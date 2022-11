Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – A fé e o medo

“O medo paralisa, destrói, impedi de caminhar e vencer. A fé, levanta, e ajuda a seguir em frente, mesmo tendo circunstâncias contrárias”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

A FÉ E SEUS PRINCÍPIOS

Que sentimento é esse que nasce sempre em dias escuros e de pavor, e que nos acompanha pelo resto da vida na terra. E nos conduz a esperança da vida eterna! Por que precisamos tanto da fé? Que força é essa, fé, que luta contra a razão?

O apóstolo Paulo, doutor da igreja, ao perceber o mundo físico e sentir o mundo espiritual, Afirmou: “Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vêem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho.” (Hebreus 11:1-2). O visionário apóstolo Paulo, aprendeu no mundo espiritual que existem condições para que a fé se manifeste, e nela, a fé, vençamos as dificuldades comuns e as incomuns da vida.

Pela necessidade do convívio social e da integração a sociedade, se faz necessário a aceitação das leis que compõem os modelos sócias e as regras de convivência social. para que assim possamos estabelecer o sentido de humanidade. Porem, em nossos dias há uma confusão social e uma rejeição pelos marcos estabelecido, que é notável o caminhar da sociedade para obscuridade e para rejeição da fé.

Todavia, a fé é princípio de vida e de esperança num mundo sem luz. Mundo este arrebatado pela violência e pelo domínio do eu. Entretanto, a fé manifesta-se em momentos, que são: a fé instintiva, que é inata a todos os serem racionais. É como o extinto de sobrevivência. A fé do primeiro passo, se estabelece quando as portas estão fechadas e os céus parecem de bronze. Então a única saída é buscar o rei do universo. A fé da sobrevivência não depende designadamente de nós. Infelizmente dependemos de alguns fatores que nos cer­cam, do ambiente ao nosso redor, dos ensinos que nos estão sendo dados. “Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé, e eu tenho obras; mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras.” (Tiago 2:17,18)

Quando o assunto é fé, as Sagradas Letras nos ensinam, mostra como ela funciona, e como podemos desenvolver a fé. Ainda que a vida possa ser difícil, ter fé em Deus e em Cristo Jesus pode nos ajudar a passar por qualquer coisa. Vejamos alguns versículos da Bíblia que nos transmite a fé e que dão conselhos, incentivo e promessas aos fiéis.

1- “Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem.” (Hebreus 11:1)

2- “Porque andamos por fé, e não por vista.” (2 Coríntios 5:7)

3- “Esta é a palavra da fé, que pregamos, a saber: Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.” (Romanos 10:8–9)

4- “De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, pela palavra de Deus.” (Romanos 10:17)

5- “Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam.” (Hebreus 11:6)

6- “Assim também a fé, se não tiver as obras, está morta em si mesma.” (Tiago 2:17)

7- “Sem fé é impossível agradar a Deus.” (Hebreus 11:6)

8- “Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um seja encontrado fiel.” (1 Coríntios 4:2)

9- “Tudo o que não é da fé é pecado.” (Romanos 14:23)

10 -“Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui abundantemente ao que usa de soberba.” (Salmos 31:23)

11- “Se tivésseis fé como um grão de mostarda (…) nada vos seria impossível.” (Mateus 17:20)

12- “Se tiverdes fé e não duvidardes, (…) mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar; assim será feito.” (Mateus 21:21)

13- “Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé.” (1 João 5:4)

Portanto, sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé, mesmo nos momentos mais difíceis da vida.

CONVITE

ACJUS – CONVITE

A Direção da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró – ACJUS, tem a máxima honra em contar com vossa presença e da excelentíssima família em nossa Sessão Solene Comemorativa ao Aniversário de 08 Anos de Fundação, quando na oportunidade estaremos outorgando a Medalha Ruy Barbosa e a Comenda Cultural e Social Acadêmico Milton Marques de Medeiros, além da Culminância do Nosso Projeto Lendo, Escrevendo e Aprendendo.

A sessão será realizada no dia 05.11.22, a partir das 19h15 e terá como palco o silogeu do Auditório da Faculdade Católica do RN – Praça Dom João Costa, 511, Santo Antônio – Mossoró/RN. Atenciosamente,

ANIVERSÁRIO DA ACJUS DE 08 ANOS

descerramento da placa de inauguração da biblioteca Pe. Sátiro.

Escritor Ricardo Alfredo, fazendo a leitura dos diplomas.

Apresentações feitas por Ricardo Alfredo

Todos atentos ao grande oratório do Dr. Manoel de Direito.

Noite maravilhosa de homenagens e inauguração da galeria dos patronos da ACJUS. O discurso do Dr. Manoel, emocionou toda a plateia. A toda família agradeceu ao incansável e criativo presidente Wellington Barreto e a toda diretoria da academia essa honrosa distinção.

HOMENAGEM AO PADRE SÁTIRO

Entrada do auditório na faculdade Diocesana

Imortais da ACJUS junto ao homenageado.

Discurso do homenageado Padre Sátiro.

Coral de crianças da Escola Estadual Pe. Sátiro Cavalcanti Dantas.

Padre Sátiro entregando o certificação de participação na ACJUS do amigo Ênio, o mito.

Equipe diocesano e da escola estadual Pe. Sátiro em conjunto aos imortais Wellington, Ricardo Alfredo e Afrânio.

As imagens falam mais que muitas palavras. Parabéns ao irmão padre Sátiro.

INAUGURAÇÃO EM BREVE

Fachada do Solar Eliza Paiva Cavalcanti, sede da AFLAM – academia feminina de letras e artes de Mossoró.

ACJUS NA FM 105 – SANTA CLARA

Neste sábado 05 de novembro de 2022, recebemos os confrades: Everklei Magno, Antônio Marcos e a confreira: Francy Dantas, no programa a da ACJUS na rádio FM 105 Santa Clara.

Todos os sábados a partir das 10h 15min, o programa cultura cidadania em debate da ACJUS, vem ao ar para trazer a boa música, o bom debate, e diversos informes sobre livros, academias de letras, com as vozes marcantes de Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. E agora também no YouTube ao vivo.

PALESTRA SOBRE O MUSEU DO SERTÃO

O Professor Doutor Benedito Vasconcelos Mendes fará palestra para os Acadêmicos e convidados da Academia Cearense de Ciências – ACECI, situada em Fortaleza – CE. O Professor Pós-Doctor José Albersio de Araújo Lima, Presidente da Academia Cearense de Ciências está convidando os cientistas e intelectuais do Ceará e do Nordeste para assistirem esta esta palestra sobre o Museu do Sertão. Será no dia 6 de dezembro próximo, às 18 horas, no auditório do LABOMAR – Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará, na Avenida Abolição, 3207- Meireles, Fortaleza – CE.

PALAVRAS DO PRESIDENTE DA ACJUS

ACJUS noite memorável. O primeiro ato da nossa programação alusiva aos 8 anos de fundação da nossa instituição. Hoje inauguramos a galeria dos nossos patronos, fizemos melhoramentos no PCAMMM com retoques da pintura, melhoramentos no forro e afesuvamos as portas internas. A nossa galeria das patronas e das patronas, ficou muito linda. A placa em homenagens aos patronos ficou perfeita. Já o adesivo da parte da biblioteca que presta uma homenagem ao acadêmico Sátiro Cavalcanti Dantas, também ficou muita bonita. Hoje prestamos tributo de gratidão a 24 patronas e patronos. Foi um momento reconhecedor e emocionante. Designamos o confrade Antônio Marcos de Oliveira para realizar o projeto literário sobre as nossas patronos e patronos. Destacamos as falas da confreira Joana Darc Fernandes Coelho, sobre a sua patrona Nisia Floresta. Ressaltamos o pronunciamento do Dr. ELDER HERONILDES e do Dr. Wilson BEZERRA. Agora que coisa bonita foi o discurso do juiz federal Dr. Manoel Medeiros, filho do nosso patrono da cadeira 26, DR Raimundo Soares de Sousa – in memoriam. Foi algo maravilhoso. Revelador e emocionante. E ACJUS através do seu corpo acadêmico ficou muito feliz com o resultado do encontro. Queremos agradecer a todos que nos ajudaram e participaram dessa noite histórica. Agradecemos ao confrade Silvério e ao seu irmão Dr. Manoel Medeiros, bem como as suas perspectivas esposas. Mas ficamos felizes com a participação do nosso corpo acadêmico representado pelos intelectuais: Elder Heronildes, Wilson Bezerra, Ricardo Alfredo, Taniama Vieira da Silva Barreto, Joana Darc Fernandes Coelho, Zilene Conceição Cabral Freire de Medeiros, Maria Conceição Maciel, Franci Francisca Dantas, Vanda Jacinto, Josafá Inácio, Antônio Clóvis Vieira, Francisco Canindé Maia, Antônio Marcos de Oliveira, Afrânio Leite e Francisco Péricles, além de outros e outras. Realmente foi um momento para nunca esquecermos.

GRANDE ORADOR DO DR. MANOEL.

Na quinta dia 03 de outubro de 2022, o nosso convido, da ACJUS, o Dr. Manoel fez um memorável discurso que a todos emocionou.

GRATIDÃO

Caros amigos e amigas leitores, sempre é bom honrar, quem merecer ter honra. E ontem, dia 05 de novembro de 2022, a Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, em conjunto com a Escola Estadual Pe. Sátiro, realizou uma magnifica festa em homenagem ao Padre Sátiro.

O estimado irmão e amigo sempre com o coração paciente e bom, vem nos ensinado com o seu amor pelo próximo o bom caminho do servo. Ontem o meu coração transbordou de gratidão a Deus pela vida do amigo. Todos em uma única voz agradeceu a Deus pela sua vida, pela sua simplicidade, pelo seu amor, pela sua generosidade, e pelo seu exemplo de fé e alegria que trouxe para a nossas vidas. Que Deus lhe conceda a graça sempre. Obrigado irmão e amigo. Escritor e Teólogo: Ricardo Alfredo