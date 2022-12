Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

A ONISCIÊNCIA, ONIPRESENÇA E A ONIPOTÊNCIA DE DEUS

O salmo descrito abaixo, é o 139, que tem como autor o Rei Davi, que inspirado pelo Espírito de Deus, e cheio da sua graça, descreve com clareza a onisciência, onipresença e a onipotência de Deus. De modo que somos conhecidos por Deus, profundamente em nosso eu. E o caminho que trilhamos, as escolhas que fazemos, assim como nosso levantar, e o nosso deitar, é esquadrinhado pelo Rei do universo.

Por mais que planejemos nos esconde da sua face, é impossível. Pois Ele está em tudo, e em todos os lugares, assim como no futuro. Então, um Deus que é onisciência, onipresente e onipotência, e que sua soberania e transcendência, e o espelho revelador do amor pela humanidade, pode assombrar o mais vil pecado, visto que o desejo do homem é fugir da sua presença santa. E diante do pavor humano, surge um Deus que nos convida a confiar na sua benignidade e bondade. Querendo ter com cada pessoa um relacionamento pessoal e imanente.

O salmista apresenta dois atributos de Deus, os incomunicáveis e os comunicáveis. Por exemplo, a onisciência, onipresença e onipotência são atributos incomunicáveis, ou seja, somente Deus tem. Enquanto a santidade é um atributo comunicável, ou seja, Deus partilha com todos a sua santidade, como descreve o livro de Levítico. “Sede santos, porque Eu sou Santo” (Levítico 19:2).

Com o espírito livre, e coberto pela graça de Deus, vamos ler o salmo 139, com toda reverência, que o Senhor merece. Leiamos:

SENHOR, tu me sondaste, e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar; de longe entendes o meu pensamento.

Cercas o meu andar, e o meu deitar; e conheces todos os meus caminhos.

Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces.

Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão.

Tal ciência é para mim maravilhosíssima; tão alta que não a posso atingir.

Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face?

Se subir ao céu, lá tu estás; se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também.

Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar,

Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá.

Se disser: Decerto que as trevas me encobrirão; então a noite será luz à roda de mim.

Nem ainda as trevas me encobrem de ti; mas a noite resplandece como o dia; as trevas e a luz são para ti a mesma coisa; Pois possuíste os meus rins; cobriste-me no ventre de minha mãe.

Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, e tão maravilhoso fui feito; maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem.

Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra.

Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe; e no teu livro todas estas coisas foram escritas; as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia.

E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grandes são as somas deles!

Se as contasse, seriam em maior número do que a areia; quando acordo ainda estou contigo.

Ó Deus, tu matarás decerto o ímpio; apartai-vos portanto de mim, homens de sangue.

Pois falam malvadamente contra ti; e os teus inimigos tomam o teu nome em vão.

Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti?

Odeio-os com ódio perfeito; tenho-os por inimigos.

Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. (salmo 139: 1 – 24)

O salmista faz um relato detalhado desde a fecundação, a formação do ser no ventre, até o nascimento, mostrado a grandeza da presença de Deus em cada detalhe. E em cada etapa da formação silenciosa do feto, é possível se ouvir a ordem divina, dentro do silêncio. E assim, o salmista pasmo, na revelação que teve, compreendeu a grandeza do amor de Deus, diante da insignificância do homem.

Os últimos versículos deste salmo, ensina como é a aplicação da justiça divina na sua prática. Visto que, o salmista afirma que Deus vê tudo e está no futuro. E deste modo, Ele (O Juiz dos mundos) julga todos os atos da humanidade, dando-lhe a dosimetria da pena. Todavia, os que esperam no Senhor e anda em seus caminhos, serão corrigidos e guiados pelo caminho dos justos.

Que sejamos como o rei Davi, que em adoração ao Senhor declarou: “Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos; vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno” (salmo 139: 23 e 24).

Escritor e Teólogo: Ricardo Alfredo