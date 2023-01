Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

SOBRECARREGADO

Meus amigos e minhas amigas, ao sentirmos o mundo atual, é perceptível que há uma carga de funções extremas, estresses, batalhas e lutas no dia a dia. E a colheita da alma para toda essa correria, é não contemplar e estimar as coisas que são, visivelmente, simples, mas que dão sentido às nossas vidas. Não é à toa, que encontramos jovens, crianças e idosos, sentados em meio ao nada, pensando, sofrendo, e sua alma gemendo em silêncio, e muitas vezes chorando copiosamente, pela ausência da presença da solidariedade e do amor ao próximo.

Quando as situações na vida nos levam há sentir, que logo vem o fim. E a alma cansada, chora em silêncio, e os olhos nem ousam olhares para o céu, pois o mesmo parece ser de bronze, impenetráveis, as nossas orações, destruído as nossas esperanças que se esvaziam pelo vento. E assim, o nosso olhar percorre os quartos cantos, não encontrando uma saída. E o sentimento na alma, é que não somos fortes o bastante para vencer. E esse instante, terrível, é capaz de provocar o desequilíbrio, até mesmo no mais otimista dos homens. Fazendo correm as lágrimas, e a dor no coração é como um sentimento pré-morte.

Diante de tudo, ainda há um muro intransponível, e o olhar humano, paralisa o corpo, sem reage. Fruto de um cansaço, de uma sobrecarga, nascidos dos conflitos, dos problemas. Portas! Fechadas. Palavras de conforto! esquecidas. E desse mar de problemas, e nessa busca desesperada pelo alívio da dor da alma, muitos enveredam pelo caminho das drogas, do alcoolismo, do desespero, da angústia e da morte em busca de alivio para sua dor.

Quando a alma chega a este ponto, há uma resposta para você; o alívio de Cristo. Que não ensina a fugir dos problemas, mas vencê-los. Ouça a sua suave voz como o som de muitas águas que lhe diz: “Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomais sobre vós meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração; e encontrareis descanso para vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve”. (Mateus 11.28-30)

Não é preciso ser fanático, descompensado, para ouvir e sentir o amor de Deus. Pelo contrário, esse amor, lhe equilibra, lhe torna uma nova criatura. Visto que, quando tentamos levar sozinho nossa cruz, só encontramos angústia e dor. Porém, quando entregamos ao Cristo e confiamos Nele, o fado torna-se leve. Respondeu o Senhor: “Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso”. (Êxodo 33:14)

Tudo que lhe oprime, lhe deprime, pode encontrar alívio, sim, alívio, na graça maravilhosa de Cristo. Para Ele não importa o que você fez ou como é sua vida, suas angústias, e sua dor. Pois ele, simplesmente chegar com o seu bálsamo e alivia a dor e peso da cruz, e ainda dar, presente gratuito, o seu Espírito Santo, que é o vinho da alegria de Deus.

Aos que tem ansiedade, aconselha o salmista: “Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma”. (Salmos 94:19)

Eis o segredo da vida: Coloque em Cristo, toda as suas angústias, todo o seu cansaço, todas as injustiças sofridas, todos os seus segredos, todos os seus medos. Tudo deixado no altar, então você descobrirá que o maior segredo é ter Cristo, amigo incansável e cheio de amor.

Diz o apóstolo Paulo: “Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus”. (Filipenses 4:6-7)

Portanto, não podemos esquecer que a caminhada ainda não terminou. Mesmo sabendo que no mundo, onde o sistema é controlado pelo inimigo de nossas almas, precisamos lutar sem desistir. E que todos os dias, somos provados, é necessário conhecer, seguir, ouvir, desprende-se das coisas terrenas, e conecta-se com Cristo para receber o alívio na dura e longa caminhada chamada vida.

Pesquisador e escritor: Ricardo Alfredo