Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – Os caminhos

“O homem que tem os seus caminhos retos, honra ao Senhor”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

A HONESTIDADE

Em nossos dias, o mundo virou uma loucura, visto que, os valores foram invertidos, e no dia a dia, os desafios são maiores, principalmente para os que amam a fé em Cristo Jesus. Pois, além das tribulações e lutas, há uma batalha e uma tentativa de destruí a liberdade da fé. E é exatamente nela (a fé) que reside a última trincheira contra a corrupção e em defesa da honestidade.

Honestidade, palavra que está em desuso no mundo inverso em que vivemos. No entanto, as Sagradas Letras, deixa claro o quanto Deus abomina a desonestidade, o ganho ilícito, e o tirar vantagem indevida.

Ensina o Senhor do universo e Juiz dos mundos (Deus), aos homens, através de seus servos:

Apóstolo Paulo

1- “O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade.” (1 Coríntios 13:6)

2- “Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos.” (Romanos 12:17)

3- “Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo.” (Efésios 4:25)

Provérbios de Salomão

1- Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor; mas os que praticam a verdade são o seu deleite. (Provérbios 12:22)

2- “Balança enganosa é abominação para o SENHOR, mas o peso justo é o seu prazer.” (Provérbios 11:1)

3- “O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade.” (Provérbios 16:13)

4- “Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente.” (Provérbios 19:1)

5- O que anda retamente salvar-se-á; mas o perverso em seus caminhos cairá de repente. (Provérbios 28:18)

6- O lábio veraz permanece para sempre; mas a língua mentirosa dura só um momento. (Provérbios 12:19)

Discípulos de Cristo

1- Seja, porém, o vosso falar: Sim, sim; não, não; pois o que passa daí, vem do Maligno. (Mateus 5:37)

2- Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. (Mateus 18:3)

3- Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade; porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. (João 4:23-24)

4- Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com coração reto e bom, a retêm e dão fruto com perseverança. (Lucas 8:15)

5- Em verdade vos digo que, qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de modo algum entrará nele. (Lucas 18:17)

6- Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. (1 João 3:18)

7- Pois, quem quer amar a vida, e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano; (1 Pedro 3:10)

Portanto, diz a Sagradas Escrituras que: “Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios.” (Salmos 112:5)

NOTA DE PESAR

Lúcia Alves trabalhavam na FM 105, e lá temos um programa todos os sábados. E ela com muito carinho nos recebia. Que o Senhor a receba em seu reino.

NOITE DA CULTURA

A 49a Noite da Cultura aconteceu em Mossoró cidade do Rio Grande do Norte, Nordeste brasileiro, Brasil. Muitas foram as dificuldades para organizá-la. No passado, presenças ilustres como as de Raimundo Nonato, Vingt-un Rosado, Raimundo Soares de Brito, João Batista Cascudo Rodrigues estavam presentes. Por acharem que a cultura precisava de prestígio e união. Na noite do 29/0/2022 tivemos a alegria e a honra de receber personalidades como Goretti Alves, Fátima Feitosa, José Wellington Barreto, Sátiro Cavalcante Dantas. DENTRE MUITAS AÇÕES o livro de Socorro Fernandes (in memorian) foi lançado e vendido com renda revertida para o Albergue de Mossoró-ALBEM; Presença ilustres da Amol (Academia Mossoroense de Letras), nas pessoas dos imortais: de Filemon Pimenta, Wilson Bezerra de Moura, familiares de Vingt-un Rosado. A palestra sempre brilhante de Élder Heronildes da Silva.

ANIVERSARIANTES – ACJUS

Outubro: Canindé Maia – 09 / Edilson Junior – 10 / Wellington Barreto – 23. Parabéns

PROGRAMA MEMÓRIA ACADEMIA TRAJETÓRIAS – TV CÂMARA

Em breve estreia o programa de TV Memória Acadêmicas – Trajetórias sobre o comando da ACJUS e liderado pelo seu presidente Wellington Barreto. Vamos aguardar.

ACJUS NA FM 105 – SANTA CLARA

Todos os sábados a partir das 10h às 11h, o programa cultura cidadania em debate da ACJUS, que vem ao ar para trazer a boa música, o bom debate, e diversos informes sobre livros, academias de letras, com as vozes marcantes de Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. E agora também no YouTube ao vivo.

EVENTOS DE 2022 – AMOL (Academia Mossoroense de Letras)

1- outubro 05 – 15h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos;

2- novembro 09 – 15h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos;

3- dezembro 07 – 15h – EVENTO / REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ACADÊMICO

OUTUBRO ROSA (Um toque pela vida)



Mesmo não sendo da área médica, mais gestora de um multinacional em Mossoró-RN, Gigliany Paiva em conversa, estava nos explicado a importância do Outubro Rosa, visto que ele é: prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Continuou comentado: O mês de Outubro já é tido mundialmente como um mês marcado por ações afirmativas relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. O movimento, conhecido como Outubro Rosa, é celebrado anualmente desde os anos 90.

Alerta Gigliany, a mulher moderna é aquela que cuidado do seu lar, dos seus filhos, do seu emprego, do seu amor e principalmente cuida de si. outubro rosa é um convite a si amar e cuida do seu corpo. Cuide-se.

DIA DE HONRA E AMOR (01 de outubro dia dos idosos)

(Fonte da imagem Google).

Alguns recebem de Deus a misericórdia de ter uma vida longa na face da terra. Por mais que a ciência queira dar outra conotação a essa verdade, É Deus quem confere a vida longa e dá a disposição de deleitar-se dela. Nisto há uma verdade absoluta, Deus cuida com grande amor os idosos. E na sua velhice, Deus, jamais os abandona.

Os nossos idosos são merecedores nosso cuidado e respeito, porque viveram muitos anos e têm sabedoria que vem da experiência.

E assim ensina as sagradas: “Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele, aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei; eu os sustentarei e eu os salvarei”. (Isaías 46:4)

A beleza dos jovens está na sua força; a glória dos idosos, nos seus cabelos brancos. (provérbios 20:29)

Ouça o seu pai, que o gerou; não despreze sua mãe quando ela envelhecer. (Provérbios 23:22)

“Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus. Eu sou o Senhor.

(Levítico 19:32)

“Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá.

(Êxodo 20:12)

Portanto, viva aos todos os idosos, fonte de inspiração e de tranquilidade para todos os mais jovens.

UMA PROMESSA

“Irei eu mesmo diante de ti, aplainando as montanhas, arrebentando os batentes de bronze, arrancando os ferrolhos de ferro”. (Isaías 45:2).