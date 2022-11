Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

ESTREIA NA TV A ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró.

No dia 26.11.22 (sábado) as 19h, na grade TV CÂMARA – assim como na grade da TCM TELECOM, estreia o Programa Memória Acadêmica Trajetórias – programa de responsabilidade da ACJUS com produção de Ricardo Alfredo e direção de Iara Monteiro e apresentação dos confrades Ricardo Alfredo de Souza, Geraldo Maia do Nascimento, Edilson Gonzaga de Souza Júnior e uma confreira nossa.

Hoje gravamos o primeiro programa. Muitas informações, realização de projetos, lançamento de livros, eventos e entrevistas. Sintonize a TV Câmara na Grade da TCM. Também todos os sábados na FM 105 a partir das 10h temos o nosso programa Cultura e Cidadania em debate. Que tem como apresentadores Ricardo Alfredo e Edilson Gonzaga júnior.

O primeiro do bloco do programa foi cercado de boas lembranças, da vida do presidente da ACJUS, José Wellington Barreto. No segundo bloco, foram relatados todos fatos históricos da fundação da ACJUS, do seu aniversário de 8 anos da academia, da festa em homenagem ao aniversario de Helder Heronildes, da sede da academia. E desta forma o dia de hoje 21.11.22 foi um dia histórico para a nossa instituição.