Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – A formosura da alma

“A formosura da alma campeia e denuncia-se na inteligência, na honestidade, no reto procedimento, na liberalidade e na boa educação”. (Escritor: Miguel de Cervantes)

POSSE AMOL – (Academia Mossoroense de Letras)

O querido amigo e professor, Antônio Clovis, toma posse como imortal na Academia de Mossoroense de Letras (AMOL), hoje, dia 28 de julho às 19h30min, na biblioteca Municipal Ney Pontes. Clovis tem trabalhado muito em favor da cultura de Mossoró e região. Parabéns grande mestre.

PARA MEDITAR E PRATICAR

As Sagradas Letras, a Bíblia, em suas páginas, traz lições profundas de como viver bem e ser prósperos, dentro dos planos de Deus. Um dos primeiros princípios para viver bem, é saber como se relacionar com outras pessoas. E para isso, precisamos em primeiro plano, aprender a perdoar as falhas dos outros. O perdão, é um processo de cura interior, a qual escolhemos, quando desejamos ter uma vida feliz e longe das doenças da alma.

Quando perdoamos, estamos nos livrando de uma carga, de um peso tão grande, que logo sentimos o alívio na alma, é como um balsamo de cheiro suave. O perdão dando, é quando a alma encontrar aquietação e alegria no viver. Praticar o perdão, não se sentir grande ou melhor que outro, não é ser nem divino, não é ser o mais sábio entre os homens. É se sentir humano, dentro da dependência de Deus.

A prática do perdão, faz um bem tão grande para quem concede, e para quem recebe, que mexe nas estruturas físicas e espiritual.

Portanto, conceda, compartilhe, lance perdão e colha a alegria e a paz.

“Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo”. (Efésios 4:32)

“E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas”. (Marcos 11:25)

“Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós”. (Mateus 6:14)

“Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro; assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também”. (Colossenses 3:13)

“Não julgueis, e não sereis julgados; não condeneis, e não sereis condenados; soltai, e soltar-vos-ão”. (Lucas 6:37)

Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe disse: Não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. (Mateus 18:21-22)

Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. (Mateus 6:12)

Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno, os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele; torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. (Isaías 55:7)

Então, saia por aí, distribuindo perdão, e no final, você vai descobrir que a pessoa mais feliz deste mundo é você.

PENSAMENTO – O socorro

“Quando sinto a noite escurecer dentro de mim, recorro aos pés do eterno fanal de Deus, (Cristo Jesus)”. (Escritor Ricardo Alfredo)

CONVITE AMOL – (Academia Mossoroense de Letras)

XVIII JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO

Com a coordenação do professor doutor Benedito, ocorrerá a XVIII jornada cultural do museu do sertão ocorrerá no 27 de agosto de 2022, que é um sábado, de 8h às 15 horas. O evento ocorrerá no Salão de Eventos do Museu do Sertão, ou seja, na Fazenda Rancho Verde, que fica na Estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró. Vamos prestigiar a festa.

LOCAL: Salão de Eventos do Museu do Sertão (Fazenda Rancho Verde, Estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró).

PROGRAMAÇÃO

· 8:00 horas – Missa de Ação de Graças, celebrada pelo Capelão da Marinha do Brasil no Rio de Janeiro, Padre Agostinho Justino dos Santos.

9:00 horas – Visita ao acervo do Museu do Sertão, guiada pelo Professor Benedito Vasconcelos Mendes e pela Pedagoga Susana Goretti Lima Leite.

10:00 horas – Interpretação do Hino Nacional, Hino do Museu do Sertão e daÓpera do Baobá, pela Juíza de Direito, Escritora e Cantora Welma Menezes.

10:20 horas – LANÇAMENTO do livro “Um Olhar sobre o Museu do Sertão”, de autoria do Prof. Benedito Vasconcelos Mendes.

10:40 horas – Outorga de Diplomas, Comendas e Troféus do Museu do Sertão a diversas personalidades.

11:40 horas – Palestra da Reitora da UFERSA, Doutora Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira.

Tema: A Importância da UFERSA para o Desenvolvimento do Semiárido.

Apresentação: Ex-Reitor da UERN, Pós-Doutor Pedro Fernandes Ribeiro Neto.

12:10 horas – Palestra da Empresária, Mestra Stella Maris Marques Freire de Medeiros.

Tema: 20 Anos de Atividades da TCM – TV Cabo de Mossoró.

Apresentação: Pós-Doutor e Professor Titular da UFERSA, Francisco Milton Mendes Neto.

12:40 horas – Apresentações Culturais e Momento de Lazer.

POEMA – Perdão

Não sei qual é a minha culpa, mas peço perdão.

A luz do farol revelou-os tão rapidamente que não se puderam ver.

Peço perdão por não ser uma “estrela” ou o “mar”,

ou por não ser alegre, mas coisa que se dá.

Peço perdão por não saber me dar nem a mim mesma.

Para me dar desse modo eu perderia a minha vida se fosse preciso

mas peço de novo perdão…

não sei perder minha vida. (Escritora e Poetisa: Clarice Lispector)

DAS MAIS BELAS CANÇÕES DA MPB – Verdade Chinesa – Emílio Santiago

Composição de Gilson e Carlos Colla, a bela canção, verdade chinesa, estreio no álbum aquarela brasileira 3, em 1990 na inesquecível voz de Emilio Santiago.

Uma das frases mais marcante nesta canção é: o amor e o sentimento que a gente tem no coração. Ouçamos na voz de Emílio Santiago uma das mais belas canções da MPB. https://www.youtube.com/watch?v=xgDUqxIUTuU

Verdade Chinesa – Emílio Santiago

Era só isso que eu queria da vida / Uma cerveja, uma ilusão atrevida / Que me dissesse uma verdade chinesa / Com uma intenção de um beijo doce na boca

A tarde cai, noite levanta a magia / Quem sabe a gente vai se ver outro dia? / Quem sabe o sonho vai ficar na conversa? / Quem sabe até a vida pague essa promessa?

Muita coisa a gente faz / Seguindo o caminho / Que o mundo traçou / Seguindo a cartilha / Que alguém ensinou / Seguindo a receita / Da vida normal, / Mas o que é vida afinal?

Será que é fazer / O que o mestre mandou? / É comer o pão / Que o diabo amassou / Perdendo da vida / O que tem de melhor?

Senta, se acomoda / À vontade, tá em casa / Toma um copo, dá um tempo/ Que a tristeza vai passar / Deixa pra amanhã / Tem muito tempo / O que vale é o sentimento / E o amor que a gente / Tem no coração / Senta, se acomoda / À vontade, tá em casa /Toma um copo, dá um tempo

ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ – ACJUS

Tributo a Elder Heronildes da Silva programação alusiva ao aniversário de 89 anos do nosso presidente de honra, sócio fundador e primeiro ocupante da cadeira 12 – intelectual Elder Heronildes da Silva.

Dia 08/09/22 – (sexta-feira). 9h30 – PCAMMM – sede da ACJUS – Rua Cleodom Almeida, 100, Abolição II – CEP 59619-500 – Ação Solidária em benefício do Lar da Criança Pobre de

Mossoró – (Irmã Ellen) – Campanha de recebimento de material de limpeza e ração animal.

10h. – PCAMMM – Sede da ACJUS – Rua Cleodom Almeida, 100, Abolição II – Visitação as obras de construção do auditório Acadêmico Elder Heronildes da Silva.

17h – Celebração Eucarística na Igreja do Perpétuo Socorro, Centro de Mossoró – RN.

Dia 09/09/22 – (Sábado). 19h30 – Sessão Solene em Tributo ao acadêmico ELDER HERONILDES DA SILVA pela passagem do seu aniversário de 89 anos de vida.

Local: – REGINA BUFETT – Rua Cesar Leite, 10, Nova Betânia – CEP59612-040 – Mossoró – RN – 3064.5361; Oradores: Acadêmico Jeronimo Dix-Sept Rosado Maia Sobrinho, Acadêmica Zélia Macedo Heronildes, Acadêmico Elder Heronildes da Silva – (12).

20h30 – Ato de Cumprimentos ao aniversariante e com o lançamento do livro – DE CULTURA E DE SABER, acervo literário da instituição, trabalho magnifico que fora coordenado pelos confrades Geraldo Maia do Nascimento – (13) e Afrânio de Oliveira Leite – (27) com participação de outros acadêmicos.

ACJUS NA FM 105 – SANTA CLARA

Todos os sábados a partir das 10h 15min, o programa cultura cidadania em debate da ACJUS, vem ao ar para trazer a boa música, o bom debate, e diversos informes sobre livros, academias de letras, com as vozes marcantes de Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. E agora também no YouTube ao vivo.

EVENTOS DE 2022 – AMOL (Academia Mossoroense de Letras)

1- Agosto10 -19h – POSSE de Misherlany Gouthier, como 2º ocupante da cadeira 16, que tem como Patrono Cosme Corsino Lemos e 1º ocupante, Paulo de Medeiros Gastão. O Empossando será apresentada por Paulo Eduardo Fernandes de Negreiros;

2- setembro 14 -15h – Grupo de Trabalho sobre os 34 anos da AMOL e a Revista AMOL EM FOCO No 04;

3- setembro 25 – 19h – Solenidade Comemorativa AOS 34 ANOS da AMOL, com Lançamento da Revista AMOL EM FOCO No 04 e premiação do 4º Concurso João Batista Cascudo Rodrigues;

4- outubro 05 – 15h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos;

5- novembro 09 – 15h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos;

6- dezembro 07 – 15h – EVENTO / REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ACADÊMICO

ANIVERSARIANTE DA ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAS DE MOSSORÓ (ACJUS)

No mês de setembro, o nobre amigo e irmão, Elder Heronildes da Silva, está completando 89 anos. De muito trabalho, dedicação e acima de tudo, de um ser humano extraordinário. Parabéns meu irmão.

ACJUS / ROTARY EM AÇÃO

No dia do escritor e do desapego literário, a ACJUS esteve participando com o ROTARY de um importante acontecimento na Associação de Moradores da Alameda dos Cajueiros (Bairro Planalto 13 de maio) do Projeto Plantado Sementes de Leitura. Na ocasião os dirigentes do ROTARY fizeram a doação se cerca de 500 livros, e a ACJUS também fez sua pequena doação. O historiador, escritor e acadêmico da ACJUS e da AMOL e presidente do ROTARY, Geraldo Maia do Nascimento. Proferiu palavras de informações sobre o ROTARY e os seus projetos. Também falou sobre as ações da instituição, sobretudo, o projeto Plantando Sementes de Leitura, além de outros. Ainda falou o presidente da Frente Integrada das Associações de Moradores do Município de Mossoró, no caso, o líder social José Maria do Vale. Ainda tivemos a participação do presidente da ACJUS que fez uma retrospectiva sobre o dia do escritor, sobre o dia do desapego literário e a importância do trabalho do ROTARY. Por fim, falou o presidente da AMAC líder social José Cândido do Nascimento. Ainda participou da reunião os diretores da FIACMM ROBERTO BARRETO e EDILUCIA SILVA.

PROGRAMA NA FM 105 – Cultura e Cidadania

Programa hoje na FM 105 – Cultura e Cidadania – participações de Geraldo Maia do Nascimento, Jean, Edilson Junior, Wellington, Ênio Ticiano.

Apresentado pelo confrade Ricardo Alfredo. Numa das mais belas manhãs mossoroense!

ANIVERSARIANTES ACJUS

Parabéns, estimadas confreiras: Suzana, Conceição e Ludmila! Três mulheres líderes do nosso tempo, que se notabilizam pela inteligência, sabedoria, exemplo de vida pessoal e profissional, sensibilidade. Saúde e paz! Muitos anos de uma longa e próspera vida!

DEMOCRATIZAÇÃO DO ESPAÇO ACJUS

Com coordenação do Dr. José Welligton, a ACJUS no dia 16/07/22, na BIBLIOTECA acadêmico Sátiro Cavalcanti Dantas – Palácio Cultural Acadêmico MILTON MARQUES DE MEDEIROS – recebeu os líderes comunitários de Mossoró para debater assuntos de interesses das comunidades mossoroenses. Com mais esse encontro, ACJUS democrática o seu espaço e amplia ainda mais as suas ações culturais e sociais.

POSSE DO CONFRADE GERALDO NO ROTARY.

Nosso irmão e amigo, Geraldo Maia do Nascimento foi empossado no Rotary com presidente da instituição. Parabéns bom irmão.

COMUNICADO MUSEU DO SERTÃO

O Curador do MUSEU DO SERTÃO, Professor Benedito Vasconcelos Mendes comunica aos Diretores(as) de escolas do ensino infantil, fundamental, médio e superior e aos professores em geral, que as inscrições para a visita ao acervo do museu estarão abertas no período de 20 de julho a 20 de agosto do corrente ano (2022), através do WhatsApp (84) 99972-2139 e do e-mail [email protected]

Comunicamos também que a entrada é 1 Kg de alimento não perecível, por pessoa, que deve ser entregue diretamente no LAR DA CRIANÇA POBRE DE MOSSORÓ, dirigido pela Irmã Ellen Scherzinger, localizado atrás da igreja de Nossa Senhora de Fátima, no conjunto Abolição II.

Cada instituição educacional (escola, colégio ou faculdade) deve fornecer uma lista com os nomes e faixa etária dos alunos, que deve ser entregue no Museu do Sertão, juntamente com o comprovante de recebimento dos alimentos pela Irmã Ellen.

DADOS IMPORTANTES:

1- DIA DA VISITA: 27 de agosto de 2022 (sábado).

2- HORÁRIO: 7:00 às 11:00 horas.

3- ENDEREÇO: Museu do Sertão, estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró.

4- LOCALIZAÇÃO: GPS: https://goo.gl/maps/hR7SCg7uRg7R441n7

5- WHATSAPP: (84) 99972-2139.

6- E-MAIL: [email protected]

AGRADECIMENTO

Caros amigos que acompanham a minha página neste jornal e em outros meios de comunicação. Tenho recebido os e-mails, os quais, é uma forma carinhosa e elogiosa de vossa parte para com este simples servo do altíssimo Rei Cristo Jesus. Recebo as vossas palavras bondosas, e as deixo, em forma de adoração, aos pés da cruz de Cristo, minha maior glória.

No dia a dia tenho buscado ser melhor e expressado o melhor que tenho. Quando as noites escurecem rapidamente dentro de mim, busco o Farol de Deus, o seu eterno fanal, Cristo, que suavemente me diz: “não tenha medo, estou aqui”.

Obrigado.