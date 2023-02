Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO COMENTADO – Confiança

“Confie no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.” (Provérbios 3:5)

Comentário: As Sagradas Letras é o melhor caminho para sabedoria. É nela, que encontramos os caminhos de vida, prudência e a salvação. No livro provérbios, de autoria do rei Salamão, contém conselhos profundos como o citado na parte superior. Este simples versículo, de pouca aparência teológica é uma mensagem profunda, assim como e a verdadeira base para quem deseja aprender a sabedoria. Nele percebemos o caminho de ser feliz nesta vida. Assim como o pedido de Deus aos homens, que confie de todo coração no seu justo juízo, visto que seus planos para o homem é sempre planos de vida e de paz. Ele é bom o tempo todo, não nos dá nada pela metade ou que nos prejudica.

ASSEMBLEIA, A Regional do SINTE Mossoró

A Regional do SINTE Mossoró convoca os trabalhadores e as trabalhadoras em educação da Rede Estadual de Ensino, para a assembleia da categoria, no dia 15 de fevereiro, às 7h30, na sede do sindicato.

Pauta:

Informes;

Campanha Salarial e Educacional;

Avaliação da negociação do Piso com o Governo do Estado;

Escolha de delegados/as para plenária da CNTE;

Encaminhamentos.

A MINHA ESPERANÇA NESTA VIDA

Firme está o meu coração em suas promessas. Mesmo que muitos digam: “é tarde, não acontecerá”. Mesmo assim, continuo olhando par

a ti. Bem sei que es o Deus acima de todos os deuses.

As lágrimas silenciosas, no oculto do meu quarto, é quem regar a minha fé e me consola. Meu refúgio, tem sido a tua graça.

Quando tudo não vai bem, e as barreias e muros são altos demais, eu continuo olhando para Ti, pois bem sei que em breve, os que esperam em Ti, alcançaram descanso me meio a tempestade.

POSSE NA ABROL – Academia Brasileira Rotariana de Letras.

Tomaram posse os seguintes imortais:

Antônio Clóvis

Filemon Pimenta

Ricardo Alfredo

A posse é neste mês de fevereiro, e será de forma remonta, com participações nacionais e internacionais.

DOIS GRANDES ESCRITORES.

Nesta quinta,09.02.23, estou conversando com esses dois grandes escritores. Da esquerda para direita temos: Filemon, ao centro ricardo alfredo, e na direta o Eriberto. Conversamos sobre literatura, infância e influência na função escrever.

LANÇAMENTO

ELDER HERONILDES – Um mossoroense de projeção internacional aplaudido na Califórnia. É uma justa homenagem a quem sempre trabalhou em busca do bem comum social. Parabéns meu irmão.

ACJUS – Aniversários do mês fevereiro – 2023

Carlos Alberto Lima Filgueira – 27

Josafá Inácio da Costa – 04.

NOTÍCIAS DA ACJUS

Está a todo vapor a construção do auditório Dr. Elder Heronildes da Silva, nosso presidente de honra. E a frente deste trabalho está, o incansável, presidente Wellington Barreto e sua diretoria administrativa. Parabéns a equipe.

ILUSTRES VISITAS A ACJUS

ACJUS recebeu as presenças ilustres no PCAMMM acadêmico Antônio Marcos de Oliveira, líderes sociais José Maria do Vale, Alisson Oliveira, Francisco Castro, José Arimateia, Cecília Barreto, Roberto Carlos, além de outros. Inspeção das obras do auditório acadêmico Elder Heronildes da Silva. Como sempre a academia inovando junto a população e as comunidades. Parabéns, presidente, é assim que levamos cultura ao povo.

PROGRAMA NA FM 105

Apresentador Ricardo Alfredo

PENSAMENTO –

“Nada foge ao olhar de Deus. Ele sempre tem um plano, uma saída, é só confiar no Senhor”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

OBRAS DE ARTE DO MUSEU DO SERTÃO

Dentre as várias obras de arte, existentes no Museu do Sertão, feitas pelo escultor Bibiu de Lajes, escolhi estas cinco para divulgação. As três primeiras obras foram confeccionadas em pedra sabão e as duas últimas em concreto armado.

O professor Benedito é uma sumidade quando o assunto e o Nordeste, e principalmente a região do semiárido. O museu do sertão é a história viva, contada por esse grande mestre. Para bens professor.

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias.

Apresentador Ricardo Alfredo.

Apresentador Ricardo Alfredo e o imortal Filemon Rodrigues.

Apresentador Ricardo Alfredo e o escritor, membro do ICOP, Eriberto.

Os nossos entrevistados foram o imortal Filemon Rodrigues e o escritor, membro do ICOP, Eriberto no programa Memória Acadêmica Trajetórias. E sem sombra de dúvidas foram duas excelentes entrevistas, visto que, cada um deles, relatou sua história de vida e como se tornam escritores. Por outro lado, eles retrataram sua infância, sua vida em Mossoró, e principalmente sua chegada ao mundo acadêmico. É só assistir e se emocionar. Sábado as 19h na grade da TCM.

Pesquisador e Escritor: Ricardo Alfredo