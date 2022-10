Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – A alma

“A minha alma é um pingo no universo, que sabe que há uma eternidade”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

A FÉ E A CIRCUNSTÂNCIA POLÍTICA

Aparentemente a fé e a política são antagônicas, e traduzidas, como realidades diferentes. No entanto, é necessário conhecemos os conceitos e suas bases para compreendemos que são complementares. Vejamos os conceitos de cada uma delas. Fé, em grego pistis que tem a ideia de ser firme, ter convicção fundamentada. Na visão bíblica, a fé é o firme fundamento e a espera das coisas que não se ver. De tal modo, que a fé tem como base a vida eterna e a vida espiritual. Já o conceito político, está baseado na ciência da moral normativa da sociedade civil. E tem como base a prática da justiça temporal como organização da sociedade para o bem comum.

Dentro das ciências que pesquisam sobre a fé a política. Observamos que ambas são colocadas em campos diferentes, distintos e autônomos. No entanto, jamais antagônicas, visto que, na sua essência são complementares, pois ambas buscam a paz social, o equilíbrio jurídico e a democracia participativa.

Foi a partir do cristianismo (fé no Cristo) que ocorreu a extinção de práticas como: sacrifícios de pessoas, escravidão, infanticídio e a praticada da poligamia. Assim como, valorização da pessoa humana, criação do conceito e prática da dignidade humana, valorização do conhecimento material e intelectual.

Por mais que os pseudo-intelectuais queiram lamiar, o bom nome de Cristo, com falsas narrativas e distorcendo a verdadeira razão da fé, só encontraram os servos do altíssimo Rei, contribuindo para fortalecer a humanidade, o diálogo, a valorização da vida. Por outro lado, as religiões sempre contribuíram com o processo de humanização do indivíduo. E em diversas vezes, o conduzindo a uma transformação radical no seu modo de viver em favor do bem social.

As religiões têm como base: valorização da vida, do amor ao próximo, da solidariedade, da empatia que se expressa através das atitudes diárias, assim como, a manifestação do sentimento de generosidade e amor ao próximo.

A fé sempre teve e sempre terá aqueles que sem conhecimento a atacam, ou tentam desqualifica-la, objetivando colocá-la como um mal social. Porém, a história da fé no Cristo sempre foi um marco de libertação, e de liberdade para humanidade. Visto que, até mesmo as políticas sociais, partidárias, organização social e a própria democracia é um fruto estendido do calvário.

Temos visto diversos políticos, sem nenhum conhecimento de causa sobre o Cristo, articulando contra a fé. Porém, quando abre a boca, passam a dizer asneiras, sobre o que não sabem, nem conhecem da fé. E julgam o povo de Deus como tolos e sem conhecimento. No entanto, digo-vos, conheçam as Sagradas Letras, antes de se colocar como inimigos do altíssimo Deus.

As políticas públicas e as políticas partidárias tiveram inicio com os profetas, levantados por Deus, que eram verdadeiros políticos críticos das injustiças sociais promovidas por aqueles que desconhecem o bem que vem Deus.

A construção do reino de Cristo, para quem sabe, começa aqui a terra e tem sua continuidade no reino celeste. E é exatamente por esse motivo, a construção do reino de Deus, que cada cristão deve se opor as mazelas sociais e ao pecado promovido pelo Estado/Nação.

Então, cada cristão, que professa o bom nome de Cristo, deve trabalhar para implantação do reino de Deus. E o começo desta implantação passa necessariamente na efetiva atuação e participação na vida das comunidades, como: Atuação e participação em conselhos paritários, orientação dos grupos, movimentos e organizações coletivas para um novo modelo de transformação da sociedade, através da ação política. E desta forma, os que professam a fé no Cristo, tem por obrigação o compromisso com as causas sociais que estão diretamente ligadas na construção do Reino de Deus na terra, e essa construção passa pela ação política.

Portanto, precisamos voltar a defender a boa causa do Evangelho, dentro de todos os setores sociais. Visto que os filhos da injustiça, da ausência de Deus, trabalham diuturnamente para retirar a fé como princípio de vida e de harmonia social.

ANIVERSARIANTES – ACJUS

Outubro: Canindé Maia – 09 / Edilson Junior – 10 / Wellington Barreto – 23. Parabéns

PROGRAMA MEMÓRIA ACADEMIA TRAJETÓRIAS – TV CÂMARA

Em breve estreia o programa de TV Memória Acadêmicas – Trajetórias sobre o comando da ACJUS e liderado pelo seu presidente Wellington Barreto. Vamos aguardar.

ACJUS NA FM 105 – SANTA CLARA

Todos os sábados, das 10h às 11h, o programa cultura cidadania em debate da ACJUS, que vem ao ar para trazer a boa música, o bom debate, e diversos informes sobre livros, academias de letras, com as vozes marcantes de Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. E agora também no YouTube ao vivo.

EVENTOS DE 2022 – AMOL (Academia Mossoroense de Letras)

1- novembro 09 – 15h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos;

2- dezembro 07 – 15h – EVENTO / REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ACADÊMICO

NOSSA CONVIDADA, A PESQUISADORA GIGLIANY PAIVA

Neste sábado dia 08 de outubro de 2022, em homenagem ao dia do Nordestino, recebemos em nosso programa, na Rádio FM 105, coordenado pela ACJUS – Academia de Ciências jurídicas e Sociais de Mossoró. A Gerente comercial, pesquisadora e escritora Gigliany Paiva, que vem desenvolvendo um trabalho em torno da cultural Nordestina e a visão das mulheres rompendo barreiras sociais.

Em sua fala, a pesquisadora, destacou que a região do Nordeste do Brasil, além de ser plural é rica em cultura e valores. Destacou que o dia 08 de outubro foi uma data criada em homenagem a cultura Nordestina e a sua diversidade folclórica.

Citou que todos os estados do Nordeste, têm arraigado uma profunda cultura, que vem se espalhando em todas as regiões da Nação.

Comentou que o povo Nordestino, é um povo cheio de alegria, força, esperança e persistência. Além de cultivar uma fé inabalável.

OUTUBRO ROSA

O Rotary vem atuando e criando diversas campanhas de alerta contra o câncer de mama em toda região de Mossoró. Junto a comissão permanente de projeto Rotary, a campanha vem tomando corpo e ação. Dentro desta campanha existe uma lição de alerta, que diz: Mas hoje, o seu amor vem através do autoexame! Aproveite o Outubro Rosa para se proteger do câncer de mama!” “Seu corpo é seu abrigo, por isso não deixe de cuidar dele com muito amor. Faça o autoexame e previna-se contra o câncer de mama no Outubro Rosa.”

ACONTECEU….

Na quinta-feira 06/10, na sede do Rotary Club, ocorreu mais uma reunião regada a solidariedade e de muitas informações que veio através da Dra. Karisa Lorena, que explanou sobre o câncer bucal. Logo após, tivemos coffee break. Parabéns presidente.

CONVITE AMOL

INFORMAÇÕES ACJUS – Agenda apresentada pelo presidente

De acordo com o presidente da ACJUS, Dr. José Wellington Barreto, Após a última reunião acontecida na terça-feira dia 20.09.22 – ficou acertado o devido agendamento do nosso corpo acadêmico, familiares e autoridades as datas das celebrações alusivas ao nosso aniversário de 8 anos de fundação. Vejamos: dia 03.11. 22 – 19h atividades no PCAMMM – inauguração da galeria dos patronos com a participação de alguns familiares. Palestras a ACJUS SEUS PATRONOS etc. Dia 04.11.22 – 18h30 – Encenação da peça Vida e Obra do Padre Sátiro Cavalcanti Dantas, qual será encenada pelos alunos da Escola Estadual Padre Sátiro Cavalcanti Dantas.

Dia 05.11.22 – 19h – Sessão Solene Comemorativa aos 8 anos de Nossa fundação com a entrega da medalha Ruy Barbosa e da Comenda Cultural e Social Acadêmico MILTON MARQUES DE MEDEIROS, além da certificação da Escola Padre Sátiro Cavalcanti Dantas pela execução do Projeto Lendo, Escrevendo e Aprendendo.

PALESTRA

No Dia 11.10.22 a partir das 18h, será ministra a palestra: Educação, Cidadania, Direitos Humanos e Garantias Constitucionais com: Wellington Barreto e Ricardo Alfredo. Tendo como público todos alunos do EJA, da Escola Estadual Santa Delmira – localizada na Rua São Domingos

A INFORMAÇÃO POLÍTICA EM DIA

No sábado dia 08/10/ 22, em entrevista na Rádio FM 105 Santa Clara, a Dr. Welma Menezes, Juíza de Direito, fez um apanhado sobre o 1º turno das eleições e em seguida apresentou diversas orientações aos eleitores. Foi extraordinário, parabéns.

PROMESSA DE DEUS

Leia com calma e medite, pois lhe dará certeza, sabedoria e luz na estrada da vida.

suprir todas as nossas necessidades

“Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.”(Filipenses 4:19)

“Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com Ele, gratuitamente, todas as demais coisas?” (Romanos 8:32)

“Porquanto DEUS, o Eterno, é sol e escudo, o SENHOR concede graça e glória. Ele nenhum bem recusa aos que vivem com integridade.” (Salmos 84:11)

Promover a saúde

” Eis que farei cicatrizar o teu ferimento e curarei todas as tuas feridas!”, garante Yahweh…” (Jeremias 30:17)

“Se ouvires atento a voz de Yahweh, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Pois Eu Sou Yahweh, Aquele que te restaura!” ( Êxodo 15:26)

“Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios! É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades.” (Salmos 103:2-3)

sabedoria e orientação

“Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria.” (Tiago 1:5)

” Instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir; os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te.” (Salmos 32:8)

“Confia no SENHOR de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o SENHOR em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos; teme ao SENHOR e aparta-te do mal.” (Provérbios 3:5-7)

“Teus ouvidos escutarão uma palavra atrás de ti: “Este é o Caminho, segui-o já!” (Isaías 30:21)

O DEUS QUE NÃO MUDA.

“Não violarei a minha aliança nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre, e o seu trono durará como o sol; será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu.” (Salmos 89:34-37)

