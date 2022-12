Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

AGRADECIMENTO AOS AMIGOS(AS) LEITORES(AS)

Hoje quero volta-me ao agradecimento ao nosso amigo(a) leitor(a), visto que, nunca foi, e jamais será por status, grandeza, ou sabedoria maior que escrevo, pelo contrário, é por eu senti-me perto de vocês. E diante da graça do Eterno Rei do universo, Deus, que venho a anos, a fio, explicando cada palavra e ação que pode nos levar as portas eternas.

Claro que para muitos, o status escritor, é forma de orgulho e que pode causa doença da alma. Quanto a mim, simples servo do Eterno Rei da glória, contento-me em ouvir sua doce voz a dizer … “diga a eles”. E tenho dito, e escrito cada palavra.

Então, caros amigos(as) leitores(as), quero agradecer imensamente a cada um de vocês que pacientemente, tiram um pouco do seu tempo para acompanhar minha página neste jornal. E me dar o prestígio de fazer parte da sua leitura diária.

Quero gradecer, aos que sempre incentivaram, sempre cobraram e comentaram. Assim como aos críticos que me fazem crescer como pessoa humana.

Todavia, jamais poderia deixar de agradecer a Cristo, o meu Senhor, que nas noites mais escuras, escuto sua voz a mim dizer: “não tenha medo, estou aqui”.

Escritor: Ricardo Alfredo

O NATAL DO CRISTO

Ainda há uma grande controvérsia na data do nascimento de Jesus Cristo, visto que alguns teólogos e historiadores falam em 25 de dezembro, fundamentado nos escritos de Sextus Julius Africanus, historiador do século III, que teoricamente precisou essa data.

Por outro lado, uma longa lista de bispos romanos entre 354 d.C. e 336 d.C. acataram os fundamentos históricos e aceitaram a data 25 de dezembro como data real do nascimento de Cristo. E assim declararam: “25 de dezembro – natus Christus in Betleem Judeae.”, que quer dizer: 25 de dezembro, Cristo nasceu em Belém, Judeia.

Em 25 de dezembro de 336 d.C. foi celebrado o primeiro natal já registrado. E essa tradição tem continuidade até nossos dias.

O Natal é o nascimento de Cristo Jesus, por esse motivo essa data é importantíssima no mundo cristão. Assim como data especial, temos também, a páscoa que é uma celebração referente a ressureição Cristo Jesus .

Desta forma as duas datas tratam de duas fases importantes na história humana. Sendo o Natal a comemoração do nascimento, e a páscoa a ressureição de Cristo Jesus. O Natal nos dar a garantia do amor de Deus pela humanidade e a ressurreição nos dar a certeza da vida eterna.

Na noite escura, quando alguns dormiam, outros festejam, outros fechavam suas vendas e tabernas e alguns pobres pastores aparentavam o seu rebanho. Os céus em jubilo, profetizaram e cumpriram a promessa de Deus. Nasceu um menino num estabulo, simples e sem regalias nasceu entre os animais. Como diz o livro o Evangelho de Mateus: “Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, E chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é: Deus conosco” (Mt 1:23)

Quem poderia esperar que o Rei e Senhor de tudo, escolhesse uma família tão humilde para nascer. Pois José era carpinteiro e sua noiva/esposa era uma mulher simples, dona de casa.

Anuncia o Evangelho de Lucas: “E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo se alistasse (Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria).

E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém (porque era da casa e família de Davi), A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida.

E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz.

E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem.

Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho.

E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor.

E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo: Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor.

E isto vos será por sinal: Achareis o menino envolto em panos, e deitado numa manjedoura.

E, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, e dizendo: Glória a Deus nas alturas, Paz na terra, boa vontade para com os homens.

E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber.

E foram apressadamente, e acharam Maria, e José, e o menino deitado na manjedoura”. (Lucas 2:1-16)

Paradoxalmente, o sinal do nascimento do menino-Jesus, não estava nos templos suntuosos, nas festas romanas, nas tabernas em comemoração, nas luzes de velas, no barulho das cantorias, nem nos palácios de mármore.

O criador de tudo, Senhor de todos os mundos, nasceu numa manjedoura que nos ensina a humildade. E sua lição ecoa nos dizendo que a grandeza do homem está na sua humildade e Ele é a prova viva.

Em nossos dias o Natal tem sido a troca de presentes, os enfeites, as luzes, a correria nos shoppings. E este Natal, apenas de calendário, não traz o verdadeiro sentido natalino que é Cristo Nasceu, a esperança dos homens.

Independentemente, de se ter ou não uma religião, o Natal é a mensagem do amor ao próximo, a si mesmo, a sua família. o Natal é a doação da bondade, da generosidade e da misericórdia.

O Natal é consolar e ser consolado, é olhar com sensibilidade, com compaixão, é socorrer o faminto, o desamparado, é orientar o sem rumo, é lutar contra o sistema explorador político-religioso, é socorrer o doente tão excluído do seio da sociedade. É Natal quando sentimos a doce presença de Cristo em comunhão com os irmãos.

Que nesta noite de Natal, as luzes, mesmo de pisca-pisca, de velas, de castiçais, de candelabros, nos mostrem a verdadeira luz que ilumina os homens. Diz Cristo: “Eu sou a luz do mundo; aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida.” (Jo. 8:12)

Deste modo, a cada Natal, a cada ano, a cada mês, a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, no altar do seu coração, em sua manjedoura, sinta o nascimento do menino Jesus, e que Ele possa lhe iluminá-lo, não somente no Natal, mais em sua vida inteira. E que o seu Natal seja uma vida coberta de bençãos.

“É Natal quando nos esquecemos do que precisamos, e lembramos do nosso próxima”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

ACJUS NA SEDE DA AFLAM

Solar Eliza Cavalcante na última quinta-feira 22 – participando da bênção do Memorial e do encerramento do ano acadêmico. Na oportunidade, a AFLAM homenageou o presidente da ACJUS acadêmico José Wellington Barreto, o presidente da AMOL Dr. Elder Heronildes da Silva, o representante do ICOP, ACJUS e AMOL decano Wilson BEZERRA de Moura. Nas fotos, registrado feito pelo escritor Eriberto Monteiro, temos ainda as presenças ilustres do próprio mobilizador Cultural Eriberto Monteiro, presidente da AFLAM Dra. Taniama Vieira da Silva Barreto, presidente da honra Maria do Socorro Cavalcante, confreiras Marlene Maia, Fátima Castro e Fátima Gurgel. AFLAM além de ser pioneira como instituição, agora também é pioneira quanto ao seu espaço físico – Solar Eliza Cavalcante.

TRÊS ESCRITORES E TRÊS GRANDES IRMÃOS

Da esquerda para direita temos: Wellington Barreto, Wilson Bezerra e Helder Heronildes. Desejando a todos um feliz Natal.

ANIVERSÁRIOS NA ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e sociais de Mossoró.

Jamais poderíamos esquecer o grande professor Lúcio Ney de Souza, que dia 22 de dezembro apagou mais velinha. Parabéns mestre.

TANIMÁ E O NOSSO AMIGO DANILO.

Desejam a todos um feliz natal.

O ROTARY NO NATAL

O Rotary Club de Mossoró, sobre a presidência do irmão Geraldo Maia, deseja a todos um Feliz Natal.

FM 105 – PROGRAMA DA ACJUS

Neste sábado 24 de dezembro de 2022, o programa da ACJUS na rádio foi recheado de participações especiais como a da Dr. Sâmara Cortez, falando seu livro que em breve vai ser lançado, do Grupo incanto, da poetisa Vanda Jacinto, de Ênio o mito, e muita gente no zap e em outras redes sociais. Obrigado, o programa foi muito bonito.

PROGRAMA DA ACJUS NA TV – Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró.

No dia 24.12.22 (sábado) as 19h, na grade TV CÂMARA – assim como na grade da TCM TELECOM, o Programa Memória Acadêmica Trajetórias – programa de responsabilidade da ACJUS com produção de Ricardo Alfredo e direção de Iara Monteiro e apresentação dos confrades Ricardo Alfredo de Souza, Edilson Gonzaga de Souza Júnior.

Neste programa, esteve presente o escritor e professor Edilson Gonzaga Junior, que nos presenteou com a história de sua vida. Desde a sua saída do Rio de Janeiro e a sua chegada a Mossoró. Em seguida apresentou o resumo dos seus livros, e sua atuação profissional. Assim como sua chegada as academias letras. Em seguida tivemos, a apresentação do hino da academia nas vozes do grupo Incanto, formado pela confreira Welma e Paulo, sobre a maestria e Gideão. Assim como as apresentações do grupo Incanto extras e da Poetisa Vanda Jacinto.

ANIVERSÁRIOS DA AFLAM

Como sempre a presidente da AFLAM – Academia Feminina de Letras e Artes de Mossoró, a Doutora Taniamá Vieira Barreto vem dando um show de organização e de amor pela cultura, assim como vem defendendo a força da mulher potiguar e Brasileira. Não é a toa que lidera um grande equipe de mulheres intelectuais de toda região.

O ANÚNCIO DO NASCIMENTO DO NATAL

De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: “Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais ele concede

o seu favor”. (Lc2.13-14)