leva a casa da eterna”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró

Sobre a liderança do presidente Welington Barreto, a construção do auditório Elder Herolnides está a todo vapor, e em neste ano teremos a inauguração.

Convite ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró

VISITA ILUSTRE A SEDE DA ACJUS

O nosso querido irmão e amigo Antônio de Tomas Neto, em visita a nossa sede, ACJUS.

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias.

Apresentador Ricardo Alfredo.

Apresentador Ricardo Alfredo e o imortal Filemon Rodrigues.

Apresentador Ricardo Alfredo e o escritor, membro do ICOP, Eriberto.

Os nossos entrevistados foram o imortal Filemon Rodrigues e o escritor, membro do ICOP, Eriberto no programa Memória Acadêmica Trajetórias. E sem sombra de dúvidas foram duas excelentes entrevistas, visto que, cada um deles, relatou sua história de vida e como se tornam escritores. Por outro lado, eles retrataram sua infância, sua vida em Mossoró, e principalmente sua chegada ao mundo acadêmico. É só assistir e se emocionar. Sábado as 19h na grade da TCM.

Pesquisador e Escritor: Ricardo Alfredo