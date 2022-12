Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

O CAMINHO PARA SER UMA PESSOA MELHOR NO ANO VINDOURO

O maior sonho da humanidade, sempre foi em aprender a ser uma pessoa melhor, e com essa visão, temos todos os nossos passos acompanhados pelos pais, pelos familiares, pela educação e pela própria faculdade. A educação tem como objetivo transformar o ser humano em alguém capaz de conhecer, ser e viver dignamente no seio da sociedade.

Por outro lado, a religião, e não a religiosidade, pode influenciar de modo positivo em cada vida, conduzindo a ser uma pessoa melhor. Todavia somente a presença real, sem a loucura do fanatismo, pode leva-lo as alturas de Deus. E lá, diante do trono do Senhor do universo, todo o ser, receberá diretamente de Deus as instruções que o tornará sábio. Visto que, a inteligência pode ser adquirida nos bancos das universidades, enquanto, a sabedoria é vinda da presença do Espirito Santo.

Então, nada melhor do que usarmos as instruções do livro da Lei, a Bíblia, em nossa caminhada. Vejamos as orientações do livro da lei, onde o Espirito Santo a cada dia nos ensina os passos corretos para sermos melhor hoje, do que fomos ontem.

1 – Tenha empatia – “Ame a Deus de todo o coração e ao seu próximo como a si mesmo”. (Mateus 22:37-40): A empatia, é fruto da sabedoria, da presença espiritual, e frutífera do Espirito Santo em uma vida. Somente o Espirito Santo é capaz de fazer o homem coloca-se no lugar de outro, e sentir a dor do outro, e dele ter compaixão.

2 – Tenha um coração perdoador – A maior lição de humildade e sabedoria é perdoar. Ensina as Sagradas Letras: “Então Pedro se aproximou e disse-lhe: “Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim, e eu o perdoo? Até sete vezes?” Jesus disse-lhe: “Não te digo sete vezes, mas setenta vezes sete”. (Mateus 18:21-35). Nesta passagem bíblica, Cristo deixa claro que o perdão deve ser dado sempre que necessário. Até porque recebemos o perdão de Deus sem nenhum merecimento.

3 – Não revide o mal como mal – “Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra; e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses”; (Lucas 6:29). A lição neste texto é simples, quando fazemos ou aceitamos o mal, ou mesmo revidamos, estamos abrindo uma porta para este retorne e encontro guarita, criando a raiz de amargura, que sempre leva a morte. Então, seja sábio, deixe o mal, se destruir por si mesmo.

4 – A generosidade contra o mal – “Mas a vós, que isto ouvis, digo: Amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam”; (Lucas 6:27). “Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber; porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça”. (Romanos 12:20). a ideia central é; mesmo que aquele que se declare seu inimigo, no momento de sua dor e desespero, seja generoso e bom, e faça o bem, como se tivesse fazendo a Cristo.

5 – Tenha um coração pacífico – “Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus”; (Mateus 5:9). Tenha um coração pacificador e bom. E sempre diante das tempestades, seja cheio de paz, e de palavras confiantes na paz que há no Cristo.

6 – Tenha um coração misericordioso – “Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia”; (Mateus 5:7). A cada amanhecer, ore a Deus para que seu coração seja misericordioso, pois isso agrada a Deus. Um homem capaz de sentir compaixão é um homem sábio. E quem planta misericórdia, colhe misericórdia.

7 – Não seja precipitado em julgar – “Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem”. (Mateus 7:1-6). Sendo Juiz e Senhor dos mundos, Deus, jamais delegou a ninguém a capacidade de julgar. Por isso, não meça ninguém com sua régua.

8 – Seja companheiro(a) em todas as horas – “Alegrai-vos com os que se alegram; e chorai com os que choram”; (Romanos 12:15). Seja companheiro(a) em tudo, seja leal e bom em todas as situações. É exatamente na dor ou na alegria de uma vitória que reconhecemos o bom amigo.

9 – Tenha um coração generoso – “Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade”; (Romanos 12:13). Um coração generoso é hospitaleiro, traz a benção de Deus em virtude do bem.

10 – Seja íntimo de Deus em oração – “Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente”. (Mateus 6:6). É somente na oração que descobrimos à vontade Deus para nossa vida. E a oração é o melhor caminho para ser uma fortaleza no dia da angústia, da dor e da solidão. Tenha um momento secreto com Deus, conte a Ele, tudo que está acontecendo, e confie na sua resposta, Ele jamais desampara quem Nele confia.

Então a melhor resposta para o caminho de ser uma pessoa melhor no ano vindouro, é confiar, acreditar, trabalhar, manter, guardar e seguir. Confiar no mestre e Senhor dos mundos; acreditar em sua presença na sua vida; trabalhar em favor do bem; manter a fé em dias de tempestades; guardar a esperança; e seguir confiantemente nas promessas de Deus. E assim, você vai descobrir que a pessoa mais feliz do mundo é…. Você.

Escritor: Ricardo Alfredo