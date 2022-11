Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

AS AFLIÇÕES DA VIDA

Em algum momento da vida, passaremos por momentos difíceis. É o que chamamos de dia mal. E é neste momento, que devemos tomar a decisão certa, para escrevemos a nossa história de vitória ou de fracasso. Afirma as Sagradas Letras: “Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena”. (Provérbios 24:10). Então levante a cabeça, comece a andar pela fé, destruído as armadilhas e os grilhões que armaram contra ti

O apóstolo Paulo, o doutor da igreja, afirma em seus textos, que o sofrimento é a subida nos degraus da fé e da salvação, quando assegurou: “Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno”. (2 Coríntios 4:17,18). De forma direto, o apóstolo mostra que se não tomarmos uma posição espiritual serem engolidos pela depressão.

A pergunta universal nos dias de sofrimento, é mesma que o servo Jó expressava em sua dor, “como pode o justo sofrer”? são poucos que sofreram e tiveram as perdas que teve Jó. Quando ele viu tudo que tinha e amava escorrem pelas suas mãos, ele se manteve firme na fé, e na sua angustia afirmou: “Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra.

E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus,” (Jó 19:25,26). Mesmo com a morte de seus filhos, a perda dos seus bens materiais, o desamparado por sua esposa, e o julgamento injusto de seus amigos, Jó ficou firme na fé como quem ver o invisível.

Passamos por diversos problemas na vida, principalmente na área da saúde, até porque somos seres biológicos. E como seres finitos, temos sobre nossos ombros a ordem divina do ciclo da vida. E como envelhecimento do corpo surgem as doenças, as crises existenciais e as duvidas que são implantadas pelo sistema mundano.

O sistema mundano é perverso e por causa dele, passamos por momentos diferencies, com diversos tipos de calamidades. Quando menos esperamos temos a calamidade das chuvas, das secas, das doenças, da falta de pão ao mais pobre do povo, da fome nos rincões, da falta de imparcialidade da justiça e das guerras sociais. Tudo fruto do egoísmo e da ganância humana.

Mesmo que este sistema seja dominado pelo inimigo de Deus, e em cada passo, o servo do rei eterno seja perseguido, humilhando e desprezado, o apóstolo Paulo nos consola ao dizer: “Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor”. (Romanos 8:38,39)

Portanto, mesmo que a cruz seja pesada demais, e a caminhada seja longa e difícil, e o pensamento do coração seja desistir. Certamente, Deus dar o escape. não esqueçamos que o brado de Jesus sempre foi sempre em fazer a vontade do pai, mesmo que seja no fim da estrada a cruz. Confie nos planos de Deus.

Escritor: Ricardo Alfredo