Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – Foi Cristo.

“Sentado na esquina do meu pensamento, me pego meditando nas palavras de um bom amigo, que ao me ver, disse: “homem de sorte”. Amigo, nunca foi sorte, sempre foi Cristo”. (Ricardo Alfredo)

A BÍBLIA, O CONSELHO DE DEUS

A Bíblia é, sem sombra de dúvidas, o melhor e mais completo livro, entregue a humanidade. E esse é o maior motivo para que cada pessoa se debruça em ler, aprender seus conceitos e suas orientações.

Ao longo de décadas, diversos homens tentaram em vão, destruir, queimar ou mesmo tentar aniquilar as Sagradas Letras. Eles morreram, e as Sagradas Letras está cada dia mais viva dentro do coração.

O interessante é que a bíblia, além de seus conceitos e orientações para vida, também fala de um povo, desde sua origem. Mostrado sua trajetória como exemplo para outras nações. O povo de Israel.

Este livro, as Sagradas Letras, tão perseguida, é de fato e de verdade, a bússola que orienta o homem no caminho da eternidade. No entanto, em nossos dias, a regra é, cada um faz o que quer, e bem entender, como certo ou errado.

Por outro lado, alguns desavisados, anunciam que a mente humana é apenas o resultado de reações bioquímicas, ou seja, não existe espírito, nem alma, nem personalidade. E assim, ninguém é responsável pelas suas ações humanas, visto que, é apenas um produto do existencialismo, logo, as escolhas não poderiam serem classificadas em certo ou errado. Vale tudo. Assim, não existindo certo ou errado, o homem pode fazer tudo.

No entretanto, as Sagradas Letras revelam o parecer do Rei da eternidade, ao afirmar: “Seis coisas o SENHOR aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal,” (Provérbios 6: 16-18)

Vejamos alguns conselhos bíblicos para o homem longe de Deus, e as advertências para o homem que se guia pelo sistema mundano.

Conselhos bíblicos para o homem longe de Deus

1- “Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal.” (Eclesiastes 8: 11)

2- Se vós fôsseis do mundo, o mundo amaria o que era seu; como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso, o mundo vos odeia.’ (João 15: 19)

3- “Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou.” (João 17: 14-16).

4- “E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.” (Romanos 12: 2).

Advertências para o homem que se guia pelo sistema mundano

1- “Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo;” (Colossenses 2:8)

2- “Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal; pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos.” (1 Tessalonicenses 5:15)

3- “Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados.” (2 Timóteo 3:13)

4- “Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus.” (Tiago 4:4)

5- “Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo; por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus; aquele que conhece a Deus nos ouve; aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro.” (1 João 4:4-6).

Portanto, enquanto há tempo, três perguntas devem serem feitas. Quais são os meus valores? Como me presentarei na eternidade? Acredito que o fiz, e tudo que faço, nesta existência, está correto? Que o amor de Cristo, possa encher nossos corações.

REUNIÃO DA DIRETORIA DA ACJUS

A ACJUS em reunião ordinária decidindo os rumos para 2023. Parabéns aos confrades e ao presidente.

ACJUS 2023.

Esboço de ações para o acadêmico de 2023 – que será denominado de Presidente de honra Elder Heronildes da Silva.

Pauta da reunião do dia 9/11/23 – 16h

No ano acadêmico de 2023, teremos algumas preocupações centrais:

A reforma do nosso estatuto; melhorias na estrutura do PCAMMM, o lançamento de no mínimo 3 novos livros: Patronas e Patronos da ACJUS, a biografia de Sátiro Cavalcanti Dantas e a de Elder Heronildes da Silva, isso da diretoria, afora os trabalhos individuais de alguns dos nossos acadêmicos, ou de outras partes apoiadas pela nossa instituição.

Lançaremos duas campanhas: Mossoró Cidade Cultural do Nordeste e a Escolha dos mais importantes Mossoroenses (03) dos séculos 20 e 21.

Resumo da reunião

Após a reunião de ontem, aprovou-se provisoriamente o calendário acadêmico que será denominado de “Ano Acadêmico Elder Heronildes da Silva”, a necessidade de reformar do estatuto, sendo nomeada uma comissão composta pelos acadêmicos Everkley Magno Freire Tavares, Francisco Canindé Maia e Taniamá Vieira da Silva Barreto.

Aprovou-se a criação da Medalha do Mérito Educacional Acadêmico Sátiro Cavalcanti Dantas, a realização do Tributo ao Acadêmico Sátiro Cavalcanti Dantas, pela passagem do aniversário de 93 anos de vida, evento que será realizado no próximo dia 21.01.23 – no PCAMMM – a partir das 10h.

Também estamos recebendo sugestões dos confrades e confreiras que não compareceram à reunião.

Aprovou-se medidas quanto a regularidade dos acadêmicos, bem como diante da inadimplência.

Por fim, ficou decidido que anuidade de 2023, permanecerá no mesmo valor, ou seja, R$ 720,00 (Setecentos e Vinte Reais), devendo ser paga até o dia 31 de janeiro de 2023.

Breve estaremos encaminhando o calendário completo com as ações e datas de todos os eventos. José Wellington Barreto – Pela Diretoria

A CERTEZA

“Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus; confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente”. (Salmo 52:8)

CONVITE ESPECIAL

No dia 21 de janeiro do ano corrente, a ACJUS comemorará os 93 anos do nosso decano. O imortal Pe. Sátiro. Na sua sede Cleodom Almeida, 100, Abolição III – Mossoró-RN.

ANIVERSÁRIOS NA ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e sociais de Mossoró. JANEIRO 2023.

Francisco Glauber Pessoa Alves (06)

Disraeli Davi Reinaldo de Moura (09)

Osivaldo Márcio de Sá Leitão (09)

Catarina Cordeiro Lima Vitorino (18)

Sátiro Cavalcanti Dantas (22)

Zélia Macedo Heronildes (25).

PERSONALIDADES QUE ABRILHANTARAM O PROGRAMA DE TV MEMÓRIA ACADÊMICA – TRAJETÓRIAS

Agradecimento a todos os imortais que participaram em 2022 do programa Memória acadêmica – trajetórias.

Primeira entrevista com o presidente da ACJUS Dr. José Wellington Barreto.

Segunda entrevista com o vice-presidente da ACJUS Dr. Antônio Clóvis.

Terceira entrevista com o Escritora da ACJUS Dra. Taniamá Barreto.

Quarta entrevista com a poetiza e escritora da ACJUS Vanda Jacinto.

Quinta entrevista com o escritor da ACJUS Dr. Edilson Gonzaga.

A todos estes que abrilhantaram o programa memória acadêmica – trajetórias, o nosso muito obrigado. E que o eterno rei e o grande arquiteto, Deus, lhe cubram suas bençãos e a sua graça.

Todos os sábados, as 19h, na grade TV CÂMARA – assim como na grade da TCM TELECOM, o Programa Memória Acadêmica Trajetórias – programa de responsabilidade da ACJUS com produção de Ricardo Alfredo e direção de Iara Monteiro e apresentação dos confrades Ricardo Alfredo de Souza, Edilson Gonzaga de Souza Júnior.

O INCANSÁVEL

Ricardo Alfredo e o presidente Wellington.

Além das suas lutas diárias, o presidente da ACJUS, Dr. Jose Wellington Barreto, vem trabalhando sem férias, para conclusão da sede. Parabéns presidente.

VISITA A SEDE DA ACJUS

ACJUS – presidente e presidente de honra na PCAMMM inspecionando as obras de construção do auditório acadêmico Elder Heronildes da Silva. Também estiveram na Faculdade Católica e na gráfica. Assim como, reunidos com o nosso vice-presidente Antônio Clóvis Vieira, quando foi tratado dos assuntos administrativos.

REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO

Até terça feira dia 17/01 as 9h no Palácio Cultural Milton Marques de Medeiros. Estaremos saindo, em direção a Peniteciaria p entrega. Foi Sugerido 1 ou 2 representantes de cada Academia ACJUS, Amol e Aflam. A ABMCJ (associação de mulheres de carreiras jurídicas) também fará doação. Importante a inciativa. Parabéns.

MINHA MÃE.

Minha mãe Antônia Maria, aos seus 75 anos, de muito trabalho, dedicação, amor e honestidade com a vida. Essa é uma luz (uma estrela) que indica o caminho aos seus filhos e netos nesta vida.

MINHA MÃE E MINHA IRMÃ.

Direto da linda cidade do Recife, recebi essa linda foto. Minha mãe Antônia Maria e minha irmã Karina.

PENSAMENTO – A promessa me vivifica

“Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha angústia, que a tua promessa me vivifica. Pedir a Deus por sua proteção e orientação é um passo de humildade e ação de graças”. (Salmo 119:49-50)

MINHA GRATIDÃO AO MEU SENHOR E DEUS

Leia e medite, pois eu sei que na minha vida, sempre foi Cristo. Cantemos juntos neste novo ano.

Ainda Estou Aqui – Voz da Verdade

Ainda estou aqui, depois de ter passado

Por vales e montanhas, por rios e mares

Por cova tão profunda, pelo desprezo

E o meu preço era nada

Ainda estou aqui, depois que acreditei

Que o meu Deus, que tanto amei

Estaria comigo na hora mais difícil

E foi isto que aconteceu

Ainda estou aqui, posso gritar ao mundo

Que eu venci, passei por tudo

Na minha vida o céu venceu

E o inferno me perdeu, inferno me perdeu

Subindo a montanha, senti o amor de Deus

Dentro do vale a paz me alcançou

Nos rios e mares não me afoguei

Direi ao mundo: Ainda estou aqui

Ainda estou aqui, posso gritar ao mundo

Que eu venci, passei por tudo

Na minha vida o céu venceu

E o inferno me perdeu, inferno me perdeu

Subindo a montanha, senti o amor de Deus

Dentro do vale a paz me alcançou

Nos rios e mares não me afoguei

Direi ao mundo: Ainda estou aqui

Ainda estou aqui

Ainda estou aqui

Ainda estou aqui

Ainda estou aqui

Ainda estou aqui

Ainda estou aqui.

Pesquisador e Escritor: Ricardo Alfredo