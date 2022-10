Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

Orientações para ser uma mulher virtuosa

Amigas, como mulher e gerente de uma multinacional, tenho a cada dia pensando e orado a Deus para trazer uma palavra de orientação, conforto e de ânimo em nossa luta por um mundo melhor. E a renovação do mundo passa por nossas mãos, até porque, são elas, nossas mãos, que balança o berço e indica o caminho correto aos filhos.

Num mundo carregado por maldade e exposição da mulher, a todo tido de dor e constrangimento, precisamos ser antes de tudo mulheres virtuosas, e cheias da graça. E para chegar a este estado, o primeiro passo é compreendemos quem somos e qual o nosso verdadeiro papel no desenvolvimento da humanidade.

Como tenho formação cristã, não poderia começa de outra forma, ser essa. Diz a Bíblia: “Mulher virtuosa, quem achará? É uma frase de reflexão que está na bíblia, e nos levar a refletir o nosso verdadeiro papel no mundo. (Provérbios: 31.10) “.

Como cristã, acredito que a mulher para chegar ao ponto de ser virtuosa deve primeiro ser aprovada por Deus. E ela, a bíblia, nos dar diversos exemplos de mulheres, virtuosas e aprovada por Deus, podemos citar: Rute, Ester, Ana, Maria… Essas mulheres, lutaram contra o sistema de sua época, venceram os preconceitos, abençoaram seu povo, amaram seus maridos, foram uma bênção na vida de muitas pessoas.

A Bíblia, modelo de fé e regra para uma vida virtuosa, nos dar orientações, e é como um mapa, de como ser uma mulher virtuosa. Vejamos essas orientações.

A mulher virtuosa é temente a Deus – O sábio Salomão, diz que a mulher que teme a Deus, essa sim, será louvada (Provérbios 31:30). Temer a Deus é colocar Deus em primeiro lugar em sua vida e em todas as áreas do seu viver. Esse temor deve ser completo, tendo a adoração a Deus, como fator de vida. E essa adoração deve ser todo o coração, de toda a alma e com toda a mente (Mateus 22:37).

A mulher virtuosa é sábia – sempre tem palavra de orientação e de sabedoria (Provérbios 31:26). Ela sabe fugir das línguas que apenas fazem fofocas e intrigas. Usa a palavra para abençoar outras vidas (Efésios 4:29).

A mulher virtuosa tem zelo pela sua família – Ela sabe que recebeu do Senhor o dom de ser mãe, e isso é o suficiente para cuidar, zelar e amar seus filhos e o seu marido. E esse amor a torna uma gestora eficiente dos bens familiares. Seu zelo é tão intenso que o sábio Salomão afirmou: “Antes de clarear o dia ela se levanta, prepara comida para todos os de casa, e dá tarefas as suas servas.” (Provérbios 31:15)

A mulher virtuosa é honrada – Sua honra é tão generosa que o seu amor transborda de tal forma, que ela passa a ter interesse em ajudar o seu marido a crescer como pessoa humana. E mesmo sendo sábia, trata-o de maneira respeitosa. Sua honra excede os limites do seu mundo, de tal forma que todos a admiram como mãe que ama e cuida bem dos seus filhos. Eles também são abençoados, pois, são instruídos numa casa onde se vive conforme os princípios do Senhor. (Provérbios 22:6). “Ela só lhe faz o bem, e nunca o mal, todos os dias da sua vida.” (Provérbios 31:12); “Seus filhos se levantam e a elogiam; seu marido também a elogia, dizendo: Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera”. (Provérbios 31:28-29)

A mulher virtuosa é trabalhadora – Todos os dias o seu trabalho é feito com amor, afeição e competência. Ela é empenhada, buscando sempre a excelência. “Entrega-se com vontade ao seu trabalho.” (Provérbios 31:17); “Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos.” (Provérbios 31:13); “Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca.” (Provérbios 31:19)

A mulher virtuosa tem o dom de se amar e cuidar do seu corpo e da sua alma – Mesmo sabendo que aparência, muda com o passar do tempo, ela se cuida tanto no exterior como no interior. “Veste-se de linho fino e de púrpura.” (Provérbios 31:22). “Reveste-se de força e dignidade.” (Provérbios 31:25)

A mulher virtuosa reconhece que a beleza verdadeira não está somente na aparência ou nas vestes – sua sabedoria, sua visão da eternidade a leva a compreender que a verdadeira beleza não estar somente no seu exterior, assim como em suas vestes, mas num coração temente a Deus, cheio de obediência e humildade diante do Senhor. “A beleza é enganosa, e a formosura é passageira; mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada”. (Provérbios 31:30)

Portanto, para ser uma mulher virtuosa e trazer transformação ao seu redor, é preciso teme ao Senhor, usar as palavras certas no tempo certo, ser sábia nas suas decisões e ser fiel aos princípios expostos por Deus em sua santa palavra.

Escritora: Gigliany Paiva