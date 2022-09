CONSELHOS BÍBLICOS CONTRA A CORRUPÇÃO NA POLÍTICA

Num mundo destroçado pelo egoísmo, pela ganância e pelo desamor, vem as Sagradas Letras, a Bíblia, nos mostrar que o coração é enganoso e pode conduzir um homem, ou um povo a atos cruéis de corrupção. Tais atos, podem aniquilar vidas, destrói sonhos, e lança a nação no caos e nas trevas da ignorância.

O livro da lei, a Bíblia, declara que o Juiz dos mundos, condena todos os tipos de corrupção, e classifica como um pecado contra Deus. Na visão do altíssimo Rei, a corrupção é uma perversão que aborrece a sua santidade, e aniquila a esperança do pobre.

A corrupção se dar em diversos aspectos. Começa com um simples suborno ou adulteração, e chega desmoralização e até decomposição da alma humana. O homem que norteia sua vida no campo da corrupção política, e age em benefício próprio ou dos seus, é um homem que se esqueceu do maior fundamento da vida que é servir através do bem comum, que é o amor ao próximo. E assim nos alerta a Bíblia sobre a corrupção e os corruptos.

Diz os sábios:

“A corrupção moral de uma nação faz cair seu governo, mas o líder sábio e prudente traz estabilidade’. (Provérbios 28:2)

“Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens”. (Salmos 12:8)

“Quando os justos governam, o povo se alegra; quando os perversos estão no poder, o povo geme”. (Provérbios 29:2)

“Observei também que debaixo do sol há maldade onde deveria haver justiça. Sim, até os tribunais são corruptos”. (Eclesiastes 3:16)

Diz os antigos:

“Sei que depois de minha morte vocês se tornarão inteiramente corruptos e se afastarão do caminho que lhes ordenei que seguissem. Nos dias futuros, a calamidade cairá sobre vocês, pois farão o que é mau aos olhos do Senhor e provocarão a ira dele contra seus atos”. (Deuteronômio 31:29)

“A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência”. (Gênesis 6:11)

“Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida; porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra”. (Gênesis 6:12)

Diz os profetas:

Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade! Raça de malfeitores, filhos dados à corrupção! Abandonaram o Senhor; desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. (Isaías 1:4)

“Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos, pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário”. (Jeremias 22:13)

“Ó príncipe de Israel, corrupto e perverso, o dia do acerto de contas chegou!

Assim diz o Senhor Soberano: “Tire sua coroa coberta de joias, pois o antigo sistema está para mudar. Os humildes serão exaltados, e os orgulhosos, humilhados”. (Ezequiel 21:25-26)

“Ó príncipe de Israel, corrupto e perverso, o dia do acerto de contas chegou!” (Ezequiel 21:25)

“Tu nos advertiste por meio de teus servos, os profetas, quando eles disseram:

‘A terra em que estão entrando está inteiramente contaminada pelas práticas detestáveis dos povos que nela habitam. Está cheia de corrupção, de uma extremidade à outra.

Não permitam que suas filhas se casem com os filhos deles, nem tomem as filhas deles como esposas para seus filhos. Jamais promovam a paz e a prosperidade dessas nações. Se seguirem essas instruções, serão fortes, desfrutarão das coisas boas que a terra produz e deixarão essa prosperidade como herança para seus filhos para sempre”. (Esdras 9:11-12)

“Todos eles são rebeldes obstinados e propagadores de calúnias. Estão endurecidos como o bronze e o ferro. Todos eles são corruptos”. (Jeremias 6:28)

Diz os discípulos de Cristo:

Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. (2 Pedro 2:19)

Por intermédio destas ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. (2 Pedro 1:4)

O fariseu, em pé, orava no íntimo: ‘Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens: ladrões, corruptos, adúlteros; nem mesmo como este publicano. (Lucas 18:11)

Não se enganem: “As más companhias corrompem os bons costumes.” (1 Coríntios 15:33)

Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, (Efésios 4:22)

Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males; e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. (1 Timóteo 6:10)

Diz a visão profeta e futura:

“Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte”. (Apocalipse 21:8)

Portanto, ninguém pode se esconder de Deus, pois Ele vê tudo o que é feito em oculto. E um dia, diante do seu trono todos prestaram contas, toda corrupção será desmascarada. Como diz o profeta: E no dia do Senhor, os homens caíram cheios de horrores em sua presença, e tudo será revelado diante de todos. Hoje, necessitamos modificar, com muito trabalho e fé, os valores mundanos, que apenas conduzem o homem ao egoísmo, a prepotência e a pratica do mal. Estes valores mundanos que são ensinados todos os dias nas escolas, nas faculdades, nas empresas o que gerou uma geração doente e sem Deus. Todavia ainda há tempo de se criar uma nova mentalidade de honestidade e de justiça. Visto que o conselho do Eterno Juiz dos mundos é: “ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam”. (Mateus 6.20)

Escritor: Ricardo Alfredo