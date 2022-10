Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – A fé

“Há coisas, que somente os olhos da fé podem ver”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

AS MAZELAS POLÍTICAS

Quando conceituamos a política, com a visão voltada para o mundo, temos a impressão que em nosso país, a ideia de política é tão amadora que ainda elegemos o pior do pior, para gerenciar e criar leis. E o mais difícil de entender é porque ainda há confusão, discórdia e brigas entre os eleitores, em defesa de diversos malandros de carteirinha. Verdadeiros usurpadores da liberdade e da consciência constitucional.

É exatamente no processo do sufrágio universal (voto), que temos demonstrado o quanto estamos a margem do bom conhecimento de causa na escolha correta dos nossos representantes. Até porque, o discurso nunca se coaduna com a prática. E de saque em saque, o povo nasce e morre na miséria, tendo uma nação rica e abastada.

Numa reflexão simples, todos temos convivido de forma natural com a desigualdade social, e com o sistema econômico desumano, que vem a cada dia criando um abismo intransponíveis entre os mais pobres e os ricos da nação. E este mesmo abismo, tem conduzindo diversas famílias a miséria, a mortandade, ao desespero e a fome.

Justamente neste aspecto de nação, ou seja, no todo, que observamos a pobreza implacável, que é imposta pelos novos senhores de engenho. E cada vez mais, fica claro, que a escravidão ainda não foi abolida. Até porque, os mais pobres do povo são empurrados para as novas senzalas, que estão localizadas nas periferias. São verdadeira senzala por não dar a menor condição de sobrevivência e nem de humanismo.

As mazelas da nossa política, tem uma soma simples, que é as elites que repudiam o povo, os antigos comandos das oligarquias com suas cabeças na idade média e os novos/velhos políticos que desviam ou recebem valores indevidos a cada obra pública. E assim, é gerada a cultura da indiferença, da indisposição para o bem comum, da apatia as regras sociais e legais, onde ninguém é responsável por nada.

As mazelas estão se amontoando cada vez mais sem haver uma resposta seria e firme, por parte daqueles que representam o povo. A falta de humanismo, consideração e respeito, há muito tempo, transbordou a paciência dos que esperam no surgimento de políticos comprometidos com as causas sociais e do povo.

Quando há um projeto que busca ajudar a população, como o auxílio emergencial, em pouco tempo, estoura fraude por cima de fraude. Valores recebidos, na crise, por gestores municipais e estaduais, que deveriam socorrer o pobre, são sublocados para pagamentos, no mínimo escandaloso. Denúncias de apropriação indevida, nem aos menos investigada.

E a décadas o nosso país vem sofrendo. E o nosso povo humilhado, por políticos medíocres e corruptos, que sugam a nação, a nossa dignidade e honra de um povo trabalhador.

Não há um projeto sério para educação, saúde e segurança em todo país. A falta de seriedade é tanta, que alguns educadores são convidados para compor certas secretarias, e logo se vendem pelas trinta moedas que o acenam. E desta forma, em seguida, os que deveriam olhar pelo povo e socorrer, através da educação, esquecem de quem são e quem foram.

Então a cabeça dos pensadores, ficam cheias de perguntas, sem compreender como mudar uma nação, onde a cultural é do vantagismo e da corrupção, que impera de tal forma que a ética e honra é tida como coisas do passado. É o homem e a mulher que ainda cultua os bons valores sociais é tido como doidos ou arcaicos.

A esperança de ver, sentir e perceber que o país vai deixa esse mar de lama, que é coordenado pela classe política, não é um sonho distante e nem uma realidade presente. Porém, já podemos ouvir o marchar de um povo, que vem silenciosamente, levantando-se contra o egoísmo, a ganancia e a desonra. E em passos firme, vem aplanado a cultura. E o eco de seus passos, provocando temor nos que praticam o mal, pois logo serão varridos e esquecidos no túnel da história.

E este mesmo povo, é quem vai tirar o país deste atoleiro de lama de mediocridade e corrupção. Visto que, é deste povo, cheio do temor de Deus, que lançara as bases de uma sociedade justa, educada, civilizada e suprapartidária, pois eles estão acima de governos com verdadeiras propostas de uma nação voltada para seu povo.

Portanto, não vamos desistir, não entregaremos a nação a homens desalmados, não permitiremos que a corrupção seja a nossa cultura. Não há como recuar, agora só nos resta, trabalhar incansavelmente, pois a vitória já estar decreta.

ANIVERSARIANTE – ACJUS

Outubro: Wellington Barreto – 23. Parabéns

PROGRAMA MEMÓRIA ACADEMIA TRAJETÓRIAS – TV CÂMARA

Em breve estreia o programa de TV Memória Acadêmicas – Trajetórias sobre o comando da ACJUS e liderado pelo seu presidente Wellington Barreto. Vamos aguardar.

ACJUS NA FM 105 – SANTA CLARA

Todos os sábados a partir das 10h às 11h, o programa cultura cidadania em debate da ACJUS, que vem ao ar para trazer a boa música, o bom debate, e diversos informes sobre livros, academias de letras, com as vozes marcantes de Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. E agora também no YouTube ao vivo.

EVENTOS DE 2022 – AMOL (Academia Mossoroense de Letras)

1- outubro 14 – 19h – posse do acadêmico Misherlany.

2- dezembro 07 – 15h – EVENTO / REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ACADÊMICO

OUTUBRO ROSA

O Rotary vem atuando e criando diversas campanhas de alerta contra o câncer de mamar em toda região de Mossoró. Junto a comissão permanente de projeto Rotary a campanha vem tomando corpo e ação. Dentro desta campanha existe uma lição de alerta, que diz: Mas hoje, o seu amor vem através do autoexame! Aproveite o Outubro Rosa para se proteger do câncer de mama!” “Seu corpo é seu abrigo, por isso não deixe de cuidar dele com muito amor. Faça o autoexame e previna-se contra o câncer de mama no Outubro Rosa.”

CONVITE AFLAM – Academia Feminina de Letras e Artes de Mossoró.

Novembro está cheio de novidades boas. E uma delas é a inauguração da sede da Aflam, ou solar Eliza Paiva Cavalcanti. Parabéns as imortais.

ANIVERSÁRIO DE 08 ANOS DA ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró.

Dentro das festividades da ACJUS, será entregue as medalhas de Ruy Barbosa e Milton Marques de Medeiros. Além da culminância do projeto lendo e aprendendo. Parabéns Ao presidente e toda equipe da ACJUS.

XXVI MANHÃ DE CULTURA E LAZER DO MUSEU DO SERTÃO

No próximo dia 27 de novembro de 2022, o Museu do Sertão vai receber, em suas dependências, as comitivas de intelectuais do Rio Grande do Norte e de outros Estados, que estão vindo à Mossoró para participar, no dia 26 de novembro de 2022, de um importante evento da AFLAM – Academia Feminina de Letras e Artes Mossoroense.

Neste evento da AFLAM, sua Presidente Taniamá Barreto estará recebendo, solenemente, da escritora Socorro Cavalcanti, Presidente de Honra da AFLAM, a doação de um imóvel destinado a ser sede desta Arcádia.

Nessa data, 26 de novembro de 2022, às 19 horas, será realizada a solenidade de inauguração desse espaço denominado “Solar Eliza Paiva Cavalcanti” e do Memorial Socorro Cavalcanti, situados na rua Cunha da Mota, 149, Alto da Conceição, Mossoró-RN.

Para enriquecer esta festa, que contará com convidados da Bahia, Sergipe, Pernambuco, Ceará, Piauí e do Rio Grande do Norte, o Museu do Sertão receberá os participantes deste notável evento na manhã do dia 27 de novembro de 2022, às 8 horas, para uma visita a seu acervo guiada por seu curador, Professor Benedito Vasconcelos Mendes. Na ocasião também serão prestadas homenagens aos citados visitantes.

Em seguida, ainda no Pavilhão de Eventos do Museu do Sertão, a AFLAM coordenará uma Roda de Conversa entre os Presidentes e Acadêmicos de Academias de Letras e entidades congêneres.

ACONTECEU… CONVITE AMOL

INFORMAÇÕES ACJUS – Agenda apresentada pelo presidente

De acordo com o presidente da ACJUS, Dr. José Wellington Barreto, Após a última reunião acontecida na terça-feira dia 20.09.22 – ficou acertado o devido agendamento do nosso corpo acadêmico, familiares e autoridades as datas das celebrações alusivas ao nosso aniversário de 8 anos de fundação. Vejamos: dia 03.11. 22 – 19h atividades no PCAMMM – inauguração da galeria dos patronos com a participação de alguns familiares. Palestras a ACJUS SEUS PATRONOS etc. Dia 04.11.22 – 18h30 – Encenação da peça Vida e Obra do Padre Sátiro Cavalcanti Dantas, qual será encenada pelos alunos da Escola Estadual Padre Sátiro Cavalcanti Dantas.

Dia 05.11.22 – 19h – Sessão Solene Comemorativa aos 8 anos de Nossa fundação com a entrega da medalha Ruy Barbosa e da Comenda Cultural e Social Acadêmico MILTON MARQUES DE MEDEIROS, além da certificação da Escola Padre Sátiro Cavalcanti Dantas pela execução do Projeto Lendo, Escrevendo e Aprendendo.

PALESTRA – Aconteceu

No Dia 11.10.22 a partir das 18h, foi ministra a palestra: Educação, Cidadania, Direitos Humanos e Garantias Constitucionais com: Wellington Barreto e Ricardo Alfredo. Tendo como público todos alunos doa EJA, na Escola Estadual Santa Delmira – agrademos a recepção e a educação dos alunos. Foi uma noite agradável. Parabéns a escola e sua coordenadora.

AMLC – Academia Mossoroense de Literatura de Cordel.

Parabéns aos que fazem a AMLC, pelos 09 anos de poetização da cultura nordestina

ROTARY – Feijoada Solidária

Como sempre o Rotary está a frente de seu tempo. E nesta nova administração, que vem ganhado a e cidade de Mossoró e região. A novidade é a feijoada solidária. Parabéns a toda equipe Rotary Mossoró.

COMUNICADO MUSEU DO SERTÃO

O Curador do MUSEU DO SERTÃO, Professor Benedito Vasconcelos Mendes, comunica aos Diretores(as) de escolas do ensino infantil, fundamental, médio e superior e aos professores em geral que as inscrições para a visita ao acervo do museu estarão abertas no período de 3 a 25 de novembro do corrente ano (2022), através do WhatsApp (84) 99972-2139 e do e-mail [email protected]

Comunicamos também que a entrada é 1 Kg de alimento não perecível, por pessoa, que deve ser entregue diretamente no LAR DA CRIANÇA POBRE DE MOSSORÓ, dirigido pela Irmã Ellen Scherzinger, localizado atrás da igreja de Nossa Senhora de Fátima, no conjunto Abolição II.

Cada instituição educacional (escola, colégio ou faculdade) deve fornecer uma lista com os nomes e faixa etária dos alunos, que deve ser entregue no Museu do Sertão, juntamente com o comprovante de recebimento dos alimentos pela Irmã Ellen.

DADOS IMPORTANTES:

DIA DA VISITA: 27 de novembro de 2022 (sábado). HORÁRIO: 7:00 às 11:00 horas. ENDEREÇO: Museu do Sertão, estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró. LOCALIZAÇÃO: GPS: https://goo.gl/maps/hR7SCg7uRg7R441n7. WHATSAPP: (84) 99972-2139. E-MAIL: [email protected]

DIA MUNDIAL DO ESCRITOR

Mossoró é uma cidade abençoada, dotada da graça de Deus. Não é a toa que é uma das cidades que mais concentra uma grande diversidade de escritores. Dentre eles, Ricardo Alfredo, o servo de Deus e escritor provinciano.

AVISO AOS DESAVISADOS QUE ODEIAM POLÍTICA

Desde a Grécia, que os homens vêm preocupando-se com os modelos de administração pública. E a partir, desta preocupação, foi criada teorias, tese e modelos administrativos para a coletividade através do voto do povo, ou seja, sufrágio universal.

Apesar de muitos políticos brincarem de enganar o povo com falsas promessas, e iludindo com diversos juramentos mirabolante de criação de emprego, mais segurança e mais saúde. Todos sabemos que a única intenção é ganhar voto.

Todos nós sabemos o quanto é difícil encontrar um político sério, que realmente tenha preocupação com o povo. E tenha sobre si a presença de Deus. e além destes, temos que doutrinar alguns cristãos desavisados sobre a atuação política exclusiva da bíblia. E assim vos apresento alguns versículos. Leia, reflita e ore a Deus, antes de suas escolhas. Para que você não se encontre lutado contra o Evangelho de Cristo Jesus.

“Quando os justos florescem, o povo se alegra; quando os ímpios governam, o povo geme”. (Provérbios 29:2)

“Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer”! (Salmos 33:12)

“Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus; as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas, se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido: se imposto, imposto; se tributo, tributo; se temor, temor; se honra, honra”. (Romanos 13:1-7)

“Por meu intermédio os reis governam, e as autoridades exercem a justiça; também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra”. (Provérbios 8:15-16)

“Como um leão que ruge ou um urso feroz é o ímpio que governa um povo necessitado”. 9Provérbios 28:150

“O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo”. (Provérbios 28:16)

“Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato”. (Provérbios 28:2)

“A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo”. (Provérbios 14:34)

“Erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça; defenda os direitos dos pobres e dos necessitados”. (Provérbios 31:8-9)

“Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefes de vocês”. (Deuteronômio 1:13)

“O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína”. (Provérbios 29:4)