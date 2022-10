Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

A POLÍTICA TUPINIQUIM, A VISÃO QUE DEIXOU.

Começo a acreditar que tem um curso superior (invisível) de mediocridade para políticos, com especialização em asneiras. Com raras exceções, temos políticos sérios, deve ser isso que está acontecendo. Visto que, quase todos tem mostrado um alto índice de desconhecimento e alto grau de desinformação sobre a população e as necessidades básicas. Por outro lado, eles, nem ao menos, se dão ao trabalho de pesquisar as informações simples, sobre o cargo que está pleiteando. E pior, os debates é um show de bizarrices; propostas sem sentido, quando tem; acusações levianas; falta de respeito com a população; acusações aos poderes constituídos, sem prova. E neste percurso fica o povo sem saber qual é a verdade, e num total abandonado material e cultural. E desta forma, a política vive uma fase de mediocridade, que parece não tem sem fim.

Não faz muito tempo, que tínhamos orgulho do nosso Congresso Nacional. Porquanto, ele estava receado de homens e de mulheres preparados, intelectuais, grandes oradores e oradoras, humanistas, que representavam a nação e nos enchia de orgulho. Nestes tempos áureos, os políticos se preparavam com esmero e dedicação para sua missão de ser representante do povo, e ao mesmo tempo, serem grandes administradores públicos. No entanto, o que temos hoje é uma classe de políticos sem conhecimento, sem amor ao próximo e desumanos. Quem melhor apresenta este quadro é o apóstolo Paulo, dizendo que isso não é natural, quando afirma: “nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus”. (2 Timóteo 3:1-4). Essa é uma verdade estarrecedora.

O Congresso Nacional nos enchia os olhos, quase todos que subiam ao púlpito, tinham propostas sérias, apresentavam soluções e encaminhamento de projeto sociais que beneficiavam a todos, sem exceção. Hoje, sentimos vergonha, somente em saber quem são os parlamentares. Visto que eles sobrem aos púlpitos para dizerem palavrões, achincalhar uns aos outros, desconsiderem as autoridades e promover a injustiça, o engano e mentira.

Achando pouco o mal que fazem, ainda promovem a separa da população jogando um contra o outro, com narrativas no mínimo loucas. Além disso, temos: negociatas, desvio de dinheiro público, apadrinhamento de cargos comissionados, abandono da saúde, abandono da segurança e a educação lançada a desgraça.

Os brilhantes discursos, cheios de conhecimentos nacionais e de argumentos convincentes, foram trocados pela obscuridade do insulto, da maledicência e da mediocridade. E o que temos visto, é a honra, o respeito, a dignidade serem lançadas no esgoto e no poço de lama. E a casa que já teve em seus quadros, Rui Barbosa, hoje caminha nos becos escuros e com decisões que zombam do povo.

A coisa tende a piorar, quando colocamos em evidência os canais de TV, as Rádios, as Revistas, os Jornais, os institutos de pesquisa e os outros meios de comunicação, como a internet. Visto que, cada um, desesperadamente defende apenas o pedaço do seu bolo na tão sofrida pátria. E assim vale tudo, mentir, caluniar, difamar, enganar, trapacear, e quando alguém questiona, o mundo cai. A malandragem é tanta, que o crime organizado, foi pego em delações premiadas, como financiador de campanhas eleitorais.

Quando começamos a pensar nos estados e municípios, a decepção é maior, pois encontramos o sofrimento do povo com o despreparo dos seus representantes políticos no executivo. E como não tem capacidade de gestão passam a encontrar inimigos imaginários.

Dentro de um olhar de nação, não há um projeto e nenhuma proposta de grande importância em discussão ou defendida por políticos ou partidos políticos. O que temos é acusações, baixaria, leviandade, desonra e uma diversidade de crimes contra a ordem popular.

A obscuridade é tanta no mundo políticos, que é impossível sonhar numa saída rumo ao desenvolvimento. Até porque, não há planejamento e nem planos concretos para melhoria da vida social, principalmente dos mais pobres da nação. E assim, vamos vivendo de discursos de interesses pessoais e de pequenos grupos. E ideia de construir uma nação sólida, se apequena diante do clamor do desconstruir.

E de tanta ser semeada a discórdia, o ódio, nos esquecemos de um plano de nação. E tornamos a terra dos campo das ideias estéril. E a mediocridade se elevar a patamares que bate a porta dos mais leigos, gerando um conflito de classes.

É lamentável, porém, constatável que há uma grande quantidade de políticos medíocres. Todavia, é bom lembrar que estes estão espalhados em todos os lugares, do congresso nacional, passando pelo executivo e pelo judiciário. Mesmo assim, é também sempre bom dizer que ainda há exceções, como bons políticos, bons parlamentares, pessoas equilibradas no judiciário, mesmo que poucos, diante do mar. Entretanto, nos honra com seus trabalhos e suas lutas pelo bem comum.

As mídias, escritas, visuais e sonoras, estão espalhando que a mudança de postura no Brasil, só pode ocorre quando trocamos fulano por beltrano. Outro método de enganar o povo. Até porque, o que é necessário para evolução da nação está na mudança da mentalidade dos governantes e dos nossos lideres. E está mudança deve ter foco na educação de qualidade para todos, na economia competitiva e na livre iniciativa.

Outro passo importante para estruturação da política nacional, é que a elite dominante, que quase sempre é formada por parasitas do dinheiro público seja rejeita na vida política, através do sufrágio universal.

O quadro de nossa nação é de simples análise, quando se trata das constantes crises, elas estão relacionadas diretamente a incompetência de governos medíocres, teleguiados pela burguesia dominante.

Portanto, precisamos orar ao grande Deus, criador do universo, para nos dar sabedoria e capacidade em nossas escolhas. E assim não faremos nossos filhos chorarem com nossas escolhas erradas de lideres cruéis e desumanos.

Escritor: Ricardo Alfredo