Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

FELIZ ANO NOVO!

No ano de 2022, partilhamos de ideias, de sonhos, de experiências e da nossa fé. Partilhamos dos nossos escritos e de nossa participação em revistas, livros e jornais; partilhamos da nossa voz no rádio, partilhamos das ideias na TV; Partilhamos da nossa confiança e esperança com vocês, amigos e amigas. Não posso chamar de leitores, pois assim ficaríamos distantes, e sim, de amigos e amigas, que caridosamente e cuidadosamente, vem seguindo, comentando, falando, orientando e se emocionando conosco.

É bem verdade que, quanto mais se aproxima a passagem de um ano para outro, o coração fica emocionado pela oportunidade de viver, dom de Deus, mais uma fase de experiência na terra, ou seja, mais um ano.

Os pensamentos viajam, penetram o mais íntimo da alma, colhendo e sentido de perto, tudo que foi dito e feito. É como um relance de oportunidade para ser melhor, melhor e melhor do que fomos ontem.

E sendo melhor, junte todas as aparentes derrotas e as transformem em pequenas pedras que pavimentaram o seu caminho nesta longa e cumprida jornada, chamada vida. E olhe calmante em seu redor, você venceu, chegou até aqui. Você está apto a comemorar um ano novo, que vem cheio de supressas, alegrias e esperanças.

Assim também como é, um novo ano que sempre vem recheado de incógnitas, desafios, batalhas e superações. E desta forma, devemos viver cada instante deste novo ano que Deus está lhe proporcionando, para você crescer como pessoa humana e espiritual.

Somos mais que vencedores, estamos superando todas as barreiras, todos os encalços. Então, Levante seu olhar e veja o que Deus planejou para você, que é motivo para sentir alegria, gratidão por mais um dia vivido, por mais uma semana vivida, por mais um mês vivido e por mais ano vivido, e apesar de tudo que tenha acontecido, o importante é que chegamos até aqui. E hoje somos mais experientes, mais fortes e mais sábios.

A emoção de saber que há oportunidade de se viver mais um ano, mais um mês, mais uma semana e mais um dia, sobre a graça maravilhosa de Cristo, nos leva a consciência de festejar um novo amanhecer, um novo ano.

Esse é um novo tempo, uma nova oportunidade para encher o coração de otimismo, de sonhos, e de esperanças. E neste novo tempo, novo ano, que nos anuncia um novo começo, uma nova renovação e um novo convite para vivê-lo e aproveitá-lo ao máximo.

E quando olhamos para trás, no retrovisor da vida, percebemos que Cristo, esteve presente a cada instante. Não só nos bons momentos, nas alegrias e nas vitórias. Mais sua presença foi mais forte, e mais sentida, quando o mar se tornou bravio, nos provocando grande pavor, e a tormenta, ecoava nos ventos tempestuosos anunciando o nosso fim. Todavia, quando, não havia mais saída, e de lá, de dentro do coração, a sua voz ecoava a dizer: não tenha medo… estou aqui.

Tenho ouvido sempre: “o futuro sempre é incerto, o passado é história”. Porém, eu acrescentaria, o agora é um milagre, por isso se chama presente. E este presente nos oportuniza com o dom Vida, para sorrimos, para cantamos, para sermos gratos, para perdoarmos, para festejamos, para corrigimos nossos erros, para agradecer pelos acertos, para ter empatia por quem sofre, para sermos caridosos sem pensar que somos melhores que o outro.

É tempo de ser grato, e como poderia eu, simples servo do altíssimo Rei, não ser grato a Cristo, que foi moído, desprezado, rejeitado, lançado fora, foi chamado de indigno, esquecido e abandonado entre os homens de dores e mesmo assim me amou e lhe amou. E Ele caminhou até o calcário, para assinalar no universo o quanto amava. Obrigado, Cristo Jesus.

Que este ano, 2023, que hora se avizinha, sejamos melhores do que fomos ontem. Desejo a todos um Feliz Ano Novo, repleto da graça maravilhosa que há em Cristo Jesus.

pesquisador e escritor: Ricardo alfredo