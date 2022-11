Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – O desgosto

“Às vezes, o desgosto aperta o coração, e as lágrimas, invisíveis, me põe de joelhos a orar”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

HONESTIDADE – o jeitinho brasileiro, condenado pelas Sagradas Letras

A cultura que vem sendo ensinada no nosso país é deselegante, e de forma sincera, é cruel com as novas gerações. Elas, se traduzem no levar vantagem e tirar proveito das situações. E pior, induz a prática da desonestidade, como capacidade de ser vencedor. E assim, as gerações não sabem quem são e o que estão fazendo na vida. Caminham por caminhos tortuosos como se fossem normalmente os delitos e as práticas criminosas.

A alma da generosidade e da bondade, vem pouco a pouco, sendo excluída dos quadros humanos. Vivemos como ilhas isoladas e sozinhos em meio a grandes multidões. A tecnologia que ter como espírito aproximar os homens, nos tem distanciando.

Chegamos a grau de isolamento em meio à multidão, que ninguém sente as dores de quem sofre. Fácil é encontrar quem tire proveito de cada situação sem pensar no outro ou no sofrimento imposto a outro ser. E assim a grandeza da alma humana encontra-se desperdiçada entre ódio pela vida, a amargura de viver, e a falta de amor pelo próximo.

Na visão teológica, esse jeitinho é simplesmente classificado como desonestidade. Até porque, ela sempre prejudica a outra parte, que foi enganada. Porém, este método de agir, criou uma aparência de legalidade, ou seja, o tirar vantagem em qualquer coisa ficou acima do bem comum.

E estas novas gerações, de ligações líquidas e desumanas, onde ninguém é responsável por nada, e onde os marcos que no orientavam na vida, foram tirados de suas posições, e trocado por devaneios, e dessa forma vem levando a nossa juventude a ruína, a dor e ao desespero. o que tem conduzindo multidões ao mundo das drogas e ao submundo do crime. E por incrível que pareça, ainda encontramos uma grande diversidade de oportunistas, que lutam, com inverdades contra os bons costumes. E pior, subvertendo o sagrado direito em nome de seus caprichos. E a honestidade, símbolo da liberdade da alma humana, é trocada por migalhas e resto, que não entraram na eternidade.

Na cultura do jeitinho, ser honesto, cristão, não é tarefa fácil. É um desafio enfrentado dia a dia, visto que surgem, provas, perseguições, lutas e tribulações, que desafiam a escolha da fé. E quando vem na lembrança a temática da honestidade, as Sagradas Letras (bússula para um mundo perdido), ensina o caminho a ser trilhado neste mundo, com a visão voltada para eternidade. Até porque, o que fazemos na terra ecoa na eternidade.

Como forma de incentivo a vitória, selecionamos alguns versículos que podem nos confortar e fortalecer na fé.

” Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade.” (1 João 3:18)

” A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá.” (Provérbios 11:3)

” Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício.” (Provérbios 21:3)

” Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade.” (1 João 1:6)

” Portanto, daí a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra.” (Romanos 13:7)

” O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos.” (Provérbios 16:28)

” Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus.” Mateus 5:8

” Descansa no Senhor e espera nele; não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos.” (Salmos 37:7)

” Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.” (2 Timóteo 2:15)

Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia.” (Tiago 3:17)

Portanto, o caminho que leva ao reino de Deus, ao justo juiz, está exposto para quem deseje e almeje está em Cristo e com Cristo.

EVENTOS DE 2022 – AMOL (Academia Mossoroense de Letras)

1- dezembro 07 – 15h – EVENTO / REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ACADÊMICO

PALESTRA SOBRE O MUSEU DO SERTÃO

O Professor Doutor Benedito Vasconcelos Mendes fará palestra para os Acadêmicos e convidados da Academia Cearense de Ciências-ACECI, situada em Fortaleza – CE. O Professor Pós-Doctor José Albersio de Araújo Lima, Presidente da Academia Cearense de Ciências está convidando os cientistas e intelectuais do Ceará e do Nordeste para assistirem esta palestra sobre o Museu do Sertão. Será no dia 6 de dezembro próximo, às 18 horas, no auditório do LABOMAR- Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará, na Avenida Abolição, 3207- Meireles, Fortaleza – CE.

ROTARY CLUB MOSSORÓ – RN

Na sua 20a reunião, o Rotary Club de Mossoró, vem colocando em ação seus projetos. E no dia 29 de novembro, o projeto será realizado na APAE, com minicursos, aplicação de flúor, escovação e entrega de kits de escovação dentária as crianças.

A MAÇONARIA NA APAE

Dia 29 de novembro a maçonaria mossoroese vem atuado na APAE, com pediatras, psicólogos e dentistas. Parabéns aos mestres maçons. Usam sempre a ação da generosidade. Que sirva de lição para outras instituições que somente falam.

BOA NOTÍCIA – Agora o museu do sertão é patrimônio histórico e cultural de Mossoró.

Por proposição do Vereador Professor Francisco Carlos foi aprovado hoje, 16/11/2022, pela Câmara Municipal de Mossoró o Projeto de Lei 120/2022 que inclui o “Museu do Sertão Professor Benedito Vasconcelos Mendes” na categoria de PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MOSSORÓ. O referido Projeto de Lei espera agora a Sansão do Senhor Prefeito Municipal de Mossoró e a publicação no Diário Ofício do Município.

Aproxima-se o Momento histórico da AFLAM – Academia Feminina de Letras e Artes Mossoroense. Como muito trabalho e dedicação de todas as imortais desta academia, a sua sede o solar Eliza Paiva Cavalcanti será inaugurado abrindo suas portas a população como um local de profundo saberes em todas as áreas. Sua presença é importante venha conhecer.

CONSELHO BÍBLICO – ORAÇÃO SECRETA

“Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará.” (Mateus 6:6)

A cultura das religiões sempre foi de orações públicas ou orações em grupo. E assim, cada religião busca o melhor meio de se comunicar com Deus. Pois em grande parte da vida, enfrentamos tribulações, medos e angústias, que são sarados com oração, principalmente as orações secretas como ensina o próprio Cristo.

A oração que somente Deus ver, é uma oração secreta. É um dialogo, da criatura com o seu criador. É quando a alma abatida, e sem encontrar uma saída, busca em oração solitária alivio e consolo para as dores da vida.

A oração secreta, é provida de um coração humilde, mesmo que seja rejeitado pelos homens como relata o apóstolo Lucas ao afirmar: Dois homens subiram ao templo, para orar; um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros; nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador! Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele; porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. (Lucas 18:10-14) e da parte de Deus veio uma resposta cheia de perdão e consolo.

Poucos sabem que a respiração da alma é a oração, e que negligenciá-la é sufoca a alma. A ausência da oração é comprada a desligar os aparelhos que mantém o doente no hospital vivo. Então, quando os sufocos e dores da vida perturbam a paz o melhor caminho é em secreto, segredo orar a Deus.

Vejamos os três passos da oração secreta, ensinados pelo mestre Cristo Jesus.

Primeiro passo, entrar no seu quarto, que é lugar de refúgio, lugar reservado, lugar ideal para tem uma conversa particular com pessoa intima. E é exatamente neste lugar, que entra somente quem você permite. Este lugar é onde guardamos as coisas que nos pertence. Portanto, Cristo deixa claro que Deus quer em sua vida exclusividade.

Segundo passo, feche a porta. Ao fechar a porta que tem significado profundo, nos ensina que tudo deve ser deixado fora daquele lugar e que ninguém pode vim atrapalhar seu momento de comunhão com Deus. diz a Bíblia: Busquei o SENHOR e Ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou (Salmos 34:4).

Terceiro passo, ser sincero e conversar com Deus como se fala com um amigo mais chegado do que um irmão. E tendo a certeza de que Deus que justo e bom não deixaria seu filho desamparado. Pelo contrário, é um Deus que ao ser convidado para fazer parte de sua vida, acolhe os que lhe amam.

Algumas vezes, nossos pedidos não são levados em conta, visto que eles podem nos levar a ruína. E Deus não deseja isso para seus filhos. Todavia, Deus sabe o que necessitamos e de que precisamos neste mundo.

Portanto, não conte seus planos, segredos e desejo a ninguém. Conte a Deus em oração, e Ele, em segredo lhe recompensará. Outro importante motivo de orar é que a cura das cicatrizes da alma vem através de Deus e do receber a sua graça que está em Cristo Jesus.

Escritor: Ricardo Alfredo