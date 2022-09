Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

VOTAR, COMO ESCOLHER!

Meus amigos, não posso chamá-los de leitores, pois somente aqueles a que amamos, queremos bem e admiramos, passamos ouvir a voz através de seus escritos. E por isso sou grato a vocês. Porém, vivemos um momento histórico e decisivo nos rumos da nação. E muitos escritores, pesquisadores, professores, imortais das academias de letras, juristas, intelectuais que professam a fé, buscam ficar ocultos como cristãos ou mesmo como cidadãos quando o assunto é política. Todavia, este escritor provinciano, não poderia deixar de vos lembrar quem somos e como vivemos a fé em Cristo Jesus, o filho de Deus.

Nestes últimos dias, venho analisado o comportamento do mundo cristão, do qual faço parte. Vejo e escuto, pessoas extremistas, de opinião severas e duras, assim como escuto pessoas sensatas e dentro da realidade vivida.

Em meio ao assunto política, escutei a seguinte frase: “Deus está no controle”. Ninguém melhor que eu para saber que isso é uma verdade plena, “sou um milagre de Deus”. Todavia, isso não significa que você deve estar parado, sem lutar, para que a vontade do Eterno Rei universal seja promovida.

É bom lembrar, que há uma diversidade de orientações bíblicas quanto a política e aos políticos. Vejamos algumas: 1- orar pelas autoridades constituídas, para elas possam servir bem ao povo e temer a Deus. (1 Timóteo 2:1-4). 2- As nossas escolhas podem estarem fora da vontade de Deus, e mesmo assim Ele permite. (Oséias 8:4). 3- O sofrimento do povo é causado por escolhas erradas. (Provérbios 28:12). 4- Autoridades que dão instruções que vão contra as ordens de Deus, não devem serem ouvidas e nem escolhidos. (Atos 5:27-29, Romanos 13:1-7). 5- Escolher homens e mulheres tementes a Deus para liderem o povo. (1 Samuel 12:13-25). 6- Nunca apoiar líderes que vão de encontro as bases doutrinarias da Bíblia. (1 Samuel 12:13-25). Estes são princípios bíblicos inegociáveis.

E por esquecerem estes princípios bíblicos, em alguns países, os que professam a fé no Cristo, e abandonaram as escolhas de lideranças políticas, e passam a escolherem lideres sem critérios, o resultado é: opressão, perseguição, odeio a fé, vozes do evangelho silenciadas e muitos dos nossos irmãos sendo expulsos dos seus países. E depois ficam se perguntado como Deus permitiu isso? É fácil compreender, você escolheu essa situação, e Deus permitiu porque lhe deu o livre arbítrio. Então, o que fica de lição, é que o nosso voto, deve está baseado em como acreditamos e vivemos.

A sua escolha é uma decisão pessoal. Porém, o recomendável é fazer uma análise criteriosa das intenções e do programa de governo dos que lançam o seu nome para o sufrágio universal. Entretanto, todos que amam a fé no Cristo, sabem que precisamos ter a liberdade de viver em paz, servir a Deus e não ser perseguido por anunciar o Evangelho. Como doutrina o apóstolo Paulo: “Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, e ações de graças, por todos os homens; Pelos reis, e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade;.” (1 Timóteo 2:1-2).

Por outro lado, é lamentável que muitos líderes da fé, em nossa geração, tem um ego inflado, de tal forma, que não são capazes de ouvir a voz da razão e seguir os conselhos bíblicos. E assim, conduzem o povo de Deus a lugares incertos e de vergonha.

Portanto, não há dúvidas, que os governos eleitos democraticamente é permissão de Deus. Porém, as escolhas, para o bem ou para o mal, são atos voluntários de cada pessoa, dentro do seu livre arbítrio. O recomendável para aqueles que servem a Cristo Jesus e seguir as recomendações bíblicas que apresentam os valores eternos como: honestidade, justiça, serviço ao próximo, repúdio à defraudação, como essência e virtude do servo de Deus.

Escritor: Ricardo Alfredo