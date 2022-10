Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – Deus sempre no comando



“As mudanças, no início trás desconforto, porém, no final traz a paz e a certeza que Deus sempre esteve no comando”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

OS ENTENDIDOS DE DEUS – (aqueles que são instruídos)



Há um tempo determinado por Deus para cada coisa. E em seu tempo, os escolhidos do Senhor, os entendidos (aqueles que são instruídos), são dirigidos para compreenderem, e passarem livres, dos males vindos para atormentar a humanidade. E estes, os entendidos, são protegidos pelo Senhor. E em seu tempo, são levantados para mostrar que há um libertador do povo de Deus.

Em profecia, Daniel nos revela que há um livro que contém o nome dos que serão salvos. E muitos ressuscitaram para glória eterna, e outros, na segunda ressurreição, para vergonha eterna. No entanto, os entendidos, resplandecerão como o resplendor do firmamento. Essa é a promessa para os que receberam a graça de Deus em Cristo Jesus.

O apóstolo Paulo, doutor em direito Mosaico, afirma: “E aos que predestinou, a estes também chamou; e aos que chamou, a estes igualmente justificou; e aos que justificou, a estes também glorificou.” (Romanos 8.30). Então, essa multidão de predestinados, que também são chamados, e como chamados também eleitos, e dos eleitos também justificados. Até porque nem todos alcançaram a justificação, ainda que predestinado, ainda que chamado. Todavia, tem a fase da justificação, que é quando a pessoa vai sendo condicionada a pertencer a esse chamamento e a essa escolha de Deus. E o próprio Jesus afirma, que estes, entraram com Ele em sua glória. Então, a passagem pelos portais da eternidade está condicionada a quem que foi predestinado (escolhido), chamado e justificado.

Porquanto, a esses entendidos (aqueles que são instruídos), que refletem a luz de Cristo, logo resplandecem (brilham), ou seja, o resplendor que vão manifestar, não é o resplendor da glória humana pela posição, pela vida, pela escolaridade, pelo nome, pela capacidade e nem pelo poder temporal. Até porque, esse esplendor humano não serve para eternidade.

Então veio Jesus, e deu aos entendidos, a sua luz. Nem um dos alcançados, tem luz própria. A luz que se manifesta nos entendidos/alcançados, é pela graça. É o reflexo da luz de Cristo que faz com que os entendidos/alcançados brilhem. E este brilho, vem da presença do Espírito Santo de Deus que está em Cristo Jesus. É como um farolete que está em suas mãos, pois na direção que ele estiver apontado é onde não há trevas, assim como se mudar e a direção do farolete, e chega a luz, e as trevas vão embora. A luz de Cristo está voltada para os entendidos, logo, os entendidos são reflexo da luz de Cristo.

Um exemplo para nossa compreensão do reflexo da luz de Cristo, é quando olhamos o universo, onde contém trilhões de estrelas. E numa noite onde não haja incidência da luz, e olhamos para o universo, veremos uma grande diversidade de pontos de luzes, as estrelas, que brilham, refletido a luz de um sol. Às vezes, umas brilham mais que outras, este é o universo que Deus Criou. Então, veio Cristo, e criou um universo, onde Ele é o sol da justiça que brilha no mundo de trevas, que é a sua graça. E este brilho, essa sua luz, há de iluminar eternamente, aqueles que foram chamados pela luz que adveio do calvário. E nos, refletimos a sua luz como pequenos pontos (estrelas). E lá da eternidade somos vistos, como pequenas tochas de fogo em cada cabeça. Que é o reflexo da luz do sol da justiça, Cristo Jesus.

Algumas vezes, os caminhos que andamos, podem obscurecem a luz de Cristo em quem tem uma chamada. É como um carro que passou pela lama, e durante o dia não é percebido que os faróis ficaram tampados por esta lama. Porém, quando chega à noite, que precisamos dos faróis para iluminara a estrada, a luz não pode ser vista, isto porque, estão cheias de lama dos caminhos tortuosos que foi tomado. E desta forma, alguns podem viver sem perceber o quanto sua luz foi perdendo o brilho. Dependendo do caminho que andamos podemos ficar em trevas. Contudo, Deus mandou a sua palavra viva (Cristo Jesus), limpar nossos caminhos tortuosos, nossa mente e a nossa consciência. E assim, o sol da justiça, Cristo, volta a brilhar novamente naqueles que forma predestinados.

ANIVERSARIANTE – ACJUS

Outubro: Wellington Barreto – 23. Parabéns.

PROGRAMA MEMÓRIA ACADEMIA TRAJETÓRIAS – TV CÂMARA

Em breve estreia o programa de TV Memória Acadêmicas – Trajetórias sobre o comando da ACJUS e liderado pelo seu presidente Wellington Barreto. Vamos aguardar.

COMISSÃO DO ROTARY CLUB DE MOSSORÓ

A comissão do Rotary Club de Mossoró em visita a comunidade de Riachinho, onde iremos realizar amanhã, 22 de outubro, a festa do Dia das Crianças daquela comunidade

ACJUS NA FM 105 – SANTA CLARA

Todos os sábados a partir das 10h às 11h, o programa cultura cidadania em debate da ACJUS, que vem ao ar para trazer a boa música, o bom debate, e diversos informes sobre livros, academias de letras, com as vozes marcantes de Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. E agora também no YouTube ao vivo.

EVENTOS DE 2022 – AMOL (Academia Mossoroense de Letras)

1- dezembro 07 – 15h – EVENTO / REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ACADÊMICO

OUTUBRO ROSA

O Rotary vem atuando e criando diversas campanhas de alerta contra o câncer de mamar em toda região de Mossoró. Junto a comissão permanente de projeto Rotary a campanha vem tomando corpo e ação. Dentro desta campanha existe uma lição de alerta, que diz: Mas hoje, o seu amor vem através do autoexame! Aproveite o Outubro Rosa para se proteger do câncer de mama!” “Seu corpo é seu abrigo, por isso não deixe de cuidar dele com muito amor. Faça o autoexame e previna-se contra o câncer de mama no Outubro Rosa.”

CONVITE AFLAM – Academia Feminina de Letras e Artes de Mossoró.

Novembro está cheio de novidades boas. E uma delas, é a inauguração da sede da Aflam, Solar Eliza Paiva Cavalcanti. Parabéns as imortais.

ANIVERSÁRIO DE 08 ANOS DA ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró.

Dentro das festividades da ACJUS, serão entregues, as medalhas de Ruy Barbosa e Milton Marques de Medeiros. Além da culminância do projeto lendo e aprendendo. Parabéns ao presidente e toda equipe da ACJUS.

XXVI MANHÃ DE CULTURA E LAZER DO MUSEU DO SERTÃO

No próximo dia 27 de novembro de 2022, o Museu do Sertão vai receber, em suas dependências, as comitivas de intelectuais do Rio Grande do Norte e de outros Estados, que estão vindo à Mossoró para participar, no dia 26 de novembro de 2022, de um importante evento da AFLAM – Academia Feminina de Letras e Artes Mossoroense.

Neste evento da AFLAM, sua Presidente Taniamá Barreto estará recebendo, solenemente,

da escritora Socorro Cavalcanti, Presidente de Honra da AFLAM, a doação de um imóvel destinado a ser sede desta Arcádia.

Nessa data, 26 de novembro de 2022, às 19 horas, será realizada a solenidade de

inauguração desse espaço denominado “Solar Eliza Paiva Cavalcanti” e do Memorial Socorro

Cavalcanti, situados na rua Cunha da Mota, 149, Alto da Conceição, Mossoró-RN.

Para enriquecer esta festa, que contará com convidados da Bahia, Sergipe, Pernambuco,

Ceará, Piauí e do Rio Grande do Norte, o Museu do Sertão receberá os participantes deste notável evento na manhã do dia 27 de novembro de 2022, às 8 horas, para uma visita a seu acervo guiada por seu curador, Professor Benedito Vasconcelos Mendes. Na ocasião também serão prestadas homenagens aos citados visitantes.

Em seguida, ainda no Pavilhão de Eventos do Museu do Sertão, a AFLAM coordenará uma

Roda de Conversa entre os Presidentes e Acadêmicos de Academias de Letras e entidades

congêneres.

49a ZONA ELEITORAL COMUNICA – NOTÍCIA DE UTILIDADE PÚBLICA

A juíza, Dr. Welma Menezes, vem de forma didática ensinando a verdadeira democracia. A frente da 49ª Zona eleitoral, tem atuado de forma espetacular na condução da eleição. Nossa esperança, é que essa forma de atuação jurisdicional seja exemplo para todos. Parabéns.

INFORMAÇÕES ACJUS – Agenda apresentada pelo presidente

De acordo com o presidente da ACJUS, Dr. José Wellington Barreto, Após a última reunião acontecida na terça-feira dia 20.09.22 – ficou acertado o devido agendamento do nosso corpo acadêmico, familiares e autoridades as datas das celebrações alusivas ao nosso aniversário de 8 anos de fundação. Vejamos: dia 03.11. 22 – 19h atividades no PCAMMM – inauguração da galeria dos patronos com a participação de alguns familiares. Palestras a ACJUS SEUS PATRONOS etc. Dia 04.11.22 – 18h30 – Encenação da peça Vida e Obra do Padre Sátiro Cavalcanti Dantas, qual será encenada pelos alunos da Escola Estadual Padre Sátiro Cavalcanti Dantas.

Dia 05.11.22 – 19h – Sessão Solene Comemorativa aos 8 anos de Nossa fundação com a entrega da medalha Ruy Barbosa e da Comenda Cultural e Social Acadêmico MILTON MARQUES DE MEDEIROS, além da certificação da Escola Padre Sátiro Cavalcanti Dantas pela execução do Projeto Lendo, Escrevendo e Aprendendo.

RECONHECIMENTO PÚBLICO

LEI N° 3.979, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

Dispõe sobre o reconhecimento do Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros – Sede da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró – ACJUS, como Patrimônio Cultural de Mossoró e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica instituído o Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros – Sede da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró – ACJUS, reconhecido como Patrimônio Cultural de Mossoró, conforme art. 179, da Lei Orgânica de Mossoró.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Mossoró-RN, 19 de outubro de 2022 – Prefeito: ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA

BOLETIM INFORMATIVO ACJUS

Tudo caminhando dentro do programado com relação as comemorações alusivas aos 08 de fundação da nossa instituição.

A programação se inicia no dia 03.11.22 a partir das 18h30 no Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros com a ampliação da Biblioteca Acadêmico Sátiro Cavalcanti Dantas e a inauguração do Memorial dos nossos patronos.

No dia 04.11.22 a partir das 18h no auditório da faculdade Católica do RN – teremos o início do Projeto Lendo, Escrevendo e Aprendendo com a Encenação de uma peça teatral que conta a trajetória de vida do Padre e Acadêmico Sátiro Cavalcanti Dantas, arte teatral encenada pelos alunos da Escola Estadual Padre Sátiro Cavalcanti Dantas.

Já no dia 05.11.22 a partir das 19h15 – no auditório da Faculdade Católica do RN, sessão solene de aniversário com a entrega da Medalha Ruy Barbosa, da Comenda Cultural e Social Acadêmico Milton Marques de Medeiros, e a Culminância do Projeto Lendo, Escrevendo e Aprendendo, que esse conta um da história e trajetória de vida do acadêmico Sátiro Cavalcanti Dantas.

Patrimônio Cultural de Mossoró

O Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros agora é patrimônio histórico e cultural de Mossoró.

Nesse sentido, por proposição do nosso confrade, vereador e prof. Francisco Carlos, o plenário da Câmara Municipal de Mossoró, aprovou ontem dia 18.11.22, a unanimidade, o projeto de Lei nº 67/2022.

Agradecemos a iniciativa e empenho do nosso confrade Francisco Carlos, bem como o apoio dos nossos vereadores. Parabéns a ACJUS por mais uma conquista.

Confirmaram presença em nossos eventos:

Acadêmicos, familiares e autoridades:

Já temos a confirmação dos seguintes acadêmicos e seus familiares:

José Wellington Barreto, Elder Heronildes da Silva, Taniamá Vieira da Silva Barreto, Everkley Magno Freire Tavares, Antonio Clóvis Vieira, Vanda Maria Jacinto, Ricardo Alfredo de Souza, Zilene Conceição Cabral Freire de Medeiros, Josafá Inácio da Costa, Geraldo Maia do Nascimento, Petronilo Hemetério Filho, Jerônimo Dix Sept Rosado Maia Sobrinho, Paulo Lopo Saraiva, Francisco Carlos Carvalho de Melo, Afrânio de Oliveira Leite, Franci Francisca Dantas, Antonio Marcos de Oliveira, Joana Darc Fernandes Coelho, Francisco Canindé Maia, Edilson Gonzaga de Souza Júnior, Charles Lamartine de Freitas Souza, Francisco Glauber Pessoa Alves, Sátiro Cavalcanti Dantas, Wilson Bezerra de Moura, Welma Maria Ferreira de Menezes, Paulo de Medeiros Fernandes, Zélia Macedo Heronildes, Laíre Rosado Filho, Carlos Alberto Lima Filgueira e Francisco Péricles Amorim.

Estamos aguardando a confirmação e participação do restante. Obrigado! José Wellington Barreto Rep. A Diretoria.

EM VIAGEM AO EXTERIOR – PORTUGAL

Meu bom amigo e irmão, Edilson Gonzaga com sua esposa Samara, conhecendo Portugal. Parabéns bom amigo.

AMLC – Academia Mossoroense de Literatura de Cordel.

Parabéns aos que fazem a AMLC, pelos 09 anos de poetização da cultura nordestina

ROTARY – Feijoada Solidária

Como sempre o Rotary está à frente de seu tempo. E nesta nova administração, quem vem ganhando é a cidade de Mossoró e a região. A novidade é a feijoada solidária. Parabéns a toda equipe Rotary Mossoró.

COMUNICADO MUSEU DO SERTÃO

O Curador do MUSEU DO SERTÃO, Professor Benedito Vasconcelos Mendes, comunica aos Diretores(as) de escolas do ensino infantil, fundamental, médio e superior e aos professores em geral que as inscrições para a visita ao acervo do museu estarão abertas no período de 3 a 25 de novembro do corrente ano (2022), através do WhatsApp (84) 99972-2139 e do e-mail [email protected]

Comunicamos também que a entrada é 1 Kg de alimento não perecível, por pessoa, que deve ser entregue diretamente no LAR DA CRIANÇA POBRE DE MOSSORÓ, dirigido pela Irmã Ellen Scherzinger, localizado atrás da igreja de Nossa Senhora de Fátima, no conjunto Abolição II.

Cada instituição educacional (escola, colégio ou faculdade) deve fornecer uma lista com os nomes e faixa etária dos alunos, que deve ser entregue no Museu do Sertão, juntamente com o comprovante de recebimento dos alimentos pela Irmã Ellen.

DADOS IMPORTANTES:

DIA DA VISITA: 27 de novembro de 2022 (sábado). HORÁRIO: 7:00 às 11:00 horas. ENDEREÇO: Museu do Sertão, estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró. LOCALIZAÇÃO: GPS: https://goo.gl/maps/hR7SCg7uRg7R441n7. WHATSAPP: (84) 99972-2139. E-MAIL: [email protected]

POSSE NO ROTARY CLUB NOVA BETÂNIA

Nesta quarta, 20 de outubro de 2021, o irmão e amigo Antônio Clóvis tomou posse como companheiro no Rotary Nova Betânia. Uma bonita recepção. Na direção do Rotary o irmão e amigo Geraldo Maia. Parabéns ao companheiro Clóvis e ao Rotary.

PENSAMENTO – a chegada da fé.

“Nas duras batalhas, parece que a fé nos abandonou. Se continuamos lutando, sem desistir, no momento certo, chega à fé”. (Escritor: Ricardo Alfredo)