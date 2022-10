Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

O COLAPSO DA ÉTICA E DA HONRA NA POLÍTICA

O Brasil é um país cheio de contradições, de crises constantes, e dotado de um dom especial, que é surgimento dos salvadores da pátria no período político eleitoral. Estes salvadores são os famosos políticos de carreira, que apenas engabelam o povo, com discursos e promessas no mínimo traidoras. Cada um destes salvadores que surgem, sempre apresenta uma ideia supimpa, ou seja, ideias extravagantes, que levam o povo a mais um abismo de fome e de miséria.

Estes oportunistas de plantão, estão sempre esperando uma ocasião para explorar a classe trabalhadora. E ao mesmo tempo, buscando um jeitinho para dificultando que os benefícios sociais cheguem a quem mais precisa. E mais tarde, os mesmos, apresentam-se como solução ou mudança do paradigma social. E assim, cada vez mais, os mais pobres do povo, são induzidos a erro na escolha desses representantes, quando surge o sufrágio universal (eleição).

Antes de serem eleitos prometem os céus e a terra. Depois de eleitos, nem ao menos conhecem o seu eleitor. E pior, tudo que foi dito, prometido na campanha, logo após ser eleito, não tem mais validade.

Após a eleição dessas figuras nefastas (figurinhas carimbadas da política), recomeça a saga do país chamado Brasil. Até porque, eles, ao serem eleitos, recebem o salvo-conduto do povo (comprando ou não), e passam a se sentirem donos da razão e do mandato. Quase sempre, estes exploradores sociais, estão ligados como capacho a um poderoso da nação. E começam a tomarem decisões contra o povo, que o elegeu, para agradar o seu chefe político.

Por outro lado, o Brasil tem uma das maiores economia do mundo, e mesmo assim, uma das maiores desigualdade sociais entre os países democráticos. E o que é mais assustador é ver o tamanho da miséria do povo, e a riqueza que o país tem. A qual é desviada para bancos no exterior, no formato de corrupção.

O povo é empurrado a viver com um salário mínimo, e com a boquinha fechada sem reclamar, para não ser preso ou perseguido pelos donos do poder. E dessa forma, a qualidade de vida do nosso povo é inferior a muitos países pobres. E assim, em cada rincão desta vasta nação, encontramos crianças chorando de fome, idosos abandonados, a segurança pública danificada e entregue a sorte, os hospitais sucateados, as escolas cheias de maquiagem para enganar a população.

A falta de bom senso e o oportunismo descomedido em busca do poder e de lucros fáceis dos nossos políticos, é tão avassaladora que vem incomodando as outras nações que zelam pela democracia. E é exatamente essas atitudes que não permitem que o país chegue ao pleno desenvolvimento social, cultural e econômico.

Infelizmente, a nação segue sendo explorada de forma continua por uma casta que domina os palácios do poder. E estas, sempre estão ligadas a grupos ou lobby que trabalham pressionado os parlamentares para tomar decisões que os beneficiem. E o povo é deixado a beira da estrada da vida, faminto e sem saída. E a parte pior, é que os lobbystas influenciam grande parte dos políticos em suas votações para que tudo continuem com está, ou seja, a casta ganhando rios de dinheiro, e o povo cada vez mais desamparado.

Os parlamentares que foram eleitos para defender e cuidar dos interesses do povo, ao assumirem a sua cadeira no parlamento, esquecem o motivo pelo qual foram colocados, e passam a tirar proveito de cada situação e dos recursos públicos em benefício próprio.

Portanto, enquanto a velha política do toma lá, dá cá, imperar, e o modelo do jeitinho Brasileiro for a máxima da nação, a tendência é a continuidade da desigualdade social que leva a miséria. Outro fator gerador da miséria é quando todos buscam uma fórmula de se dar bem em prejuízo do seu próximo. E dentro destes modelos, citados, essa nação não alcançará o pleno desenvolvimento econômico, político e social.

Escritor: Ricardo Alfredo