Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

MEDITANDO…

O homem que dias antes, tinha entrado como rei na cidade sagrada de Jerusalém, agora entrava carregando uma pesada cruz, e acompanhado de vários soldados Romanos que o maltratava. Este homem, de forma injusta estava condenado a morrer. Suas pisadas deixavam poças de sangue, Ele sangrava muito.

E na via dolorosa, as multidões se amontoava para ver o condenado a morrer. Seu corpo, ferido, moído e coberto pela dor. Seu olhar de compaixão, sua lágrima, pensava em mim, pensava em você.

Seu coração ferido pelos escárnios, a cada passo. Seu rosto desfigurado, não mais tinha aparência humana. Porém, seu coração estava firme no propósito.

Como ovelha, veio ao matadouro, Cristo Jesus, Rei e Senhor. Este me amou primeiro. Obrigado, meu mestre.(Teólogo: Ricardo Alfredo)

PENSAMENTO – A procura.

“Não procuramos um salvador da pátria, mais um farol em meio as densas trevas da corrupção”. (Escritor Ricardo Alfredo)

CONSELHOS BÍBLICOS AOS POLÍTICOS E AS AUTORIDADES

Há diversos versículos bíblicos que tratam da política, dos políticos e das autoridades. E estes versículos indicam o caminho a ser percorrido pelo que desejam servir ao povo e a Deus. Todavia, o que temos é corrupção, suborno e perseguição aos servos do Rei eterno.

Servir a Cristo no mundo em que habitamos não é uma tarefa fácil. As provocações, perseguições do dia a dia. Assim como, as provas, batalhas e aflições buscam, a todo instante, nos separar da fé. E quando tratamos da temática Política, é percebível que uns tantos, dão as costas, como se seu irmão não se precisa comer, vestir e habitar. E tudo isso é derivado da política.

Aconselho que leia com calma e com o espírito aberto, para que o Espírito Santo deixe seu coração cheio de sabedoria e graça. E desta forma encontre forças para caminhar no seu dia-a-dia.

Conselho: O apóstolo Pedro orientado a igreja de Jesus, Declarou: “Tratem a todos com o devido respeito: amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei.” (1 Pedro 2:17)

Obediência cega as ideologias humanas: “Pedro e os outros apóstolos responderam: “É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens!” (Atos dos Apóstolos 5:29)

Orar para que o mundo tenha paz: “Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens; pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade.” (1 Timóteo 2:1-2)

A escolha: “Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer!” (Salmos 33:12)

A falta de discernimento e os seus males: “O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo.” (Provérbios 28:16)

A ausência da justiça correta: “A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo.” (Provérbios 14:34)

O caminho dos justos: “Erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça; defenda os direitos dos pobres e dos necessitados”. (Provérbios 31:8-9)

O justo Juiz: “Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? um trono que faz injustiças em nome da lei? Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha torre segura; o meu Deus é a rocha em que encontro refúgio. Deus fará cair sobre eles os seus crimes, e os destruirá por causa dos seus pecados; o Senhor, o nosso Deus, os destruirá!” (Salmos 94:20-23)

O que deve fazer um líder: “Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefes de vocês.” (Deuteronômio 1:13)

O mal do suborno: “O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína.” (Provérbios 29:4)

ROTARY CLUB MOSSORÓ – visita ilustre

Neste dia 01/12/22, a governadora do Distrito 4.500, a senhora Elequicina Maria dos Santos, esteve conosco no Rotary Club de Mossoró. Na reunião festiva foi tratado diversos assuntos referentes ao desenvolvimento social do Rotary em Mossoró e região.

A governadora do Rotary, Elequicina Maria dos Santos e a Rotariana Perpétua.

A governadora do Rotary, Elequicina Maria dos Santos e a Rotariana Clecivânia.

A governadora do Rotary, Elequicina Maria dos Santos e a Rotariana Maria Nilce.

A governadora do Rotary, Elequicina Maria dos Santos e a Rotariana Gigliany Paiva.

A governadora do Rotary, Elequicina Maria dos Santos e a Rotariana.

Os companheiros Rotarianos e a governadora do Rotary, Elequicina Maria dos Santos.

Rotary Club Mossoró e seus membros.

Da direita para esquerda temos: O Rotariano Antônio Clóvis, a governadora do Rotary e o Rotariano Ricardo Alfredo.

UM ALERTA

“Ai dos juízes injustos e dos que decretam leis injustas! 2 Daqueles que não deixam haver justiça para os pobres, para as viúvas e para os órfãos! Sim, porque a verdade é que chegam até a roubar as viúvas e os órfãos!” (Isaías 10: 2 e 3)

EVENTOS DE 2022 – AMOL (Academia Mossoroense de Letras)

1- dezembro 07 – 15h – EVENTO / REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ACADÊMICO

CONVITE – Academia Mossoroense de Literatura de Cordel



Academia Mossoroense de Literatura de Cordel, convida os confrades e confreiras e apologista de uma forma geral, que valorizam a cultura popular para neste dia 09 de dezembro de 2022, às 18 horas no auditório Doriam Jorge Freire de Andrade, Estação das Artes Poeta Eliseu Ventania, posse, aclamação e entronização do poeta professor e contador de história Marcos Vinício. Com apresentações artístico cultural, entrega de diplomas as instituições que participam do projeto cordelteca na biblioteca, sorteio de brindes e a confraternização. Coordenação Gualter Alencar do Couto – Idealizador e presidente.

LAÇAMENTO – Livro: Imagens da poesia e do poema

ANIVERSÁRIO NA ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e sociais de Mossoró.

Parabéns a confreira KATIA CILENE DA SILVA, titular da cadeira 44 da nossa instituição, intelectual de grande significado humano e social, que hoje completa mais um ano de vida. Como já demonstrado, o nosso sodalício a unanimidade presta tributo a essa imensurável mulher, Rogando à Deus muitos e muitos anos de vida para ela, sempre com saúde, paz, fé e novas grandes conquistas!

FM 105 – PROGRAMA DA ACJUS

Neste sábado 03 de dezembro de 2022, o programa da ACJUS na rádio foi recheado de participações importantes da AFLAM. Sua presidente Taniamá Vieira e confreira Maria Figueira. os três homens são: o mito, Ênio, Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. Foi uma manhã proveitosa de muitas informações e da boa música.

INCANSÁVEL

O presidente da ACJUS, Wellington Barreto, em cada instante de folga está na sede da ACJUS trabalhando. Parabéns incansável presidente.

NO AR – PROGRAMA DA ACJUS

ESTREIA NA TV A ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró.

No dia 03.12.22 (sábado) as 19h, na grade TV CÂMARA – assim como na grade da TCM TELECOM, estreou o Programa Memória Acadêmica Trajetórias – programa de responsabilidade da ACJUS com produção de Ricardo Alfredo e direção de Iara Monteiro e apresentação dos confrades Ricardo Alfredo de Souza, Edilson Gonzaga de Souza Júnior.

Na gravação do segundo programa, esteve presente o vice-presidente da ACJUS, Dr. Antônio Clóvis Vieira, que nos brindou muitas informações, apresentação dos lançamentos de livros e um pouco de sua grade história. Em seguida tivemos, a apresentação da poesia Negritude do poeta cordelista Gualter Alencar Couto. Assim como as apresentações do grupo incanto e da Poetisa Vanda Jacinto.

CAMPANHA DE DOAÇÃO

O movimento espírita de Mossoró lança a Campanha para doação de Kits Escolares a crianças e jovens carentes de Mossoró e região, serão mais de 300 crianças beneficiadas! Divulgue, participe, auxilie! Vamos juntos promover essa grande iniciativa!!! Com apenas R$ 40,00 você já doa um kit escolar! Quantas crianças você pode ajudar!??? Maiores informações liguem (84) 988898- 9001.

ANIVERSÁRIOS DA AFLAM

UMA CERTEZA.

O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você; ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo! Não desanime!” (Deuteronômio 31:8)