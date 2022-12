Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO SÁBIO

“Quando alguém lhe ferir, escreva na areia, onde os ventos do perdão, podem apagá-lo. Mais, quando alguém fizer algo em seu favor, escreva ou grave em pedra, onde nenhum vento pode apagá-lo”. (Ricardo Alfredo)

FELIZ ANO NOVO!

O ano todo, compartilhamos de nossas ideias, sonhos, experiências e da nossa fé. Compartilhamos dos nossos escritos, da nossa voz na rádio, das ideias nas revistas, da nossa fé e esperança nos jornais e na Tv, com vocês amigos e amigas. Não posso chamar de leitores, e sim, de amigos e amigas, que caridosamente, vem seguindo, comentando, falando, orientando e se emocionando conosco.

É bem verdade que, quanto mais se aproxima a passagem de um ano para outro, o coração fica emocionado pela oportunidade de viver, dom de Deus, mais uma fase de experiência na terra.

Os pensamentos viajam, penetram o mais íntimo da alma, colhendo e sentido de perto, tudo que foi dito e feito. É como um relance de oportunidade para ser melhor, melhor e melhor do que fomos ontem.

A emoção de saber que há oportunidade de se viver mais um ano, mais um mês e mais um dia, sobre a graça maravilhosa de Cristo, nos leva a consciência de festejar um novo amanhecer, um novo ano.

E quando olhamos para trás, no retrovisor da vida, percebemos que Cristo, esteve presente a cada instante. Não só nos bons momentos, nas alegrias e nas vitórias. Mais sua presença foi mais forte e mais sentida, quando o mar bravio nos provocava pavor, e a tormenta indicava o nosso fim. E de lá, dentro do coração, a sua voz ecoava a dizer: não tenha medo… estou aqui.

Tenho ouvido sempre: “o futuro sempre é incerto, o passado é história”. Porém, eu acrescentaria, o agora é um milagre, por isso se chama presente. E este presente, nos oportuniza com o dom Vida, para sorrimos, para cantamos, para sermos gratos, para perdoarmos, para festejamos, para corrigimos nossos erros, para agradecer pelos acertos, para ter empatia por quem sofre, para sermos caridosos, sem pensar que somos melhores que o outro.

É tempo de ser grato, e como poderia eu, simples servo do altíssimo Rei, não ser grato a Cristo, que foi moído, desprezado, rejeitado, lançado fora, foi chamado de indigno, esquecido e abandonado entre os homens de dores e mesmo assim me amou e lhe amou. E Ele, caminhou até o calcário, para assinalar no universo o quanto amava. Obrigado, Cristo Jesus.

Que este ano, que hora se avizinha, sejamos melhores do que fomos ontem. Desejo a todos um Feliz Ano Novo, repleto da graça maravilhosa que há em Cristo Jesus.

LIÇÕES DA VIDA

A bondade de Deus é tão intensa, que a própria natureza nos revela, e nos dar lições profundas. Veja o exemplo das formigas, quando elas perdem a razão da existência do formigueiro, por deixarem de brotar novos bebês formigas, tudo perde a razão de existir. E assim, o formigueiro que é uma verdadeira maternidade, razão existencial das formigas, na ausência novos bebês formigas, em pequeno espaço de tempo, surge o fenômeno do espiral ou círculo da morte. Como mostra a foto abaixo.

E de acordo com diversos pesquisadores, as formigas começam a andando em círculos, na busca de uma razão existencial, que nunca aparecerá. E dessa forma as formigas permanecem incapazes de sair do círculo da morte. E elas ficam rodando até se esgotarem e, normalmente, morrerem por exaustão.

Interessante, as formigas que pouco enxergam, são conduzidas num caminho, pelo feromônio deixo pelo líder. Crucial para nossas vidas, é o alerta que contém no texto do Evangelho de Mateus que diz: “Deixai-os; são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova”. (Mt 15:14); ou mesmo no Evangelho segundo Lucas, que diz: “E dizia-lhes uma parábola: Pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova?” (Lc 6:39). Então, busque líderes que não sejam cegos espirituais, e que possam lhe conduzir a razão existencial.

Outra grande lição, que tiramos deste exemplo, é que se aquele que tomamos como exemplo não sabe onde vai, ou onde poderá chegar, igualmente a este, nos perderemos na estrada vida.

Quando sua referência se perdeu, você corre o risco de se perder também. Um dos maiores exemplo é que em algumas comunidades, as crianças tem como referencia criminosos e traficantes. E a resultado é a guerra e a morte de tantos jovens.

Assim como temos diversas crianças que se espelham em atores e atrizes, cantores, cantoras ou mesmo em ícones famosos, de vida desajustada. Correm o risco de crescerem e terminarem as suas vidas como grande parte destes que são: alcoólatras, vazios, promíscuos e depressivos.

Então, o conselho sábio é, não siga a vida dos desorientados, dos desajustados, do promíscuos e dos irresponsáveis. Não sigam os que levam uma vida, sem vida, na net. Cheia de posses, closes e fotos de aparência. Tudo fazem para ter fama. E para obter a tal fama são capazes de tudo, qualquer coisa sem o menor pudor.

Não os siga, pois você pode estar adentrando num mar de lama tão densa, e tão profundo que poderá não encontrar a saída. E pior, você pode fica como eles, sempre falando loucuras, idiotices, e nunca satisfeito. E no final, apenas levar ao escárnio, ao delírio e loucura.

Busquem o verdadeiro conhecimento, e exemplo de vida, que são seus pais. Escutem o conselho do seu pai e da sua mãe e siga por caminhos de vida e não de morte. “Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. “Honra teu pai e tua mãe” – este é o primeiro mandamento com promessa – “para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra”. (Efésios 6:1-3)

Diz as Sagradas Letras, a Bíblia, ao apontar os caminhos de vida; Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim. (Jo 14:6)

Eis na parte de baixo, o velho quadro, os dois caminhos. Medite, observe e escolha, enquanto há vida. (Escrito: Ricardo Alfredo)

A BENÇÃO DE UM NOVO ANO

“Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. (Êxodo 20:12)

GESTOR DE QUALIDADE APROVADA

O nosso querido gestor da unidade de pronto atendimento Raimundo Benjamim, João do UPA do Belo Horizonte, é uma das pessoas mais humana que conhecemos. E a maior prova disso, é sua capacidade de liderar sem força os outros, ou seja, mesmo tendo em suas mãos o poder da caneta na unidade, vem demonstrando a todos como administrar e liderar os seus companheiros de unidade.

Não é à toa, que ele é sempre elogiado e amado pela população do bairro Belo Horizonte, e por quem precisa dos serviços de sua unidade. Ele tem sido um exemplo vivo de que precisamos ser mais humanos e amar o próximo como ensino o nosso Senhor. Parabéns.

RUI BARBOSA, PATRONO DA ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró.

Advogado, jurista, jornalista, escritor, político, diplomata e orador.

Intelectual, membro fundador da Academia Brasileira de Letras e seu presidente de 1908 a 1919, o notável Rui Barbosa é um símbolo, padrão de cidadão e de jurista, que veio congregar valor cultural para a ACJUS. A par de seu brilhantismo como representante do Brasil na Conferência de Haia, ficou conhecido como “O Águia de Haia”.

A todos estes que abrilhantaram o programa memória acadêmica – trajetórias, o nosso muito obrigado. E que o eterno rei e o grande arquiteto, Deus, lhe cubram suas bençãos e a sua graça.

Escritor: Ricardo Alfredo