Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – O Deus que Examina

“Eu sou o SENHOR que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras.” (Jeremias 17:10)

RAIO X DA CORRUPÇÃO

A política que é a arte de administrar a coisa pública buscando o bem comum, se tornou a arte da corrupção, da ineficiência do Estado e do calote eleitoral. E os que deveriam agir com seriedade (autoridades constituídas), se tornaram aliados diretos e indiretos da prática da corrupção. E pior, estão escondidos por trás da justiça e do poder intimidatórios contra os mais pobres do povo. E assim, a mordaça da ditadura foi colocada em forma de intimidação e mandado de prisão, contra daqueles que deseje fazer qualquer pergunta. se não fosse irônico, seria hilário gritar: Viva a ditadura das oligarquias e dos poderosos, em pleno século das liberdades!

A constituição que foi lavrada a duras batalhas e a muito sangue dos que sonhavam com a democracia e a liberdade, hoje é rasgada, e desprezada por uma corja que adentraram no poder político e no judiciário. E a tão proclamada divisão dos poderes em: executivo, legislativo e judiciário nem mais existe. O executivo que deveria administra não o faz mais, até porque não tem mais poder para fazê-lo. O legislativo que deveria criar e fiscalizar a aplicação das leis, desapareceu como fumaça. Pois estão enterrados em processos, e apavorados com as imposições do judiciário. Já o judiciário, foi tragado pela indicação política, favor devido, e pelo conluio do você me protege, que eu lhe protejo. O que vem gerando na nação, além da indignação do povo, a insegurança jurídica, que vem afastado investidores e empresários sérios, e conduzindo o país a caminhos já conhecidos de fome e miséria.

A divisão dos poderes que deveriam ser o equilíbrio e a harmonia entre os atores sociais, onde cada um atuar-se dentro dos limites da lei, virou motivo de chacota internamente e extremamente. E os princípios basilares, como: a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; a garantia do desenvolvimento nacional; a erradicação da pobreza e da marginalização; a redução das desigualdades sociais e regionais; a promoção do bem de todos, afastando os preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, transformou-se no samba do crioulo doido, onde ninguém pensa antes de fazer besteira e destruir a hora da nação.

A corrupção é uma síndrome que atinge a todos os que deixam a porta aberta, principalmente a porta da inconsciência do não saber fazer o bem ao próximo. Ela nasce em nossas escolas, nossa casa, nossos negócios e está presente nos novos e velhos hábitos, como: nas ligações irregulares de água, nas ligações irregulares de energia, na TV a cabo pirata, na árvore cortada sem autorização, no valor do imóvel subestimado, no imposto de renda declarado de forma irregular, na corrupção da fé, na fraude dos milagres e etc…

Quanto aos mais honestos do povo, estes têm inúmeros prejuízos causados pela corrupção que os afetam diretamente no seu bem-estar como cidadãos. Visto que é deste mal que provém a falta de investimentos públicos na saúde, na educação, na segurança, na habitação, na infraestrutura, e é a maior causadora da exclusão social e da desigualdade econômica.

Em virtude dos fatos e evidências mencionados, o combate a corrupção começa em nossas casas ensinado nos filhos a serem honestos em tudo. e assim chegaremos no aumento da fiscalização, produção de leis eficientes e igualitárias, e punição adequada para os praticam passivamente ou ativamente a corrupção.

PENSAMENTO – Confia no Senhor

“Confia no Senhor e faz o bem; habitarás na terra e, verdadeiramente, serás alimentado”. (Salmo 37:3)

A FELICIDADE EM PESSOA



Mariah Yasmim, minha filha de número 2, sorrido de minhas conversas. Futura médica. Que Deus lhe abençoe, e lhe der a sua graça.

SEMINÁRIO DISTRITAL DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA

Treinamento do CADRE projetos. Parabéns companheiros.

EVENTOS DE 2022 – AMOL (Academia Mossoroense de Letras)

1- dezembro 07 – 15h – EVENTO / REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ACADÊMICO.

CONVITE – Academia Mossoroense de Literatura de Cordel,



Academia Mossoroense de Literatura de Cordel, convida os confrades e confreiras e apologista de uma forma geral, que valorizam a cultura popular para neste dia 09 de dezembro de 2022, às 18 horas no auditório Doriam Jorge Freire de Andrade, Estação das Artes Poeta Eliseu Ventania, posse, aclamação e entronização do poeta professor e contador de história Marcos Vinícius. Com apresentações artístico cultural, entrega de diplomas as instituições que participam do projeto cordelteca na biblioteca, sorteio de brindes e a confraternização. Coordenação Gualter Alencar do Couto – Idealizador e presidente.

PALESTRA NO MUSEU DO SERTÃO

O Professor Doutor Benedito Vasconcelos Mendes, recebendo diversos intelectuais de várias academias de todo país no museu do sertão no seu aniversário. parabéns grande mestre.

A MAÇONARIA NA APAE

Dia 29 de novembro a maçonaria mossoroese vem atuado na APAE, com pediatras, psicólogos e dentistas. Parabéns aos mestres maçons. Usam sempre a ação da generosidade. Que sirva de lição para outras instituições que somente falam.

FM 105 – PROGRAMA DA ACJUS

Da esquerda para direita temos: Edson Gonzaga, Ênio o mito, e Ricardo Alfredo. Programa apresentado por Edson Gonzaga e Ricardo Alfredo. tem sido um sucesso de audiência.

FESTA DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA AFLAM

Como muito trabalho e dedicação, de todas as imortais desta academia, foi inaugurada a sua sede, o solar Eliza Paiva Cavalcanti, que já foi logo abrindo suas portas a população como um local de profundo saberes em todas as áreas. Sua presença é importante venha conhecer.

PENSADORES

ACJUS representada pelo seu presidente na praça da casa do confrade ELDER HERONILDES DA SILVA – Praça Maria Lopes. Preparado-se para ir à inauguração da sede da AFLAM.

CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DA ACJUS

ACJUS no domingo, após participar ontem do grande momento da AFLAM – estamos encerrando o expediente na ACJUS aterrando o espaço do auditório acadêmico Elder Heronildes da Silva. Presença do confrade Antônio Marcos de Oliveira, sempre presente nos grandes momentos da nossa instituição.

VISITAS NO PROGRAMA RADIOFÔNICO DA ACJUS

Programa da ACJUS na FM 105, teve as ilustres visitas de Pe. Sátiro, Taniamá e Gigliany.

NO AR – PROGRAMA DA ACJUS

ESTREOU NA TV A ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. No dia 26.11.22 (sábado) as 19h, na grade TV CÂMARA – assim como na grade da TCM TELECOM, estreou o Programa Memória Acadêmica Trajetórias – programa de responsabilidade da ACJUS com produção de Ricardo Alfredo e direção de Iara Monteiro e apresentação dos confrades Ricardo Alfredo de Souza, Edilson Gonzaga de Souza Júnior e uma confreira nossa.

Na gravação do primeiro programa, esteve presente o presidente da ACJUS, Dr. José Wellington Barreto, muitas informações, realização de projetos, lançamento de livros, eventos e entrevistas. Sintonize a TV Câmara na Grade da TCM.

O primeiro do bloco do programa foi cercado de boas lembranças, da vida do presidente da ACJUS, José Wellington Barreto. No segundo bloco, foram relatados todos fatos históricos da fundação da ACJUS, do seu aniversário de 8 anos da academia, da festa em homenagem ao aniversário de Helder Heronildes, da sede da academia. E desta forma o dia de hoje 21.11.22 foi um dia histórico para a nossa instituição.

SALMO DE ADORAÇÃO PARA DIAS DE TEMPESTADES

Salmos 121

1 Elevo os meus olhos para os montes; de onde me vem o socorro?

2 O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.

3 Não deixará vacilar o teu pé; aquele que te guarda não dormitará.

4 Eis que não dormitará nem dormirá aquele que guarda a Israel.

5 O Senhor é quem te guarda; o Senhor é a tua sombra à tua mão direita.

6 De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite.

7 O Senhor te guardará de todo o mal; ele guardará a tua vida.

8 O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre.

Quando os dias de tempestades chegar, entre no seu quarto e ore ao grande Deus em segredo e Ele lhe recompensará. Confie.

Escritor: Ricardo Alfredo