Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

MEDITANDO… o Deus dos deuses

“Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o Soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno”. (Deuteronômio 10:17)

GRATIDÃO, O ANO ESTÁ TERMINANDO, SEJA GRATO A DEUS.

Quando analisamos a palavra gratidão, percebemos que ela tem uma relação profunda com a palavra graça, ou seja,tem sua origem no termo latim “Gratus” que é sempre traduzido como agradecimento ou grato. Outra derivação da palavra gratus é gratia, que significa graça.

Em todas as culturas, em todas as literaturas, em todas as religiões, a gratidão é vista como um dom especial e um ato de grandeza. A gratidão é sublime, é um sentimento sincero de reconhecimento pelo favor imerecido.Ela, a gratidão, é uma emoção que nasce na alma e se espalha pelo corpo, e quase sempre nos leva as lágrimas. Ser grato é sentir bem de pertinho os benefícios divinos na vida humana.

A alma grata, realiza atos de generosidade sem esperar nada em troca. Ele segue o bom conselho do mestre Cristo Jesus, que diz: “Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita”; (Mateus 6:3).

Diversos sentimentos são derivados da gratidão, entre eles estão o amor, a felicidade, a generosidade, a bondade, a amizade e a fidelidade. O entanto, as Sagradas Letras nos mostram a gratidão como fruto, sacrifício e adoração ao rei Eterno pela sua generosidade e pelo seu amor. Vejamos:

a gratidão como sacrifício de adoração: “Portanto, em sacrifício a Deus, ofereça sua gratidão! Realize ao Altíssimo os desejos que você fez. Então você poderá me chamar no dia da angústia: eu te livrarei e você me glorificará”. (Salmo 50: 14-15)

A gratidão é fruto que salva: Quem oferece sua gratidão, este me dá glória e segue o caminho onde eu lhe mostrarei a salvação que Deus dá. (Salmo 50:23)

A gratidão nos faz celebrar: Eu sempre vou celebrar você pelo que você fez. Eu quero esperar você, pois a sua bondade se manifesta aos seus fiéis. (Salmo 52:11)

A gratidão pelo favor imerecido: Eu vou oferecer sacrifícios de bom coração; Louvarei o teu nome, SENHOR! porque ele é favorável (Salmo 54: 6)

Orações de gratidão: Além disso, desde que você recebeu a Cristo, Jesus, o Senhor, comporte-se como pessoas unidas a ele: crie raízes nele, edifique toda a sua vida nele e torne-se cada vez mais firmemente apegado à fé que o conforma, que você foi ensinado. Faça isso dirigindo muitas orações de agradecimento a Deus. (Colossenses 2: 6-7)

A cada momento seja grato: Expresse sua gratidão em todas as circunstâncias, pois é a vontade de Deus para você em Jesus Cristo. (1 Tessalonicenses 5:18)

Reconhecimento e gratidão: A paz de Jesus Cristo, a quem você foi chamado na unidade de um corpo, reina em seus corações; e seja grato pelos dons de Deus. (Colossenses 3:15)

Portanto, seja grato a Deus, pela vida, pelo pouco que tem, pela saúde, pela doença, pelo trabalho, por falta de um trabalho, pela comida, pela fome, pela canção dos pássaros, pelo silêncio, por estar vivo, por ouvir, por falar, por escutar, por enxergar, por amar, por ser amado, por ter amigos, por existe como milagre de Deus. Então, não reclame, não murmure pela longa e cumprida caminhada, e nem pelos espinhos que a vida tem. Seja grato…. cante nas noites escuras… adore nos dias maus. E assim, seja grato a Deus e você vai descobrir, que você é a pessoa mais feliz do mundo.

PENSAMENTO – Dissabores

“Quantos dissabores temos na vida. Quantas tristezas e dores. No entanto, eu sei, quem cuida dos pardais, cuida de mim.” (Escritor: Ricardo Alfredo

HISTÓRIA VIVA – momentos no tempo

Jerônimo Rosado, patriarca da família Rosado em Mossoró, foi Prefeito desta cidade, em 1919.

Elder Heronildes, N I e Antônio Rodrigues de Carvalho.

Jerônimo Vingt-un Rosado Maia e Benedito Vasconcelos Mendes – 2000.

MUSEU DO SERTÃO – A cultura viva

O museu do sertão, traduz a nossa cultura em verso, posa e visual. E com a coordenação e direção do professor doutor Benedito, a nossa cultura está presente em todos as áreas. Parabéns incansável defensor da cultural.

CARTA DE JUSCELINO PARA MOTA NETO

6 de agosto de 1955

“Meu caro Mota Neto:

Guardo ainda magnífica impressão da visita que fiz à progressista e culta cidade de Mossoró. Não posso conter as repetidas emoções que aí experimentei, ao contato da gente laboriosa e na contemplação das belas paisagens que as planícies e as pirâmides de sal mais embelezam.

É, realmente, Mossoró uma oficina de trabalho constante, cujos resultados transpõem as fronteiras do município e contribuem para o fortalecimento das indústrias de todo o país. Dentro dessa colmeia se erguem as chaminés de suas fábricas, movimentadas por seus operários compreensíveis e capitães de indústria, que oferecem aos habitantes e consumidores de outras regiões os produtos e as matérias-primas tiradas de seus campos agrícolas e do seu subsolo, prodigiosamente rico.

As extensas salinas estão a reclamar a iniciativa dos homens progressistas, como a cera de carnaúba, o algodão, o gesso e a semente de oiticica reclamam um aproveitamento mais racional com a sua industrialização no próprio centro de produção. Isto permitiria a atividade de uma multidão de trabalhadores, como impediria a evasão de rendas que viriam enriquecer o município e o Estado.

Você, a quem me acostumei a estimar, desde a nossa passagem pela Câmara Federal, ainda é moço e animado de confiança nos destinos de nossa terra. Ao lado do jovem prefeito Vingt Rosado, cujo dinamismo de perto admirei, e do deputado Dix-Huit Rosado, herdeiro, como seu irmão, das virtudes cívicas de Jeronymo Rosado, que se refletiram, também, na realidade varonil do saudoso Governador Jeronymo Dix-sept Rosado Maia, muito pode fazer pela vitória de nossa campanha democrática.

Essa convicção se fortaleceu no meu espírito na troca de ideias que tive com o nosso digno candidato a Governador, deputado Jocelyn Vilar, que me pôs a par do movimento que se está procedendo no Rio Grande do Norte e, principalmente, na Zona Oeste, cujo centro mais importante é a cidade de Mossoró.

Esse município não poderia mentir ao seu passado de baluarte da liberdade, submetendo-se as imposições extemporâneas de forças ocasionais no cenário político do país.

Os atuais líderes da democracia em Mossoró – e você é um deles – apenas repetiram o gesto altivo dos abolicionistas de 1833. Sei que foi a sua residência transformada no centro de reação contra os falsos defensores do brio e da dignidade do povo potiguar. Nesse centro – sei também – que se reuniram na mesma harmonia de pensamento, políticos e patriotas da estirpe de Lucas Pinto, Vingt Rosado, Rodrigues de Carvalho, Francisco Brasil de Góis, Dix-Huit Rosado e Francisco Amorim, formando uma verdadeira trincheira de defesa democrática, culminando com a feliz e vitoriosa de Jocelyn Vilar ao governo do Rio Grande do Norte.

A minha disposição de atender as aspirações dessa região já tive o ensejo de expor em comícios realizados aí e em Areia Branca, acentuando, principalmente, que o porto de Areia Branca, o sexto do país em volume de exportação, será a minha primeira preocupação, na série de obras a serem realizadas, no que se refere ao Rio Grande do Norte. Esse mesmo compromisso assumi em conversa que tive com o deputado Jocelyn Villar, cujos propósitos de servir a sua terra são idênticos aos meus.

Recomende-me a todos os correligionários e receba um afetuoso abraço do

Juscelino Kubitschek”

ROTARY – confraternização

O jantar de confraternização do Rotary foi excelente. foi um momento de companheirismo especial. Todos os Rotarianos agradecem a toda a equipe e principalmente a Conceição Fernandes, como sempre foi um show. Parabéns!

ANIVERSÁRIO NA ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e sociais de Mossoró.

Parabéns a confreira Zilene Freire de Medeiros pelo seu natalício.

FM 105 – PROGRAMA DA ACJUS

Neste sábado 10 de dezembro de 2022, o programa da ACJUS na rádio foi recheado de participações especiais como a do presidente da ACJUS o Dr. Wellington Barreto, do poeta cordelista Gualter Alencar, do Grupo incanto, da poetisa Vanda Jacinto, de Ênio o mito, de Canindé Rotariano e muita gente no zap e em outras redes sociais, além da boa música, cabelo de milho de Sivuca. Obrigado, o programa foi muito bonito.

NO AR – PROGRAMA DA ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró.

No dia 05.12.22 (sábado) as 19h, na grade TV CÂMARA – assim como na grade da TCM TELECOM, estreou o Programa Memória Acadêmica Trajetórias – programa de responsabilidade da ACJUS com produção de Ricardo Alfredo e direção de Iara Monteiro e apresentação dos confrades Ricardo Alfredo de Souza, Edilson Gonzaga de Souza Júnior.

No terceiro programa, esteve presente a diretora de eventos da ACJUS, professora Dra. Taniamá Vieira Barreto, que nos presenteou com a história de sua vida. Desde a sua saída de Martins e a sua chegada a Mossoró. Em seguida apresentou o resumo dos seus livros, e sua atuação profissional. Assim como sua chegada as academias letras, hora como membro atuante, hora como presidente. Em seguida tivemos, a apresentação do hino da academia nas vozes do grupo Incanto, formado pela confreira Welma e Paulo, sobre a maestria e Gideão. Assim como as apresentações do grupo Incanto extras e da Poetisa Vanda Jacinto.

ANIVERSÁRIOS DA AFLAM

Como sempre a presidente da AFLAM – Academia Feminina de Letras e Artes de Mossoró, a Doutora Taniamá Vieira Barreto vem dando um show de organização e de amor pela cultura, assim como vem defendendo a força da mulher potiguar e Brasileira. Não é a toa que lidera um grande equipe de mulheres intelectuais de toda região.

PENSAMENTO – A gratidão

“Em todo tempo seja grato, pois a gratidão faz os céus se moverem em seu favor”. (Escritor: Ricardo Alfredo)