Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

Pe. SÁTIRO CAVALCANTI DANTAS, O GUERREIRO INCANSÁVEL.

Em 22 de janeiro de 1930, o casal João Fernandes Dantas e Dona Erondina Cavalcanti Dantas, receberam de Deus um presente, mais um filho, o qual recebeu o nome de Sátiro Cavalcanti Dantas. Este casal, residia numa comunidade simples, conhecida como Poço de Pedra, município de Pau dos Ferros.

Enquanto o seu irmão sentia o pulsar da vocação sacerdotal no coração, o menino Sátiro Cavalcanti Dantas, queria apenas aprender e ser douto nas letras. Todavia, quis Deus mudar a historia, e no dia 09 de fevereiro de 1943, partiu de trem em direção a cidade de Mossoró com sua mãe e seus cinco irmãos.

Após tem chegado da longa e cansativa viagem de trem, logo foi para o seminário de Mossoró onde ingressou como aluno. Depois de um longo período, foi encaminhado para Fortaleza (CE), em seguida Recife (PE), cursou filosofia em são Leopoldo (RS), e terminou seus estudos teológicos em Roma, na Pontifícia universidade gregoriana entre os anos de 1951 a 1954, onde concluiu o curso de direito canônico.

Logo após o término do curso em Roma, retornou ao Brasil no dia 08 de dezembro de 1955. E ficou na cidade do Natal, capital potiguar. E neste mesmo período ocorreu a primeira Missa de ordenação, em sua cidade Natal, Pau dos Ferros, onde celebrou a sua primeira missa.

Quando conhecemos e acompanhamos a sua vida, surge logo uma interrogação, Sátiro é Educador, Sacerdote, advogado, homem de povo, servo de Deus ou tudo ao mesmo tempo? Caros amigos leitores, sem exagero, é muito mais do que foi citado. É um homem de coração generoso e bom.

Este homem fez da fé, sua vida, e das causas sociais sua razão de viver. E em 1956, foi designado para ser secretário geral do Colégio Diocesano Santa Luzia de Mossoró. Assim como professor de História geral e cívica, no período de 1956 a 1973.

A história deste sacerdote e servo de Deus, mistura-se com inúmeras instituições, como: Capela de São Vicente, UERN, Colégio Diocesano, FM Educativa Santa Clara, Fundação Sócio-Educativa do Rio Grande do Norte (FUNSERN) e diversas outras instituições.

Pe. Sátiro Cavalcanti Dantas, é membro da AMOL – Academia Mossoronse de Letras, membro da ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró.

Como escritor, lançou diversos livros pela Coleção Mossoroense, assim como em outras editoras. Entre suas publicações temos: “O fenômeno das secas no Nordeste”, “Evolução histórica dos pensamentos sociais da Antiguidade até A. Comte”, “Contribuições de Leão XIII à questão social”, “Homenagem póstuma ao Acadêmico Raimundo Nonato Nunes” e ainda, “Colégio Diocesano Santa Luzia, O passado pelo presente Rumo ao Futuro Deus e Pátria, eis o nosso lema 100 Anos a serviço da Educação das Gerações Nordestinas”.

O menino botador de água, cresceu em sabedoria e bondade, e assim também foi: professor no Ginásio Sagrado Coração de Maria; Diretor Fundador da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Mossoró da FURRN 1967-1969 e professor de Direito na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Exerceu magistério durante 43 anos; Diretor da Faculdade de Educação da FURRN; Membro do Grupo Fundador da Universidade Regional do Rio Grande do Norte; Membro do Conselho Universitário da FURRN; Diretor Fundador do Ginásio Centenário de Mossoró; Diretor Fundador da Escola Treze de Junho, fundado em 13 de junho de 1974; Professor de Sociologia da Faculdade de Economia, no período de 1966 a 1973; Professor de Filosofia da Educação do Colégio Normal do Centro Educacional Jerônimo Rosado, entre os anos de 1956 a 1974; Professor de Sociologia do Instituto de Ciências Humanas, entre 1967 a 1981; Professor de Sociologia da Faculdade de Educação – URRN, entre 1966 a 1983; Presidente da Escola Ambulatório Cardeal Câmara, a partir de 01 de março de 1966; Diretor Fundador do Ginásio Centenário de Mossoró, em 09 de março de 1970; Coordenador do Seminário sobre “Agressão à Vida Humana”, promovido pela Campanha da Fraternidade de 1974, no período de 01 a 03 de abril de 1974; Professor de História do 2° Grau do Colégio Diocesano Santa Luzia, entre 1975 a 1976; Presidente da Comissão de Justiça dos JERN’S 11° NURE, entre 26 de agosto a 02 de setembro de 1979; Professor de Moral e Cívica do 2° Grau do Colégio Diocesano Santa Luzia, de março a agosto de 1985; Diretor Fundador da Universidade Infantil de Mossoró; Presidente da Fundação Sócio Educativa do Rio Grande do Norte – FUNSERN; Presidente do Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Norte (1991-1993); Presidente da ACODINE- Associação dos Colégios Diocesanos do Nordeste – 2000/2001; Diretor fundador da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Mossoró, entre 1967 a 1969; Diretor do Instituto de Ciências Humanas, entre maio a julho de 1974; Membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte; Membro da Academia de Letras de Mossoró, sendo o primeiro ocupante da Cadeira N° 11, que tem como patrono Luís Ferreira Cunha da Mota.

Sacerdote/homem, simples, humilde, trabalhador, um verdadeiro franciscano, conhecedor profundo da Teologia de Santo Agostinho, desprovido de vaidade, de postura ecumênica, de coração voltado para o sacerdócio e a educação, cheio de amor pelo próximo, principalmente pelos mais pobres do povo.

Certamente, Deus, sentado em seu trono, ao olhar para o amigo, deixa cair uma lágrima de alegria, por ver seu servo, de forma humilde, honrar o seu nome.

Pe. Sátiro Cavalcanti Dantas e Ricardo Alfredo. (membros da ACJUS e AMOL)