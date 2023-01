Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

A VAIDADE HUMANA, O MAL DA ALMA.

No latim o termo vaidade vem de vanitate, que significa coisa vão, ilusória, instável ou pouco duradora; igualmente, podemos analisar, como: desejo desacerbado de atrair admiração e homenagens.

Em nossos dias, os homens e as mulheres, andam de nariz empinado, sem o menor constrangimento, e falam vaidosamente, e não tem misericórdia de nada e nem de ninguém. Constatação fácil e perceptível nas teorias mundanas.

Motivado pelo excesso de vaidade, orgulho, nosso mundo vem caminhado para o isolamento social. Tudo em decorrência da vaidade humana (orgulho e egocentrismo), que é o orgulho do ser e do ter. E deste narcisismo, surge as mais diversas doenças mentais e corporais que levam a morte.

Na visão humanista/cristã, a vaidade é inútil, é um vazio existencial e sem nenhum valor. Fruto do orgulho e do desejo de ostentação. O que nos remente, a palavra grega mataiotes, que significa destruição da verdade, amor a perversidade e a depravação consciente. Todos estes são caminhos de morte.

A vaidade, com raiz dentro do coração, é tão perversa, que leva o ser ao caminho da idolatria pessoal, causando o desequilíbrio mental. Sendo esta, a vaidade, produto da soberba que está relacionado diretamente com o sentimento de superioridade.

A cada passo da vida, tenho encontrado diversos homens e mulheres, donos de uma vaidade tão profunda, que as vezes fico a pensar, se os mesmos já descobriram que seu orgulho e sua vaidade é fruto do medo de não serem aceitos no mundo social. E assim, se escondem por traz de uma capa chamada vaidade e orgulho, fruto do egoísmo da alma vazia. Até porque, a vaidade tem a sua base na estima exagerada de si mesmo. Numa visão esnobe e protetora do seu eu.

O excesso doentio da vaidade, leva a uma grande diversidade de doenças físicas, psíquicas e afetivas. Dentro desta visão, do descomedimento de vaidade, surge o transtorno dismórfico corporal (TDC), que é uma preocupação desacerbada com o corpo, causando as seguintes doenças: bulimia, anorexia e vigorexia.

Todavia, as Sagradas Letras vêm anunciando os males que a vaidade, orgulho, pode causar, como citam os livros de provérbios, salmos e eclesiástico. Vejamos: “Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades! Tudo é vaidade” (Eclesiastes 1:2); “A minha vida abomino, pois não viveria para sempre; retira-te de mim; pois vaidade são os meus dias” (Jó 7:16); “Quando castigas o homem, com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça; assim todo homem é vaidade” (Salmos 39:11); “O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidades” (Salmos 94:11); “Trabalhar com língua falsa para ajuntar tesouros é vaidade que conduz aqueles que buscam a morte” (Provérbios 21:6); “Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho” (Salmos 119:37). Em sua carta aos romanos o apóstolo Paulo declarou que todos os homens estão sujeitos a vaidade ao afirmar: “Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou”. (Romanos 8:20)

Bom, de modo geral a vaidade exagerada, na visão bíblica é pecado. Claro que não é um pecado para morte. Porém, quando está ocupando o lugar de Deus, como culto ao corpo e a beleza, naturalmente, conduz o homem ou mulher para longe de Deus. Entretanto, não é vestisse bem, comer bem, quere ou ter um bom trabalho, que é vaidade. Pelo contrário, é buscar ser vitorioso no mundo dos homens. O que torna pecado diante de Deus, é o orgulho nascido da vaidade.

Conta-nos a história bíblica que a grande cidade de Sodoma foi destruída por causa do seu orgulho, fruto de sua vaidade. E mesmo sendo uma cidade próspera, tinha a sua razão de ser, voltada para soberba. Visto que, nunca se preocupava com o pobre, com o faminto, e tinha prazer em humilhar o desamparado.

Portanto, enquanto há vida, há possibilidade de mudança. E essa mudança começa dentro do seu coração em vida. Não deixe as oportunidades de servir e ser melhor, passarem. Você pode ser a benção que alguém está esperado. E é isso, exatamente, o que Cristo espera, que nós sejamos a luz da esperança de alguém. Então partilhe um sorriso, um abraço, uma palavra de esperança ou mesmo um pedaço de pão. E logo, você vai descobrir que a pessoa mais feliz do mundo é… Você.

Pesquisador e escritor: Ricardo alfredo