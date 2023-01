Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – Aprendi com o apóstolo Paulo, que aprendeu de Cristo.

“Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças.” (Filipenses 4:12-13)

O DEUS QUE CUIDA DOS POBRES

Num mundo liquido, das relações superficiais, o ter é maior que o ser. E o dinheiro e o poder é tudo. Porém, a Bíblia ensina de outra forma ao afirmar: “Há quem se faça rico, não tendo coisa alguma; e quem se faça pobre, tendo grande riqueza”. O resgate da vida do homem são as suas riquezas; mas o pobre não tem meio de se resgatar.” Ainda que o mundo honre os ricos, não se surpreenda com o fato de que Deus honra os pobres. (Provérbios 13:7-8). Claramente, o espírito de Deus, nos ensina que tudo é passageiro, e que a maior dádiva, é servir ao nosso semelhante.

Vejamos alguns conselhos bíblicos, no cuidado com os mais pobres do nosso povo.

O apóstolo Tiago, faz um alerta sobre os pobres, quando doutrinou: “Ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam?” (Tiago 2:5)

A diligência do amor ao próximo, é uma exigência de Deus: “Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres; o que também procurei fazer com diligência.” (Gálatas 2:10)

O Deus que vigia cada atitude contra o pobre: “Pois sei que são muitas as vossas transgressões, e graves os vossos pecados; afligis o justo, aceitais peitas, e na porta negais o direito aos necessitados.” (Amós 5:12)

Para Deus, estes são os homens mais felizes da terra: “Bem-aventurado é aquele que considera o pobre; o Senhor o livrará no dia do mal.” (Salmos 41:1)

Quando ajudamos o pobre, estamos honrando ao Senhor: “O que oprime ao pobre insulta ao seu Criador; mas honra-o aquele que se compadece do necessitado.” (Provérbios 14:31)

A função da igreja, que serve ao Senhor, é: “Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus, e persevera de noite e de dia em súplicas e orações; mas a que vive em prazeres, embora viva, está morta.” (1 Timóteo 5:5-6)

Todos os que ajudam aos pobres são abençoados: “Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desamparados? que vendo o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá adiante de ti; e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá; gritarás, e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, e o falar iniquamente; e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares o aflito; então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio dia. O Senhor te guiará continuamente, e te fartará até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos; serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca falham.” (Isaías 58:7-11)

Portanto, cada função que exercemos na terra, foi dada através da vontade de Deus, para que possamos servir ao seu irmão, e não para se gloriar nela. Então, o que você tem feito do que Deus lhe deu? Lembre-se de onde o Senhor te tirou! E o quanto lhe exaltou! Em tal caso, só resta uma única coisa a fazer: glorificar o Senhor e o seu nome, sendo bom para com quem sofre, para com quem está faminto de alimentos ou de justiça. E jamais esqueça que a glória mundana, passa como o vento.

O TRABALHADOR PRESIDENTE

O Irmão e amigo Welington, é um ser humano extraordinário. Momento ímpar, buscando o transcendente, Deus. É por isso que todos nós, escritores, advogados, poeta, engenheiros, e até o mais simples do povo lhe admiramos. Parabéns presidente.

A SAPIÊNCIA

O confrade Josafá Inácio da Costa – registrou presença no próximo dia 21.1.23 – 10h no PCAMMM para prestar Tributo ao seu amigo acadêmico Sátiro Cavalcanti Dantas.

ACONTECEU – CONVITE ESPECIAL

No dia 21 de janeiro do ano corrente, a ACJUS comemorou os 93 anos do nosso decano. O imortal Pe. Sátiro. Na sua sede Cleodom Almeida, 100, Abolição III – Mossoró – RN.

LIÇÕES DE VIDA – TRIBUTO A UM GRANDE SER HUMANO.

UM TRIBUTO QUE ENTRA PARA A HISTÓRIA

A Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró – ACJUS, realizou na manhã desse dia 21. 01.23, nas instalações do Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros, um dos mais importantes momentos do Projeto Memória Acadêmica Trajetórias, prestando Tributo ao acadêmico sócio fundador, primeiro ocupante e patrono da cadeira 28, Sátiro Cavalcanti Dantas, em vista ao seu aniversário de 93 anos de vida, que acontece amanhã dia 22.

No mesmo evento foi apresentada oficialmente a ampliação da biblioteca que tem como patrono, justamente, o acadêmico homenageado.

Através da resolução nº 13/2023, foi criada no âmbito da instituição a Medalha do Mérito Educacional professor e acadêmico Sátiro Cavalcanti Dantas.

Bastante concorrido, o evento foi prestigiado por parentes de Sátiro, amigos, autoridades, corpo acadêmico, comunitários, ex-alunos, e representantes do clero municipal.

O homenageado, recebeu congratulações da Governadora Fátima Bezerra, Senador Jean Paul Prates, prefeito municipal Alyson Bezerra, diplomata e imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL), João Almino, da Cearense de Direito (ACED), da Academia de Ciências e Letras Jurídicas do Amazonas (ACLA), do Colégio de Presidentes de Academias Jurídicas do Brasil (COPJUB) e da Frente Integrada das Associações Comunitárias do Município de Mossoró (FIACMM), recebendo ainda flores da acadêmica Zilene Conceição Cabral Freire de Medeiros, presentes do corpo acadêmico da ACJUS, e lembranças da Academia Mossoroense de Artistas Plásticos (AMARP) e uma fotografia em grafite produzida por Isabelly, aluna da Escola Rotary.

Foram oradores nesse ato justo TRIBUTO, os acadêmicos Francisco Marcos de Araújo, Charles Lamartine de Freitas Souza, Maria Conceição Maciel Filgueira, além da Magnifica Reitora da UERN, professora Cicília Maia, secretário municipal de Governo municipal, Dr. Thiago Marques, secretária de Educação Estadual, professora Dra. Socorro Batista, que muito bem representou a Governadora do RN, professora Fátima Bezerra.

Mais de 100 participantes na assistência, inclusive, o poeta Antônio Francisco, que acompanhado do seu neto, fizeram uma bonita apresentação, pela ACJUS, participaram diretamente, os seguintes acadêmicos: José Wellington Barreto, Taniamá Vieira da Silva Barreto, Catarina Cordeiro Lima Vitorino, Raimundo Antônio de Souza Lopes, Ricardo Alfredo de Souza, Joana Darc Fernandes Coelho, Wilson Bezerra de Moura, Carlos Alberto Lima Filgueira, Antônio Clóvis Vieira, Edilson Gonzaga de Souza Júnior, Afrânio de Oliveira Leite, Sátiro Cavalcanti Dantas, Francisco Marcos de Araújo, Maria Conceição Maciel Filgueira, Francisco Canindé Maia, Antônio Marcos de Oliveira, Franci Francisca Dantas, Everkley Magno Freire Tavares, Josafá Inácio da Costa e Charles Lamartine de Souza Freitas.

Um registro especial, foi a presença da Irmã Maria Zelândia da Silva, que recebeu a Comenda Cultural e Social Acadêmico Milton Marques de Medeiros, e a Medalha De Mérito Educacional da Câmara Municipal.

Tivemos ainda como registro, a participação dos secretários municipais, Igor César Fernandes (cultura) e Thiago Marques (governo), secretária estadual de educação, Socorro Batista, magnifica Reitora Cecília Maia, Irmã Zelândia, Dr. Manoel Mário, representando o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), José Maria do Vale Fernandes (FIACMM), empresário José Maria de Oliveira, confreira Helenita Castro Soares, ex-prefeita de Mossoró, Dra. Cláudia Regina, Dra. Sonia Lima, Eriberto Monteiro, Nivaldo Amaral, Lúcia Gurgel, o Mito Ênio Ticiano, Isaias Medeiros, além de outras autoridades e parentes do homenageado.

O ORADOR

Em nome da ACJUS, o professor e doutor Marcos Araújo, nosso amigo e irmão, fez um dos mais belos e profundo discurso no aniversário de Padre Sátiro. Parabéns Professor.

VISITA ILUSTRE

ACJUS hoje 13.01.23 – já estivemos reunidos com o acadêmico Charles LAMARTINE – cadeira 50, um dos coordenadores e participantes do TRIBUTO ao Padre Acadêmico Sátiro Cavalcanti Dantas – cadeira 28, em vista ao aniversário de 93 anos. A ACJUS tem um firme compromisso com a imortalidade acadêmica dos seus quadros. Lembramos a todos que o Ano Acadêmico de 2023 foi aprovado em homenagem ao nosso presidente de honra que em 09.09.23 – estará completando 90 anos de vida e de plena atividade Cultural e Social.

CONSTRUÇÃO NO PALÁCIO MILTON MARQUES – ACJUS

ACJUS atuação em várias frentes. Aterrando o auditório acadêmico Elder Heronildes da Silva. Colaboradores Alison e Arimatéia.

HISTÓRIA VIVA DE MOSSORÓ E DO RIO GRANDE DO NORTE

Dix-huit Rosado, Aluísio Alves e o Reitor Padre Sátiro Cavalcanti Dantas

Dix-huit Rosado, José Agripino, O Reitor Padre Sátiro Dantas e Carlos Oliveira

BATE-PAPO

Como sempre, Canindé Silva, um dos maiores influenciadores sociais vem trazendo temas importantes para a sociedade. E desta vez, colocou a minha de falar as famílias de como servir ao Senhor. Parabéns.

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias.

Duas grandes entrevistas. A primeira com o poeta Gualter Alencar e a segunda com o escritor Ray Lopes. Foi show de conhecimento e de histórias emocionantes. É só assistir e se emocionar. Sábado as 19h na grade da TCM.

LEIA E SINTA A PRESENÇA DE DEUS

Quando os dias são escuros, e o céu parece de bronze, é chegado o momento de caminhar confiantemente no Senhor. É como pular de um penhasco em meio a escuridão, com o coração cheio de certeza que lá em baixo está Cristo esperando para ampara-lo em seus braços.

Salmos 40

1 Esperei com paciência no SENHOR, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor.

2 Tirou-me dum lago horrível, dum charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos.

3 E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus; muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor.

4 Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira.

5 Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti; se eu os quisera anunciar, e deles falar, são mais do que se podem contar.

6 Sacrifício e oferta não quiseste; os meus ouvidos abriste; holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste.

7 Então disse: Eis aqui venho; no rolo do livro de mim está escrito.

8 Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu; sim, a tua lei está dentro do meu coração.

9 Preguei a justiça na grande congregação; eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes.

10 Não escondi a tua justiça dentro do meu coração; apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade.

11 Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias; guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade.

12 Porque males sem número me têm rodeado; as minhas iniqüidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça; assim desfalece o meu coração.

13 Digna-te, Senhor, livrar-me: Senhor, apressa-te em meu auxílio.

14 Sejam à uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la; tornem atrás e confundam-se os que me querem mal.

15 Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem: Ah! Ah!

16 Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam; digam constantemente os que amam a tua salvação: Magnificado seja o Senhor.

17 Mas eu sou pobre e necessitado; contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador; não te detenhas, ó meu Deus.

Caro amigo, amiga, é exatamente nos momentos mais difíceis da vida, onde não há uma saída, que chega Deus com o seu amor. Então confie, trabalhe, estude e busque em Deus as respostas para essa vida.

Pesquisador e Escritor: Ricardo Alfredo