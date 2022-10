Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

AO CHEIRO DAS ÁGUAS

O livro de Jó, é o mais antigo livro canônico. E é um livro que conta a história do maior patriarca das Sagradas Escrituras. É um livro poético, que revela a soberania de Deus no universo e sobre todas as coisas. E dentro desta revelação, o Rei universal, usa até o sofrimento (escolha humana no jardim do Éden), para demonstrar o seu poder e o seu amor pela humanidade.

Neste livro poético, livro de Jó, a questão do sofrimento e sua relação com o justo é uma demonstrada da permissão de Deus para mostrar a todos, inclusive aos anjos, que muitos, o serve por amor, e não pela segurança que há em sua presença.

Depois da queda de Adão, e que nossa escolha foi sofrer. Muitos, tem sido os dias de angústia e dor na alma. Jó, em alto e bom som exclama: “Para a árvore pelo menos há esperança: se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão; ainda assim, com o cheiro de água brotará” (Jó:14.7-9)

Quantas vezes na vida, nos sentimos assim como Jó, uma árvore cortada e marcada pela dor, pelo desprezo e pela angústia. A árvore corta, é símbolo da desesperança, da perda dos sonhos, dos sentimentos destruídos, da alegria despedaçada, dos desejos esquecidos e das habilidades, ou seja, dos dons enterrados. No entanto, as Escrituras Sagradas, profeticamente, determinam que tudo voltará com alto renovo, segundo a vontade de Deus.

A declaração profética, afirma: que ainda sendo as raízes envelhecidas e a morte tomar conta, é suficiente um pouco da água da viva para que brote e cresça em renovo. Cristo declarou: “Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna”. (João 4:13-14)

Dentro da visão teológica, a água é símbolo da presença renovadora do Espírito Santo, o espírito de Deus. e mesmo que o sentimento interior seja de derrota e fracasso, e você se sinta um tronco cortado, e ache que tudo está perdido. Jamais você deve esquecer que a chegada do cheiro das águas, que a doce presença de Cristo Jesus, transforma toda situação. Acredite!

Quanto aos desapontamentos na vida, creia! Mesmo que ainda no mundo tenhamos dissabores, alegria encontraremos em Cristo. Então, quando chegar as frustrações, as decepções, as perdas, os medos, seja forte e valente, pois as águas estão a caminho.

Assim como qualquer humano, em dias de dores e de perdas, Jó tinham o sentimento de ser um tronco cortado e deixado para secar e morrer. A sua dor era incalculável, num só dia viu a sua vida destruída, seus filhos mortos, seus empregados mortos, seus bens transformados em cinza e sua esposa amada lhe pedido para amaldiçoar a Deus e morrer. Todavia, da fraqueza tirou forças, e declarou: “Quem me dera agora, que as minhas palavras fossem escritas! Quem me dera, fossem gravadas num livro! E que, com pena de ferro, e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus, Vê-lo-ei, por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão; e por isso os meus rins se consomem no meu interior”. (Jó 19:23-27)

Em outro momento, Jó reconhece que ninguém pode mudar os planos de Deus e que sua soberania não pode ser questionada, ao afirmar: “Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados”. (Jó 42:2)

O sentimento de empatia, do servo Jó, o levou as lágrimas e a oração pelos outros, moveu o coração de Deus e mudou o cativeiro de Jó. Diz as Sagradas Letras: “O Senhor mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía”. (Jó 42:10)

Talvez você esteja passando por muitas dificuldades, tumultos no seu interior e no seu exterior, mas o Senhor vai interferir na sua vida e vai mudar a sua sorte, o seu cativeiro. Confie e ore ao Senhor sobre sua causa.

Não esqueça jamais, Cristo, seu protetor, move as águas e endireita caminhos tortuosos. Ele. O salvador, está trabalhando em seu favor. E para ele não imposta quantas vergonhas você tenha passado na vida. Quantos desprezos foram jogados em seu caminho. E como seu passado foi cheio de espinhos. Veja a promessa: “Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra; e em lugar da afronta exultareis na vossa parte; por isso na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria”. (Isaías 61:7). Tome posse da promessa agora, e viva feliz com Deus.

Portanto, hoje Deus lhe convida para mergulhar nas águas do Espírito Santo. E sentir o perfume da alegria que há no Cristo. E ao mesmo tempo beber das suas águas. E assim, você vai florescer e brotar com uma nova vida, nova esperança, nova certeza, nova força e uma nova fé. Então não desanime, levante-se, pois, Deus, em Cristo, já determinou a sua vitória.

Escritor: Ricardo Alfredo