Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

O DEUS CRIANDO

As Sagradas Letras, apresentam Deus como criador de tudo há. E em seguida, mostra sua soberania diante do universo. E essa soberania, é determinada pelo processo de evolução das plantas e dos animais. Portanto, e a sua mão que guia todo o desenvolvimento do universo, tanto das coisas animadas como das inanimadas.

Na doutrina teológica, a visão sobre a criação está exposta da seguinte forma: Deus criou o universo inteiro do nada; ele era originariamente muito bom; e ele o criou para glorificar a si próprio.

Ensina as Sagradas Letras, que Deus criou tudo. E pela fé, acreditamos nesta verdade. E em diversas partes do livro da Lei (a Bíblia) encontramos o próprio Deus revelando-se ao homem como criado de tudo. Leia com calma, reflita e deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Vejamos alguns versículos que revelam, Deus.

“O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da Palavra da Vida”. (1 João 1:1)

“O SENHOR me possui como fundamento do seu Caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas; …” (Provérbios 8:22-24)

“Onde estavas tu, quando Eu lançava os alicerces da terra? Conta-me, se é que tens verdadeiro entendimento?” (Jó 38:4)

“No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus”. (João 1:1-3)

“O SENHOR criou tudo o que existe com um propósito definido; até mesmo os ímpios para o dia do castigo”. (Provérbios 16:4).

“Pois aqueles serão dias de tamanho sofrimento, como jamais houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem nunca mais haverá”. (Marcos 13:19)

“Não sabes, não ouviste que o Eterno, Yahweh, o SENHOR, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incompreensível”. (Isaías 40:28)

“Os céus foram criados mediante a palavra do SENHOR, e todos os corpos celestes, pelo sopro de sua boca.…” (Salmos 33:6,9)

“E acrescenta: “Tu, Senhor, no princípio estabeleceste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos”. (Hebreus 1:10)

“Levantai os olhos e observai as alturas: Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial, e a todas chama pelo nome. “O seu poder é incalculável; inextinguível a sua força, e, por isso, nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente”. (Isaías 40:26)

“Porquanto em seis dias Eu, o SENHOR, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no sétimo dia descansei. Foi por esse motivo que Eu, o SENHOR, abençoei o shabbãth, sábado, e o separei para ser um dia santo”. (Êxodo 20:11)

“Assim diz Deus, Yahweh, que criou os céus e os desenrolou, e estendeu a terra e o que dela brota; que dá ao povo que nela habita o espírito, o fôlego da vida a todos que por ela caminham”. (Isaías 42:5)

“Assim diz Yahweh, o teu redentor, aquele que te formou desde o ventre materno: ‘Eu, Yahweh, é que tudo fiz e sozinho estendi os céus e firmei a terra;” (Isaías 44:24)

“Porquanto assim declara Yahweh, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu; ele não a criou para permanecer vazia, mas para estar habitada: Eu Sou Yahweh, o SENHOR, e não outro!” (Isaías 45:18)

“E te esqueças de Yahweh, o SENHOR, aquele que te criou e modelou, aquele que estendeu os céus e fundou a terra? Tens andado aterrorizado o tempo todo diante da cólera sanguinária do opressor que vive imaginando destruir-te?…” (Isaías 51:13,16)

“Em verdade, eis que criarei novos céus e uma nova terra; e todos os eventos passados não serão mais lembrados. Jamais virão à mente!” (Isaías 65:17)

“Mas foi Deus quem pensou e formou a terra por meio do seu poder, e firmou o mundo com a sua sabedoria. Foi o Eterno quem estendeu os céus mediante seu entendimento”. (Jeremias 10:12)

” Ó Eterno, meu Deus! Tu que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, nada é impossível para ti!” (Jeremias 32:17)

” Ora, foi Deus quem criou e formou a terra mediante o seu poder; estabeleceu o mundo todo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu supremo entendimento”. (Jeremias 51:15)

“Esta é, pois, a Palavra de Yahweh para Israel; Palavra do SENHOR que estende os céus, estabelece o alicerce da terra e forma o espírito do ser humano dentro dele”. (Zacarias 12:1)

“Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: “Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos”. (Mateus 11:25)

“Ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus e exclamaram: “Ó Todo-Poderoso Senhor, Tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles existe; (Atos 4:24)

“Homens! Por que fazeis isto? Pois nós também somos humanos, de natureza semelhante à vossa. E vos temos anunciado o Evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe”. (Atos 14:15)

“O Deus que criou o Universo e tudo o que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas”. (Atos 17:24)

“Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. …” (Romanos 1:19,20)

“Portanto dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória perpetuamente! Amém”. (Romanos 11:36)

“Para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos; em um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir, e por meio de quem também vivemos”. (1 Coríntios 8:6)

“…e revelar a todos qual é a dispensação deste mistério que, desde os séculos passados, foi mantido oculto em Deus, que tudo criou”. (Efésios 3:9)

“porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. …’ (Colossenses 1:16,17)

“Nestes últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o Universo”. (Hebreus 1:2)

“Porquanto, toda casa é construída por alguém; no entanto, Deus é o supremo construtor de tudo”. (Hebreus 3:4)

“Pela fé compreendemos que o Universo foi criado por intermédio da Palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Os primeiros heróis da fé”. (Hebreus 11:3)

“No entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que desde a Antiguidade, por intermédio da Palavra de Deus foram criados os céus e a terra, e esta foi formada da água e por meio da água”. (2 Pedro 3:5)

“Ao anjo em Laodiceia escreve: ‘Assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o Soberano da criação de Deus”. (Apocalipse 3:14)

“Nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto tu és o Criador de tudo e, por tua soberana vontade, tudo o que há, foi criado e veio a existir”. (Apocalipse 4:11)

“Então, proclamou com voz grave: “Temei a Deus e rendei-lhe glória; porquanto a hora do seu Juízo chegou. Adorai Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas!” (Apocalipse 14:7)

“E declarou-me ainda: “Tudo está realizado! Eu Sou o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim. A todos quantos tiverem sede lhes darei de beber graciosamente da fonte da Água da Vida”. (Apocalipse 21:6)

“Eu Sou o Alfa e o Ômega, o Primeiro e o Derradeiro, o Princípio e o Fim”. (Apocalipse 22:13)

Diante dos versículos expostos, é de fácil percepção que Deus colocou o homem a frente de sua criação na terra. E lhe outorgou o domínio sobre os outros seres. Em seguida lhe deu sabedoria para conduzir a sua vida, criar tecnologia e fazer o bem. E assim a atividade humana é sim um modo de aperfeiçoamento da criação.

fonte: Gigliany Paiva

Escritor: Ricardo Alfredo