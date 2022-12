Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

A VISÃO DA ESPERANÇA

Num mundo caótico, sem rumo, onde as pessoas esqueceram do bem comum, e partiram em busca da felicidade a qualquer preço. E quase sempre, roubando a esperança do outro. Temos de forma crescente diversas almas doentes pela angústia, medo e desespero causado pela solidão. No entanto, temos cravado, na alma humana, o dom da esperança, que por um milagre ou como um salto no infinito reaparece, na forma de fé no futuro.

É sabido de todos, que a esperança em nosso idioma é um substantivo feminino, que vem do verbo esperar. Assim como é um sinônimo de confiança. Entretanto, a esperança pode ocorreu em dois formatos, o realista e o utópico. A esperança realista, é quando está dentro de uma possibilidade plausível. Já a esperança utópica é algo que em condições humana não pode ser conseguindo.

Também podemos classificar a esperança como inata e escolhida. A esperança inata, nascem com o ser, e se desenvolver no processo do conhecer. Já a esperança escolhida, é uma mistura entre a inata e a percepção do futuro, escolha.

Holisticamente, a esperança tem seu início no desenvolver a vida e vai até a eternidade. Contudo, ela é um forte auxílio nas provações diárias, nos desafios diários, e até mesmo em dias maus. E ao ter essa visão holística, o salmista declarou: “Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus.” (Salmos 146:5). Ou seja, a esperança traz alegria de viver.

É através da esperança, que a cada dia damos um passo a mais. Mesmo com riscos, angústias, e dores, buscamos superar, o que aparentemente é insuperável. E é ela, a esperança, fonte geradora da certeza, e produtora: de ânimo, de reconhecimento, de perspectiva, de firmeza e de amor.

Quando adentramos no tema esperança, a primeira ideia central que órbita a mente, são os conceitos das Sagradas Letras sobre esperança, que gera a fé. E entre os escritores doutrinários e partidários da esperança, o maior destaque é o apóstolo Paulo, que nos ensina todas as bases da esperança. Vejamos: “Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa,” (1 Timóteo 1:1). Em primeiro plano o apóstolo mostra que a maior esperança é Cristo, e esta esperança está habita em Deus, quando ele afirma: “Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo”. (Romanos 15:13). Com a mesma visão o apóstolo Pedro anunciou: “Por intermédio dele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus. O exercício do amor cristão”. (1 Pedro 1:21).

O apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, fala que a maior glória neste mundo é a esperança que há em Cristo. “A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória”. (Colossenses 1:27). Visto que próprio apóstolo tinha sentido o poder transformado do Evangelho que lhe libertou dos grilhões e da cegueira espiritual.

Na visão do apóstolo Paulo, que doutrina sobre a esperança, ele fala de uma força positiva que desperta o desejo de transformação da realidade de acordo como a vontade Deus. Onde afirma que a esperança é uma força transcendente que desperta o espírito humano para superação e evolução da alma.

Por outro lado, é importante conhecer os fundamentos da esperança, provindos da fé. Os quais podem serem usados em tempos difíceis. Entre eles podemos citar: Ler a palavra – pois é através dela, que podemos exercitar nossa esperança na caridade que há em Cristo. Assim como desenvolver a fé. “A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus” (Romanos 10:17). Confiar no controle de Deus sobre todas as coisas – é através desse exercício diário da fé e da esperança que podemos conhecer e confiar na sua providência. “Não se vendem dois pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo; vocês valem mais do que muitos pardais!” (Mateus 10:29-31). Tenha uma vida modéstia – “Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o SENHOR exige: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus.” (Miqueias 6:8)

Portanto, a fé unida a esperança nos faz desfrutar o melhor deste mundo, mesmo em dias de tempestades da vida. Assim como nos faz enxergar um futuro glorioso para aqueles que esperam no Senhor.

Escritor: Ricardo Alfredo